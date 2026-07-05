Новым лидером Перу будет Кейко Фухимори — вторая женщина-президент в истории страны и первая, кого избрали на этот пост всенародным голосованием. Победа удалась ей лишь с четвертой попытки: до этого выйти в лидеры мешало политическое наследие отца. О том, как складывалась карьера Фухимори, — в материале RTVI.

Темная тень отца

Кейко Фухимори — дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори, руководившего Перу с 1990 по 2000 год. Он известен жесткой борьбой с организованной преступностью и повстанцами: сторонники ставят ему это в заслугу, а противники говорят о чрезмерно жестоких методах, подавлении инакомыслия и авторитарном стиле правления.

Кейко вошла в политику в качестве первой леди Перу в подростковом возрасте — на этом посту она формально находилась в годы президентства отца. Поскольку ее родители развелись, по решению отца девушка играла эту символическую роль, в том числе в ходе визитов и на протокольных мероприятиях.

В конце президентства Фухимори в стране разразился политический кризис. Глава государства бежал в Японию, откуда были родом его родители. Оттуда он попытался подать в отставку по факсу, но Конгресс не принял его прошение и проголосовал за смещение президента.

В марте 2003 года по требованию перуанских властей Интерпол выдал ордер на арест Альберто Фухимори по обвинениям в убийстве, похищении людей и преступлениях против человечности, включая принудительную стерилизацию жителей бедных районов, преимущественно населенных коренными народами. Токио отказался его выдавать из-за наличия японского гражданства.

В 2005 году политика задержали в Чили и экстрадировали в Перу, где он был осужден на 25-летний срок. В 2023 году его освободили по состоянию здоровья.

В середине лета 2024 года Кейко Фухимори сообщила, что ее отец намерен баллотироваться в президенты на выборах 2026 года, однако спустя два месяца он умер.

Предвыборные обещания

Кейко Фухимори окончила Университет Стоуни-Брук в США и получила степень MBA в Колумбийском университете. Она стала депутатом Конгресса и возглавила партию «Народная сила» (Fuerza Popular).

Ключевым обещанием ее предвыборной программы является борьба с преступностью. В Перу это болезненная тема: уровень рэкета и убийств в прошлом году достиг 10,7 на 100 000 жителей. Фухимори прямо апеллировала к наследию отца:

«Вся наша энергия будет сосредоточена на том, что мы умеем делать: [действовать] жесткой рукой против преступности».

Ее предвыборные предложения включали:

привлечение военных к обеспечению безопасности;

разрешение анонимным судьям выносить приговоры предполагаемым преступникам;

строительство мега-тюрем по образцу сальвадорской;

принуждение заключенных к работе за еду;

высылку нелегальных иммигрантов, совершивших преступления.

При этом Фухимори обещала избежать коррупции и нарушений прав человека — тех самых, что в свое время привели ее отца в тюрьму.

Почему «антифухиморизм» не сработал в этот раз

В Перу существует понятие antifujimorismo — противостояние приходу к власти члена семьи Фухимори. Оно объединяло людей самых разных взглядов — либералов, центристов и левых, которые во втором туре голосовали не «за» какого-то кандидата, а «против» Фухимори. Так было в 2016 году (когда многие левые поддержали банкира Педро Пабло Кучински) и в 2021-м (когда центристы и либералы поддержали марксиста Педро Кастильо).

На этот раз, по словам политолога Хосе Инсио, «антифухиморизм ослаб и больше не пользуется такой поддержкой, как раньше». Одна из причин — недовольство правительством Кастильо, который в 2022 году попытался распустить Конгресс (как и Альберто Фухимори тремя десятилетиями ранее), но потерпел неудачу и получил 11 лет тюрьмы за мятеж.

Соперник Кейко Фухимори на прошедших выборах Роберто Санчес был министром в правительстве Кастильо и его политическим преемником. В своей предвыборной программе он пообещал освободить Кастильо — это отпугнуло многих потенциальных «антифухимористов».

Социальный психолог Рикардо Куэнка отметил, что перуанцы устали от политических кризисов и восприняли Кейко Фухимори как «меньшее зло»: она позиционировала себя как гаранта стабильности, говорила о «возвращении порядка» и обещала повторить экономический курс отца.

«Это тенденция среди правых популистов в Латинской Америке в целом — эксплуатировать страх людей перед существующей нестабильностью», — считает Куэнка.

По его словам, тот, кто предлагает более прямой путь решения проблем и обещает занять «жесткую» позицию, в итоге оказывается привлекательным для многих избирателей.

Чего ждут от правления Фухимори

В отчете рейтингового агентства Moody’s прогнозируется, что правительство Фухимори сохранит преемственность политики, укрепит доверие инвесторов и поможет стране поддерживать рост, способствуя разблокировке замороженных горнодобывающих проектов.

Старший аналитик по Латинской Америке и Карибам в ACLED Тициано Бреда отметил, что определяющим фактором на прошедших в Перу выборах стало решение проблем безопасности, и Фухимори смогла дать ответ на этот запрос электората:

«За последние четыре года Перу потеряло репутацию относительно безопасной страны. Жесткий подход к преступности отражает региональную тенденцию в Латинской Америке и тесно согласуется с целями администрации президента США Дональда Трампа».

Социолог из Папского католического университета Лимы Сантьяго Педральо считает, что перуанские политики в целом утратили доверие избирателей. По его словам, если бы голосование не было обязательным для граждан, явка была бы очень низкой. Он также предупредил, что некоторые избиратели опасаются склонности Кейко Фухимори к «авторитарному правлению, при котором не будет соблюдаться разделение власти».

Голосование в Перу обязательно для всех граждан в возрасте от 18 до 70 лет. За неявку на выборы предусмотрен денежный штраф от $8 до $32 в зависимости от района. После 70 лет участие становится добровольным.

Политолог из Университета Антонио Руиса де Монтойи Алонсо Карденас обратил внимание на то, что решающую роль в исходе выборов сыграли результаты голосования за пределами Перу.

Во втором туре выборов Санчес лидировал по голосам внутри страны. Победу Фухимори обеспечила массовая поддержка перуанской диаспоры за рубежом. Итоговый перевес составил 49641 голос при общем числе избирателей около 18 миллионов.

«Это впервые, когда голосование за рубежом стало решающим… Перуанцы, живущие за границей, всегда голосуют против того, что они воспринимают как коммунизм», — прокомментировал итоги выборов Карденас.

С его выводом согласился директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.

«Примечательно, что Фухимори проиграла выборы внутри Перу и победила благодаря голосам из-за рубежа. Это демонстрирует неприятие фухиморизма как политического проекта внутри страны, но показывает, что его поддерживают за рубежом», — считает он.

При этом Хейфец убежден, что президентство Фухимори будет отличаться от отцовского, поскольку «речь идет скорее о приходе к власти правого прагматичного политика».

К схожему выводу пришел и аналитик по Латинской Америке Тимур Алмуков — он считает, что победа Фухимори означает «возвращение фухиморизма в более прагматичной форме, ориентированной на общественную безопасность и экономическое управление».