С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино. Для пользователей портала mos.ru предусмотрена возможность онлайн-голосования на портале elec.mos.ru, участвовать в нем смогут совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru.

Право избирателя на участие в дистанционном электронном голосовании подтверждает лишь полная учетная запись — без нее выбор онлайн сделать не получится. Голосование на elec.mos. u будет круглосуточным, поэтому отдать голос можно в любое время, даже находясь за городом.

Помимо доступа к выборам, полная учетная запись открывает и другие сервисы городской цифровой экосистемы: вызов мастера для ремонта в квартире или подъезде, отказ от бумажного единого платежного документа, доступ к электронной медкарте без дополнительной заявки и запись к врачу онлайн.

Повысить статус учетной записи можно двумя способами. Быстрее всего подтвердить личность онлайн — через учетную запись на портале госуслуг или ID одного из банков: Сбербанка, Т-Банка, ВТБ или Альфа-банка. Для этого нужно авторизоваться через подтвержденный аккаунт на mos. ru либо привязать его в разделе «Профиль», вкладка «Связанные сервисы».

Второй вариант — подтвердить личность лично в любом центре госуслуг «Мои документы», взяв с собой паспорт и СНИЛС.

При любом способе подтверждения в личном кабинете mos. ru обязательно должен быть указан СНИЛС — если данных нет, их можно внести в разделе «Личные документы». После этого сведения проходят проверку, которая может занять несколько дней, поэтому позаботиться о профиле стоит заранее. Проверить уровень своей учетной записи можно в разделе «Профиль» личного кабинета.

Если аккаунта на mos.ru нет вообще, зарегистрироваться можно на портале login.mos.ru. Получить сразу полную учетную запись позволяют те же два варианта: указать СНИЛС и подтвердить личность в центре госуслуг или зарегистрироваться через подтвержденный аккаунт госуслуг, Сбер ID, ВТБ ID, Т-ID или Альфа ID — тогда все данные подгрузятся в профиль автоматически. При сложностях с регистрацией или подтверждением личности можно обратиться в службу технической поддержки mos.ru.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Онлайн на elec.mos.ru проголосовать можно круглосуточно — с 8:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Очное голосование на избирательных участках будет идти с 8:00 до 20:00 все три дня, на любом участке города доступен и терминал электронного голосования.

Все, кто проголосует на выборах в Москве с 18 по 20 сентября онлайн или через терминал, станут участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов» и получат от одной до 50 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на скидки в магазинах-партнерах, аптеках и ресторанах, билеты в музеи, пополнение карты «Тройка» или направить на благотворительность — один балл равен одному рублю.