Кажется, они ничего не делают — просто спят, мурчат, потягиваются. Но стоит появиться коту и в комнате становится как будто теплее, спокойнее, безопаснее. Почему?
Коты и люди: 9 тысяч лет вместе
Первые следы одомашнивания кошек датируются примерно 7500—9000 лет назад. Это случилось не в результате приручения, а скорее всего по взаимной договорённости.
На Ближнем Востоке человек начал выращивать зерно, а зерно привлекло мышей. Мыши, в свою очередь, диких кошек.
Кошки пришли туда, где есть еда. Человек заметил, что они помогают, и не стал их прогонять.
Это не мы приручили кошек, а они нас: тонко, ненавязчиво, но навсегда.
С тех пор они стали не просто спутниками, а почти психологами на четырёх лапах.
Мягкий антистресс: как кошки влияют на здоровье
Современные исследования подтверждают то, что интуитивно чувствуют миллионы владельцев кошек.
Мурчание лечит
Кошачье урчание — не просто милый звук. Это вибрации в диапазоне 25—150 Гц. Именно такой частотный диапазон, по данным исследования Университета Северной Каролины, используется в медицинской физиотерапии и способствует:
-заживлению костей и тканей,
-улучшению кровообращения,
-снижению воспалений,
-восстановлению после травм.
Кошки мурчат не только когда им хорошо, но и чтобы успокоить себя и… нас.
Касания снижают уровень стресса
Когда человек гладит кошку, особенно если она мурчит, в организме происходит гормональный отклик:
— Окситоцин (гормон привязанности)
— Серотонин (гормон спокойствия)
— Кортизол (гормон стресса)
По данным исследования из Вашингтонского университета, регулярный контакт с кошкой может снижать тревожность и даже артериальное давление.
Коты «чувствуют», где болит
Это звучит как магия, но тысячи владельцев утверждают одно и то же:
кот ложится на то место, где болит: живот, грудь, колени, спина.
Научного объяснения нет, но есть гипотезы:
-кошки реагируют на повышенную температуру тела и воспаление,
-чувствуют изменения запаха или микродвижения,
-просто ищут место, где «не так», и приносят туда своё тепло и вес.
Кошки умеют «читать» людей
Да, они не прыгают от радости, как собаки, но это не значит, что не понимают.
Исследование Атакама и Ямамото (2020) показало:
Кошки используют социальную референцию: они наблюдают за выражением лица и тоном голоса хозяина, чтобы понять, как себя вести.
Если вы напряжены — кот замирает.
Если расслаблены — он приходит, ложится рядом и подставляет пузо.
Они неподражаемо чувствуют атмосферу и часто становятся барометром настроения в доме.
Любят ли нас коты?
Это, пожалуй, самый волнующий вопрос.
Кошачья привязанность — не как у собак.
Они не лижут руки и не приносят мячик. Но если ваш кот:
-спит рядом с вами,
-трётся об ноги,
-приносит «подарки»,
-медленно моргает вам в глаза —
Это значит, что он вас любит. По-своему. Тонко. Незаметно.
Скорее всего, он просто считает вас большим неуклюжим котом, но всё же — своим.
Что мы получаем от кошек на самом деле
Коты — это живой дзен.
Независимые, грациозные, спокойные. Они существуют как будто вне суеты. И, если вы достаточно внимательны, могут научить вас главному: оставаться в моменте.
В их присутствии мы дышим глубже. Меньше думаем о проблемах. Останавливаемся. Слушаем мурчание.
И иногда этого достаточно, чтобы выдержать день.
Коты не просто забавные.
Они мягкие антидепрессанты с хвостом.
Иногда кажется, что они знают о нас больше, чем мы о них.