Кажется, они ничего не делают — просто спят, мурчат, потягиваются. Но стоит появиться коту и в комнате становится как будто теплее, спокойнее, безопаснее. Почему?

Коты и люди: 9 тысяч лет вместе

Первые следы одомашнивания кошек датируются примерно 7500—9000 лет назад. Это случилось не в результате приручения, а скорее всего по взаимной договорённости.

На Ближнем Востоке человек начал выращивать зерно, а зерно привлекло мышей. Мыши, в свою очередь, диких кошек.

Кошки пришли туда, где есть еда. Человек заметил, что они помогают, и не стал их прогонять.

Это не мы приручили кошек, а они нас: тонко, ненавязчиво, но навсегда.

С тех пор они стали не просто спутниками, а почти психологами на четырёх лапах.

Мягкий антистресс: как кошки влияют на здоровье

Современные исследования подтверждают то, что интуитивно чувствуют миллионы владельцев кошек.

Мурчание лечит

Кошачье урчание — не просто милый звук. Это вибрации в диапазоне 25—150 Гц. Именно такой частотный диапазон, по данным исследования Университета Северной Каролины, используется в медицинской физиотерапии и способствует:

-заживлению костей и тканей,

-улучшению кровообращения,

-снижению воспалений,

-восстановлению после травм.

Кошки мурчат не только когда им хорошо, но и чтобы успокоить себя и… нас.

Касания снижают уровень стресса

Когда человек гладит кошку, особенно если она мурчит, в организме происходит гормональный отклик:

— Окситоцин (гормон привязанности)

— Серотонин (гормон спокойствия)

— Кортизол (гормон стресса)

По данным исследования из Вашингтонского университета, регулярный контакт с кошкой может снижать тревожность и даже артериальное давление.

Коты «чувствуют», где болит

Это звучит как магия, но тысячи владельцев утверждают одно и то же:

кот ложится на то место, где болит: живот, грудь, колени, спина.

Научного объяснения нет, но есть гипотезы:

-кошки реагируют на повышенную температуру тела и воспаление,

-чувствуют изменения запаха или микродвижения,

-просто ищут место, где «не так», и приносят туда своё тепло и вес.

Кошки умеют «читать» людей

Да, они не прыгают от радости, как собаки, но это не значит, что не понимают.

Исследование Атакама и Ямамото (2020) показало:

Кошки используют социальную референцию: они наблюдают за выражением лица и тоном голоса хозяина, чтобы понять, как себя вести.

Если вы напряжены — кот замирает.

Если расслаблены — он приходит, ложится рядом и подставляет пузо.

Они неподражаемо чувствуют атмосферу и часто становятся барометром настроения в доме.

Любят ли нас коты?

Это, пожалуй, самый волнующий вопрос.

Кошачья привязанность — не как у собак.

Они не лижут руки и не приносят мячик. Но если ваш кот:

-спит рядом с вами,

-трётся об ноги,

-приносит «подарки»,

-медленно моргает вам в глаза —

Это значит, что он вас любит. По-своему. Тонко. Незаметно.

Скорее всего, он просто считает вас большим неуклюжим котом, но всё же — своим.

Что мы получаем от кошек на самом деле

Коты — это живой дзен.

Независимые, грациозные, спокойные. Они существуют как будто вне суеты. И, если вы достаточно внимательны, могут научить вас главному: оставаться в моменте.

В их присутствии мы дышим глубже. Меньше думаем о проблемах. Останавливаемся. Слушаем мурчание.

И иногда этого достаточно, чтобы выдержать день.

Коты не просто забавные.

Они мягкие антидепрессанты с хвостом.

Иногда кажется, что они знают о нас больше, чем мы о них.