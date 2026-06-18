Продукцию рыбоперерабатывающей компании «Русское Море» из подмосковного Ногинска можно встретить на полках практически каждого продуктового магазина. По данным ФНС, в 2025 году она показала выручку 52 трлн рублей — около четверти ВВП России, обнаружил RTVI. Разумеется, рыбозавод не зарабатывал четверть экономики страны. Перед нами — наглядный пример того, как одна техническая ошибка превращает крепкого середняка в фантомного триллионера: сначала на витрине государственного ресурса, а следом и во всех коммерческих базах.

Что показывают цифры

Официальная отчетность «Русского Моря» лежит в открытом доступе на государственном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО) на сайте ФНС. Витрина, которая отображается прямо в браузере, показывает красивые карточки: выручка «↑ 52,0 трлн ₽», чистая прибыль «451,0 млрд ₽». Получается, что производитель слабосоленой форели и сельди обошел по выручке таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть».

Те же цифры — рубль в рубль — подтянулись и в системы проверки контрагентов. По состоянию на 15 июня 2026 года показатели за 2025 год на Rusprofile и СПАРК одни и те же:

Выручка — 51 993 653 213 000 рублей (≈52 трлн), рост +114 424%

Чистая прибыль — 450,95 млрд рублей, рост +166 695%

Чистые активы — 3,64 трлн рублей, рост +115 142%

Основные средства — 1,51 трлн рублей

А вот сравнение в самой рыбной отрасли: ближайший конкурент, «Шифудо», с его 6,7 млрд рублей отстает от нарисованных у «Русского Моря» 52 трлн в 7800 раз. Само совпадение показателей до рубля не удивительно: коммерческие базы не считают выручку самостоятельно, а подтягивают ее из того же госресурса. Один и тот же первоисточник — один и тот же результат, включая ошибку.

Как рождается фантом

Рост выручки на +114 424% за год — именно так указано в карточках «Русского Моря» в базах. Чтобы понять, откуда взялась столь внушительная цифра, придется проследить всю цепочку — и начинается она на сайте самой ФНС.

Одни и те же данные на сайте ФНС показаны по-разному — в зависимости от того, как их открыть. Витрина в браузере демонстрирует триллионы. Но если на той же странице скачать отчетность файлом — по кнопке «Скачать с подписью ФНС России» или «Скачать таблицей или текстом», — цифры оказываются совсем другими.

В подписанной электронной подписью ФНС выгрузке выручка за 2025 год — 51 993 653 тысячи рублей. То есть около 52 миллиардов, а не триллионов. В табличной выгрузке — то же значение. За 2024 год — 45,4 млрд. Реальный рост — примерно 14,5%.

Причем данные на витрине как бы сами намекают на ошибку. Рядом с «52,0 трлн» подписан рост: +14,5%. Если бы выручка вправду подскочила с 45 млрд до 52 трлн, рост был бы не 14,5%, а более ста тысяч процентов — то есть витрина одновременно показывает и верный процент, и завышенную в тысячу раз сумму.

Именно отсюда и берется тот самый +114 424%. Rusprofile и СПАРК забирают данные с госресурса и пересчитывают процент роста уже от завышенной суммы — так честные 14,5% превращаются в огромный скачок, который перекочевал в карточки.

Чем это грозит

Подобные истории почти всегда упираются в техническую обработку данных, объяснил доктор экономики, профессор, советник ректора РГСУ Константин Поздняков. По его словам, на практике путаются рубли, тысячи и миллионы, подтягивается старая версия отчетности, часть показателей обновляется, а часть остается из прежней выгрузки. Кратность ошибки тысяче он называет одним из самых характерных признаков проблемы именно с единицами измерения, а не реального изменения масштаба бизнеса.

Распознать такую аномалию, по словам Позднякова, можно по нескольким признакам: резкий рост выручки без сопоставимого роста активов и прибыли, финансовые коэффициенты, выглядящие экономически невозможными, отсутствие логичной связи между выручкой, налогами, численностью персонала и реальной деятельностью. В этих случаях, считает он, автоматический скоринг нужно не принимать на веру, а переходить к ручной проверке первичных документов.

Завышенные показатели, отмечает эксперт, не обязательно играют компании на руку. Аномальная цифра может вызвать вопросы у банков, заказчиков и аудиторов — почему выручка не соотносится с отраслью, активами, налоговой нагрузкой и прошлыми годами, — и вместо имиджевого плюса спровоцировать углубленную проверку и репутационный риск. А бизнес, который доверяется непроверенным цифрам, рискует неверно оценить устойчивость контрагента, что влияет на кредитный лимит, аванс, отсрочку или допуск к тендеру. Особенно опасно, подчеркивает Поздняков, когда скоринг используют не как предварительный фильтр, а как полную замену due diligence (так называют комплексную проверку компании перед сделкой для минимизации рисков).

Компании, заметившей искажение, Поздняков советует прежде всего зафиксировать расхождение — сохранить подписанную отчетность, выгрузку из ГИР БО, скриншоты карточек с датами и спорными значениями, — а затем направить в сервисы официальные обращения с требованием исправить данные и ссылкой на первоисточник. Тем, кто участвует в закупках или кредитных процедурах, он рекомендует заранее включать корректную отчетность с пояснениями в due diligence-пакет.