Служба курьерской доставки СДЭК принесла извинения своим клиентам в связи с обширным техническим сбоем, из-за которого оказались недоступны приложение и сайт компании, а также были приостановлены прием и выдача отправлений. Представители маркетплейса Ozon сообщили News.ru, что уже переключили новые заказы на других партнеров, продлили сроки хранения для товаров, которые находятся в пути или остались на пунктах выдачи СДЭК, а также не стали учитывать задержки в расчете показателей качества работы продавцов. RTVI рассказывает, как и у кого можно потребовать компенсацию в случае ущерба из-за приостановки работы СДЭК.

Мария Князева, адвокат КА Pen & Paper

Для того, чтобы решить проблему, прежде всего нужно обращаться к самому исполнителю услуг СДЭК, потому что он — сторона договора, и именно с ним есть возможность потребовать какую-то компенсацию. Необходимо подготовить и направить претензию, в которой клиенты могут, в частности, потребовать уплаты неустойки.

Неустойка у нас установлена законом «О защите прав потребителей» в размере 3% от цены договора за каждый день просрочки. Не нужно ничего доказывать, чтобы ее получить. Все, что нужно — просто указать срок задержки, приложить необходимые доказательства, которые подтверждают, что договор был заключен, в какие сроки должна была быть произведена доставка, и что она не была доставлена в эти сроки.

Кроме этого, можно также потребовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда. Это общие способы защиты. Но здесь уже будет сложнее, потому что, например, с убытками нужно доказать, что убытки были причинены.

Например, если это бизнес — то необходимо доказать, что из-за несвоевременной доставки, например, произошел какой-нибудь срыв контракта, не смогли исполнить обязательства перед своим контрагентом. В случае компенсации морального вреда тоже необходимо подтвердить, что вам правда были причинены моральные страдания.

Вот, например, сейчас прочитала в интернете, что как раз из-за сбоя жалуются на то, что не было вовремя доставлено выпускное платье. В такой ситуации можно подумать о том, чтобы рассмотреть такой способ защиты, как компенсация морального вреда.

В рамках требований о взыскании убытков можно предъявить претензию. Если добровольно претензия не будет удовлетворена исполнителем услуг, то потом уже — обращаться за судебной защитой.

Хотелось бы еще отметить следующее — пишут, что можно обращаться, например, в Роспотребнадзор. Можно обращаться туда с жалобами, но они никакие компенсации не предоставят. Они могут провести только проверку деятельности исполнителя услуг. Если хочется именно какого-то финансового возмещения, то все-таки нужно обращаться непосредственно в СДЭК.

Сергей Жорин, коллегия адвокатов «Жорин и партнеры» (Инфо24)

Рассчитывать на получение материального возмещения, если СДЭК задерживает посылку, можно только при условии, если она была упакована согласно требованиям перевозчика, и отправитель сохранил квитанцию об оплате услуги пересылки груза. Обращение в суд, прокуратуру, полицию или контролирующие государственные органы заставляет СДЭК идти навстречу клиенту и выплачивать ему финансовые издержки, связанные с тем, что почтовая служба задерживает доставку его груза»