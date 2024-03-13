Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к покушению на него, которое совершили неизвестные в Испании. RTVI рассказывает, чем Шарий стал известен на Украине, почему получил статус беженца в Евросоюзе и что предшествовало нападению в Испании.

Шарий на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий получил широкую известность в 2008-2011 годах благодаря материалам, посвященным украинской организованной преступности. В 2009 году он опубликовал материал «Публичный детский дом», где рассказал об элитном детском доме «Жемчужинка» в Одессе.

Директор фонда, владевшего детским домом, подала против Шария иск о клевете. Он посвятил судебному процессу по этому делу материал «За статью о педофилии — под суд». Вскоре после публикации блогер получил телефонный звонок от неизвестного, который угрожал физической расправой в случае, если Шарий не заплатит по иску.

Весной 2011 года произошел конфликт между Шарием и посетителем киевского «Макдоналдса», в ходе которого блогер дважды выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Он сам вызвал на место происшествия сотрудников милиции, которые возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Летом того же года Шарий сообщил о вооруженном нападении. По словам блогера, его машину обстреляли из дробовика, однако сам он не пострадал. Шарий сказал, что отказался подавать заявление о произошедшем в правоохранительные органы. В МВД назвали произошедшее инсценировкой и завели в отношении Шария новое уголовное дело — о заведомо ложном сообщении о преступлении.

После того, как Шарий был объявлен во всеукраинский розыск в 2012 году, он покинул территорию страны и обратился в Евросоюз для предоставления убежища. Летом того же года стало известно, что он получил статус беженца в Литве.

Шарий за границей

После поджога в одесском Доме профсоюзов Шарий начал вести свой канал на YouTube, где занимался освещением украинских событий. В 2017 году число его подписчиков достигло 1 млн человек, в 2019 году — 2 млн человек. В настоящий момент на канал Шария подписано 2,9 млн человек.

В 2019 году Шарий объявил о создании своей политической партии. После многочисленной акции в поддержку Шария, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал жестко реагировать на «попытки провокаций со стороны антигосударственных сил». После начала вооруженного конфликта на Украине суд запретил деятельность «Партии Шария».

В апреле 2020 года блогер был снят со всеукраинского розыска. В 2021 году Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан. В качестве причины такого решения в правоохранительных органах назвали помощь «государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

В 2022 году СБУ сообщила о задержании блогера в Испании в ходе «многоуровневой спецоперации». Испанские правоохранительные органы подтвердили его задержание. Вскоре после этого экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Ожидалось, что блогер будет находиться в Барселоне пока будет решаться вопрос о его экстрадиции.

В октябре 2022 года испанский суд закрыл дело о выдаче Шария Украине под предлогом его отъезда в Италию. Сам блогер позднее выступил с опровержением информации о своем отъезде и заявил, что не собирается уезжать из Испании.

Покушение в Испании

Шарий сообщил о попытке покушения на свою жизнь в Испании 6 марта 2024 года. По словам блогера, неизвестный обстрелял его автомобиль из автомата с глушителем. Шарий подчеркнул, что менее чем за неделю до нападения передал испанской полиции информацию о готовящейся атаке.

По его словам, среди переданных материалов была аудиозапись, где шла речь о заказе «за €100 тыс.», а также имя и фамилия человека, который контактировал с людьми, связанными с заказчиками покушения. Позднее он заявил, что посредницей в «заказе убийства» выступила украинка Светлана Сучкова (Илющенко), которая живет в Испании.

Шарий также возмутился бездействию правоохранительных органов, которые не опросили свидетелей на месте происшествия, и заявил, что подозревает в причастности к покушению президента Украины Владимира Зеленского.

«Судя по вони в отечественных «сми» и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — сказал он.