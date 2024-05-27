Спустя год обсуждение штрафов за нарушения использования СИМ и превышение скорости дошли до Госдумы. Спецкор RTVI Ольга Зенькович рассказывает, что ждет лихачей и страдающих от них пешеходов и почему депутаты считают, что поправки работать не будут.

Несмотря на то, что термин СИМ (средства индивидуальной мобильности) вписали в Правила дорожного движения еще в марте 2023 года, проблем с электросамокатами, моноколесами и прочими транспортными новинками, кажется, меньше не стало. Так, по статистике, которая была озвучена в Совете Федерации, за девять месяцев 2023 года в России произошло 2647 аварий с участием СИМ — это на 215 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше половины пострадавших в них составили люди младше 20 лет.

До 30 тысяч рублей составят штрафы за нарушения Правил дорожного движения для тех, кто катается на электросамокатах,, однако поправки, одобренные комитетом Госдумы по госстроительству, работать не будут — это признают сами депутаты.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект сенаторов о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, электроскейтбордами, гироскутерами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности.

От 20 тысяч до 30 тысяч рублей составит штраф за управление электросамокатом или электровелосипедом в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

За оставление средства индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается штраф от 500 до 800 рублей — если превышение скорости составило от 5 км/ч до 10 км/ч. Штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей — за превышение скорости на величину от 10 км/ч до 15 км/ч, от 3 тысяч до 3,5 тысяч рублей — за превышение на 15-20 км/ч. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может составить от 4 до 5 тысяч рублей.

Штраф до 3 тысяч рублей предлагается за нарушение правил перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.

За движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД может грозить штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Езда на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам грозит нарушителю штрафом в размере от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей, следует из документа.

«Законопроект напоминает декоративную вазу — правильно прописанные вещи практически невозможно применить», — заявила зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Белых во время обсуждения на заседании комитета.

По ее словам, «предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить не просто гарантии, что за нарушения ПДД нарушители будут наказаны, но прежде всего — это превентивные меры, чтобы эти правила не нарушались».

Не за что штрафовать

В марте правительством РФ были внесены поправки в Правила дорожного движения, впервые была закреплена такая разновидность транспортных средств, как СИМ. Правила предполагают, что управляющий СИМ должен быть трезвым, соблюдать требование о прохождении медосвидетельствования и соблюдать скоростной режим.

«Но нужно понимать, что кто-то должен зафиксировать эти средства. Если мы предполагаем, что фиксация будет с помощью технических средств, например, камер, то давайте сразу поймем, что это невозможно, потому что ни велосипед, ни СИМ не обладают номером, который поможет выявить, кто находился в данный момент на этом средстве, так как у них нет номера госрегистрации. Мне начинают говорить: «Как же, арендные самокаты имеют же номера». Дорогие друзья, эти номера они имеют для того, чтобы осуществился платеж конкретного человека за использование конкретного мобильного средства», — пояснила зампред комитета Госдумы по госстроительтсву Белых на заседании комитета.

Депутаты обратили внимание на то, что сенаторским законопроектом устанавливаются штрафы за нарушения, которые сейчас прямо не установлены Правилами дорожного движения. Например, максимальная скорость для велосипедов ПДД не определена, а для электросамокатов — есть, 25 км/ч.

«Ряд СИМ и велосипеды не оснащаются приборами измерения скорости. Более того, если он до сегодняшнего дня оснащался, то легче его убрать, чтобы сказать, что я не знаю, с какой скоростью я еду. Это надо учитывать. Поэтому следить за скоростью того, кто за рулем, очень сложно», — пояснила Белых.

Возникли вопросы и с применением новых мер. «Непонятные механизмы применения мер. Неясно, как будут измерять и фиксировать скорость самокатов и велосипедов на тротуарах, пешеходных зонах, жилых зонах и каким образом планируется идентифицировать эти СИМы при отсутствии их госрегистрации», — сказала Белых.

Некому штрафовать

Законопроектом предлагается закрепить за сотрудниками ГИБДД полномочия штрафовать нарушителей, но кроме того, выписывать протоколы смогут и «контролеры» по соглашениям, заключенными с органами власти регионов, следует из поправок сенаторов.

«Даже если мы эти соглашения заключаем, наделяем должностные лица исполнительной власти региона полномочиями, они по действующим нормам не могут ни остановить этот СИМ или велосипед, они не могут установить личность и задержать — в перечисленных полномочиях этого нет, это могут сделать только сотрудники полиции», — пояснила депутат Госдумы Белых на заседании комитета.

«Мы приходим к тому, что остановить быстро движущийся велосипед может только находящийся поблизости автомобиль ДПС, который вдруг оказался в этом месте», — сказала она.

Если же все оставить за полицией, тогда «нужна точечная работа с МВД и подтверждение того, что у них хватит сотрудников», или же следует наделять полномочиями «контролеров» — по проверке СИМ, велосипеда, личности «водителя», отметила парламентарий.

Решение откладывается

Несмотря на большое количество вопросов и замечаний, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, тем более что правительство РФ также поддерживает принятие поправок.

«Предложенные изменения необходимы, так как последние годы распространение использования СИМ на дорогах резко увеличилось, что повлекло и увеличение количества аварий с их участием. Поэтому вопрос уточнения ответственности за нарушения использования электросамокатов, электроскейтбордов и прочих подобных средств остается актуальным. Концептуально комитет поддержал законопроект, но работы предстоит еще очень и очень много», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, первое чтение законопроекта может быть не раньше июня, а когда закон будет принят в целом, глава профильного комитета затруднился ответить.