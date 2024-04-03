Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина показала депутатам городского Законодательного собрания отрывок из анимационного веб-сериала «Скибиди-туалеты» и выступила с критикой качества информации, распространяемой через интернет. RTVI рассказывает, как возник «туалетный» тренд и кто пытается запретить сериал.

Как появились «Скибиди-туалеты»

Создатель проекта «Скибиди-туалеты», студент Российского университета дружбы народов Алексей Герасимов, опубликовал первый ролик, продолжительность которого составила 11 секунд, 7 февраля 2023 года. Как утверждал Герасимов, изначально он не рассчитывал, что видео, на котором из унитаза показывается человеческая голова и бросается на камеру, получит продолжение. Когда ролик стал набирать популярность, он решил продолжить работу.

Песня Skibidi dop dop yes yes, которую поют персонажи сериала — отсылка к мему блогера из Турции Ясина Ченгиза. В одном из своих видео тот станцевал танец живота под песню болгарского певца Fiki «Чупки в кръста», где звучат эти слова. Видеоролик и песня стали вирусными и заработали в сети репутацию отдельного мема. По словам Герасимова, первый «скибиди»-ролик был пародией на видео пользовательницы TikTok с ником Paryss Bryanne, которая выложила свою версию мема с этой песней.

Для создания 3D-видео Герасимов использовал программу Source Filmmaker, которая предоставляет пользователям возможность создавать небольшие клипы на основе сцен из компьютерных игр компании Valve. Сама программа была издана в 2012 году в рамках кампании по продвижению игры Team Fortress 2.

В качестве моделей для героев сериала создатель проекта использовал модели персонажей из игр Half-Life 2 и Counter-Strike: Source. После того как «Скибиди-туалеты» приобрели всемирную известность, Герасимов создал игру Skibidi War для Android.

Ранние эпизоды «Скибиди-туалетов» выходили раз в день, однако по мере усложнения анимации, дизайна и сюжета сами серии и паузы между ними стали длиннее. Помимо вертикального формата, под который были изначально ориентированы эпизоды проекта, они стали также выходить и в горизонтальном виде.

Что происходит в сериале

В первом сезоне сериала становится известно, что скибиди-туалеты «заражают» людей, которые впоследствии превращаются в таких же существ. В качестве противодействующей силы выступают «камерамены» — люди в строгих костюмах с видеокамерами наружного наблюдения вместо головы.

По мере развития истории противостояния «агентов» и «туалетов» в сериале появляются новые персонажи — унитазы различных размеров, люди с колонками вместо головы и так далее. Помимо оригинальных героев, в «Скибиди туалетах» можно также увидеть таких звезд шоу-бизнеса, как Леди Гага, или персонажей франшизы «Звездные войны».

Для победы над скибиди-туалетом необходимо нажать на кнопку слива, после чего поющая голова «смывается» в унитаз. Однако в седьмом эпизоде сериала возникает предводитель туалетов с головой Джи-Мэна, одного из основных персонажей Half-Life, которого нельзя победить таким образом.

Серии продолжают выходить до сих пор — на момент написания материала у канала Герасимова насчитывалось 40,2 млн подписчиков. Последнее видео на его канале — вторая часть 72-го эпизода «Скибиди-туалетов» — было опубликовано два дня назад и набрало 20 млн просмотров.

Как сериал пытаются запретить

Сериал Герасимова столкнулся с критикой в свой адрес сразу после того, как проект набрал популярность. Родители поклонников «Скибиди-туалетов» выражали опасения, что странные персонажи и обилие насилия могут негативно сказаться на несовершеннолетних. Тревогу взрослых вызвало также явление, получившее название «скибиди-синдрома», — когда дети с помощью подручных материалов изображают героев сериала и подражают их действиям.

В августе 2023 года требование запретить сериал появилось в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». Авторы канала выразили возмущение, что популярный тренд подхватили такие известные блогеры, как Влад А4, а также отсутствием упоминания проекта в заявлениях Екатерины Мизулиной. О последовавших за этим заявлением действиях авторы канала не сообщили.

В сентябре 2023 года на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить сериал. В описании петиции говорилось, что сериал представляет собой источник «страха и тревоги» из-за своего внешнего вида. Создатель петиции выразил уверенность, что запрет проекта поможет укрепить психическое здоровье его зрителей. Петиция не набрала необходимого количества голосов.

В январе 2024 года стало известно, что полиция начала проверку в отношении сериала после жалобы в ОМВД по Ярославскому району Москвы от местного жителя, который попросил заблокировать эпизоды «Скибиди-туалетов», так как они, по его мнению, оказывали негативное влияние на детей. О результатах проверки не сообщалось.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина продемонстрировала фрагмент из мультсериала 3 апреля в ходе заседания городского Законодательного собрания. Она назвала содержание эпизода «вакханалией» и призвала обратить внимание на качество информации, находящейся в свободном доступе в интернете.