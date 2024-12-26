Как изменился рынок услуг Деда Мороза и Снегурочки за последние годы, кто выбирает подарки для детей, сколько стоит заказать питона на праздник в честь наступающего года Змеи и как уберечь себя от мошенников рассказали RTVI организатор и ведущая праздничных мероприятий Ниги Лина Барбатто и Мороз Михалыч, почетный ректор Национального Университета Дедов Морозов и Снегурочек имени Радченко с 38-летним стажем работы новогодним волшебником.

Категории Дедов Морозов и Снегурочек

Ниги Лина Барбатто выделила несколько групп среди артистов, которых приглашают на Новый год в качестве Деда Мороза и Снегурочки.

«Некоторые, конечно же, обращаются к аниматорам, которые работают Дедом Морозом и Снегурочкой. Есть категория «ведущие» — это уже посерьезнее, те кто ведут юбилеи, свадьбы, и тоже, как правило, часто подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой», — сказала она.

Также желающие могут обратиться к услугам артистов, снимающихся в эпизодических ролях, и к профессиональным актерам театра и кино.

Ректор Национального университета Дедов Морозов и Снегурочек, в свою очередь, рассказал, что в их учебном заведении считают ругательным слово «аниматоры».

«В основном агентства берут босяков с улицы — джинсы, ботинки и так далее, которые элементарно могут за 5 минут убить сказку у ребенка. Профессионалов, честно сказать, не так и много. Есть индивидуалы, но есть и те, которые на виду. Я хочу сказать, как ректор университета, что мало тех, о ком я бы сказал: „Вот это круто!“» — признался он.

Спрос в 2024 году

Мороз Михалыч оценил увеличение спроса на приглашенных артистов в 30-50% по сравнению с 2023 годом. Ниги Лина Барбатто также отметила значительное увеличение числа заказчиков по сравнению с периодом 2021-2023 гг. — по ее словам, в этом году практически у любого артиста «расписан график с утра до вечера».

По словам Мороза Михалыча, рост стоимости услуг в 2024 году оказался сопоставим с увеличением спроса и также составил около 30-50%. Барбатто обратила внимание, что в этом году по Москве и Московской области наблюдаются пиковые значения стоимости вызова сказочных персонажей.

«Видимо, люди наскучались по праздникам, потому что самый минимальный заказ в этом году по статистике выходит от 5 тысяч рублей на пару», — пояснила она.

По словам ведущей, экспресс-поздравление стоимостью в 3-4 тысячи рублей с большой долей вероятности будет исполнено непрофессионально. В этом ценовом сегменте качество сильно проседает из-за широкой доступности костюмов Мороза и Снегурочки. Многие покупают их, чтобы подработать, не имея необходимых навыков.

«Но если мы говорим о профессиональных актерах, которые могут работать до 30 минут — в среднем, это 15−20 тысяч рублей за полчаса на пару. Если корпоратив — даже выше», — рассказала она.

Верхняя планка цены заказа будет зависеть от медийности актера, добавила Барбатто.

«Если мы говорим о серьезных актерах — они могут прийти провести небольшую программу от 30−45 минут до часа. Они уже могут смело брать даже 150 тысяч рублей. Там, конечно, костюмы шикарные», — отметила ведущая.

Костюмы

Барбатто отметила, что обычно стоимость аренды костюма Деда Мороза составляет от 3 до 7 тысяч рублей, однако актеры, которые снимаются в сериалах, «знают свою профессию от А до Я», могут взять костюм стоимостью 10-15 тысяч рублей. Возможен и формат, когда артист одевается так, как пожелает заказчик, воплощает его идею.

«Есть, конечно, такая категория людей, которые скажут: „У нас есть наш костюм, вот наша программа и мы работаем исключительно только по ней“. Но хотя тут двоякая ситуация, чаще всего скажут: „Да, хорошо, мы наденем такой“, — если это, конечно, не глупо выглядит», — пояснила ведущая.

Мороз Михалыч, в свою очередь, связал образ артиста с «философией Деда Мороза».

«Я вообще говорю так: Дед Мороз — он или есть или его нет. Если меня кто-то приглашает — они уже видят мой образ, костюм и так далее. Где-то в агентствах, наверное, есть десяток Дедов Морозов на выбор — это существует и имеет право на жизнь. Но это в агентствах. А если, допустим, говорить об индивидуалах, как я — меня приглашают мои друзья, друзья друзей, которые знают, в каком я образе», — пояснил он.

Мошенники

Барбатто отдельно обратила внимание на рост числа мошенников среди размещающих объявления об услугах Деда Мороза и Снегурочки.

«У них такая схема — они открывают аккаунт «ВКонтакте», делают много фотографий разных красивых костюмов, артистов. На телефонной линии — девушка. Когда вы спрашиваете порядок цен — это 15-20 тысяч. Она берет заказы, предоплату по 5-10 тысяч. После чего они благополучно удаляются», — рассказала ведущая.

Чтобы избежать таких ситуаций, она порекомендовала иметь дело с ивент-агентствами или обращаться к исполнителю — непосредственно, либо через место его работы или знакомых актеров.

«Обычно работает сарафанное радио — это надежнее, потому что люди уже видели артиста, дают рекомендации. Это лучше, нежели пальцем в небо, потому что так непонятно, кому дают деньги, а мошенниками просто все кишит. Они могут накидать какую-то программу, собрать деньги и исчезнуть», — предупредила Барбатто.

Она также посоветовала просить артистов перед заказом предоставить видео, где видно как они работают в образе и где слышна речь, так как в случае. В объявлениях, где есть только фотографии, риск наткнуться на мошенников выше.

Время суток и продолжительность

Утренние мероприятия в детских садах или в частных квартирах — относительно бюджетная категория, рассказала Барбатто. После шести часов цена увеличивается в два раза, пик начинается с 23 часов и достигает максимума в полночь. Корпоративный формат мероприятий составляет до 4 часов, однако в некоторых случаях максимальный лимит работы артиста может доходить до 6 часов.

«В таких случаях в шубе уже действительно невероятно жарко, у человека может быть тепловой удар, если закрыто помещение. Свыше может быть уже по индивидуальной договоренности, где, скорее всего, идет почасовая оплата, это значительно дороже», — отметила Барбатто.

Мороз Михалыч, в свою очередь, раскритиковал короткий формат поздравлений.

«Некоторые говорят: «Я за 15 минут [поздравлю]». А я говорю: «Что за 15 минут? Дети ждут общения с Дедом Морозом. Я, в основном, поздравляю 30 минут — больше не надо, потому что дети ждут подарка. Зачем затягивать это мероприятие? И меньше нельзя. Иначе получится: „Здравствуйте, получите подарок, до свидания“, — и все», — сказал он.

Он также отметил, что рассматривает каждое поздравление как небольшой спектакль.

«Мы — артисты, которые делают маленькие спектакли на дому. Должно быть так, что Дед Мороз уходит, а ребенок говорит: „А он существует, это правда!“ А не так, чтобы он ушел, и ребенок сказал: „А я в него не верю“, — и Дед Мороз убил сказку», — пояснил Мороз Михалыч.

Востребованные даты

Самые ранние заказы приходятся на третью неделю декабря — это самые экономные даты, когда мероприятие обойдется в разы дешевле, а к двадцатым числам цены увеличиваются, отметила Барбатто.

«На 31 декабря заказывают те, кто не хотят дома сидеть, кто хочет, чтобы их покормили, посмотреть шоу. 1 и 2 января — это частный сектор, артисты выезжают по домам, здесь уже не такая повышенная активность. <…> Начиная с 7 января все уже плавно переходит в Масленицу, где Дед Мороз может иногда блеснуть, но как правило спрос уже снижается», — сказала она.

Мороз Михалыч отметил, что корпоративы традиционно приходились на последнюю рабочую пятницу декабря, однако в этом году основная часть корпоративных заказов сместилась на субботу, а родители с детьми начинают приглашать артистов начиная с 15 декабря.

Кто выбирает подарки

«Как правило, когда заказывают Деда Мороза, пишут небольшую аннотацию про ребенка, в чем он был молодец — до встречи это все обговаривается. Родители готовят какую-то упаковку, передают подарок Деду Морозу, и он кладет его в мешок», — рассказала Барбатто.

Также возможен вариант, когда ребенок говорит Деду Морозу «на ушко», какой подарок он хотел бы получить, после чего тот передает это пожелание родителям, добавила она.

Дистанционные поздравления

В последние годы — после начала пандемии коронавируса — также появился формат поздравления по видеосвязи

«На один заказ было 20-30 артистов. Тогда стали креативить, все стало идти в онлайн — какие-то квесты, онлайн-мероприятия, викторины, онлайн-тимбилдинг от часа до двух, где команды участвовали в соревнованиях, решали загадки. Появилась услуга, когда Дед Мороз читает сказку через видеосвязь, видеопоздравление под запись», — пояснила Барбатто.

В то же время, по словам Мороза Михалыча, поздравление по видеосвязи уже отходит в прошлое, так как «все хотят видеть живого Дедушку Мороза».

Дополнительные услуги

Одной из самых экзотических услуг, появившихся перед наступлением года Змеи, стало поздравление с участием живых змей, рассказала Барбатто. Стоимость аренды обычного питона небольших размеров в предновогодние дни составляет около 10 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь эта сумма может достигать 150 тысяч рублей.

Примерно во столько же может обойтись исполнение профессиональным артистом музыкальной композиции по выбору клиента или корпоративного гимна компании.

Говоря о допуслугах, Мороз Михалыч пояснил, что у каждого Деда Мороза есть «своя программа, свое волшебство, что-то, что профессионально отточено годами, десятилетиями». Он также выступил против «навязывания программы» на детских мероприятиях, так как в таких случаях составители сценария, как правило, пишут его «для галочки» и не представляют себе особенностей работы Деда Мороза.

«У меня такое было: «Ой, у нас не обыгран в детском саду костюм Солнышка! Дедушка Мороз, заморозь детей, а Солнышко — отогреет». Я говорю: «Я вам что, Снежная Королева, что ли?» — сказал он

Мороз Михалыч также критически отнесся к сценариям, которые начинаются с появления Деда Мороза, так как его появление и раздача подарков должны быть сюрпризом, который происходит в конце праздника.

О вере в Деда Мороза и служении новогоднему делу

«Это не работа, это служение новогоднему делу. У нас в жизни столько плохого, а у людей должно быть светлое пятно, и светлое пятно в Новый год — это дедушка Мороз. Надо доброту поддерживать в детях доброту. И я надеюсь, что вы станете верить в Дедушку Мороза, если вдруг не верили. Он есть, я верю в Деда Мороза и каждый год вешаю носок, который связала мама. Но, зараза, никто подарки не кладет. Но я надеюсь и верю в светлый образ Деда Мороза», — признался ректор Национального университета Дедов Морозов и Снегурочек.

«Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю вам всего-всего хорошего. Загадайте желание, соприкоснитесь с Дедом Морозом. Мы с вами в разговоре соприкоснулись, но я всегда говорю так — вы должны приложить усилия, а Дедушка Мороз поможет волшебством. И никто за вас не должен определять ваши мечты — вы сами должны их понимать. Но знайте, что за спиной у вас стоит Дед Мороз с волшебством, который в трудный момент поможет. Но многое зависит от вас», — заключил Мороз Михалыч.