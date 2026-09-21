Американская компания Visa зарегистрировала в Роспатенте три товарных знака с логотипом. Исключительные права на них продлятся до марта 2036 года. Знаки охватывают широкий круг услуг — от транспортных до туристических, свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI.

Также среди доступных услуг указаны логистические, телекоммуникационные, строительные, ремонтные, монтажные, складские, клининговые и бытовые. В августе 2026 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в будущем «точно вернутся» в Россию. Правда, бороться за рынок им придется с российскими конкурентами — Национальной системой платежных карт (НСПК) и системой «Мир», которые заметно развились за время их отсутствия.

Visa приостановила работу в России в марте 2022 года. Выпущенные российскими банками карты перестали действовать за рубежом, а иностранные карты Visa — в России. Внутри страны российские карты Visa продолжают работать, но операции по ним проходят через НСПК, а не через инфраструктуру Visa.

Российская дочерняя компания Visa — ООО «Виза» — основана в ноябре 2009 года. Ее учредители — Visa International Service Association (99%) и Visa International Holdings LLC (1%). С 2023 года у компании нулевая выручка. При этом убытки растут: в 2023 году они составили 21 млн рублей, в 2024-м — 1,4 млрд и 572 млн в 2025-м. Для сравнения: в 2021 году «Виза» выручила 21,6 млрд рублей и заработала чистыми 894,4 млн.