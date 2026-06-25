Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американский газ уйдет с европейского рынка, если Евросоюз не смягчит регулирование выбросов метана — газа с более высоким, чем у CO2, парниковым эффектом. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в кулуарах конференции в Нью-Йорке.

«Без серьезной реформы этого правила Европу ждет серьезная боль, и в этом нет необходимости. Дело не в эскалации — наша энергия в любом случае найдет покупателя, просто в другом месте», — подчеркнул Райт.

Заявление прозвучало после того, как европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал не поддаваться давлению США и других экспортеров СПГ и не пересматривать нормы по метану. Вашингтон предупреждал Брюссель, что сложность нормы и риск штрафов поставят под угрозу торговлю между сторонами. Министры энергетики ЕС должны обсудить регламент на встрече в Люксембурге в пятницу, 26 июня.

Зависимость Евросоюза от американского газа резко выросла после начала украинского конфликта в 2022 году, когда блок начал замещать российские поставки. Одновременно борьба с выбросами метана стала одной из опор климатической политики ЕС.

Как пишет Bloomberg, расхождение климатических курсов Вашингтона и Брюсселя — лишь одна линия противостояния. Администрация Трампа, в отличие от Европы, поставила цель нарастить добычу ископаемого топлива. Вторая проблема — техническая: отследить выбросы метана в разветвленной системе американских месторождений сложно, а экспортеры жалуются, что риск штрафов за несоответствие нормам тормозит подписание новых контрактов.

Позиция Райта прямо противоположна курсу администрации Байдена, отмечает агентство, — в 2021 году именно Байден вместе с ЕС запустил «Глобальное обязательство по метану» (Global Methane Pledge), договорившись сократить выбросы метана на 30% к 2030 году от уровня 2020 года.

Сможет ли Европа обойтись без американского газа

Угроза Райта не пустая — Соединенные Штаты действительно стали для Евросоюза практически безальтернативным поставщиком. За 2021—2024 годы доля американского СПГ в общем газовом импорте ЕС выросла с 6% до 17%. В первом полугодии 2025 года, на американский газ приходилось 57% всего европейского импорта СПГ (то есть нетрубопроводный газ, доставляемый через океан).

Главный альтернативный поставщик — Норвегия, не входящая в ЕС, но интегрированная в общий с блоком энергетический рынок. Ее доля в газовом импорте Евросоюза за тот же период выросла с 24% до 33%.

Норвегия намерена наращивать добычу — нефтегазовые компании повысили прогноз инвестиций в шельф на 2026 год до $28,6 млрд (266 млрд крон), а власти готовят новый, 26-й раунд лицензирования малоизученных участков. Один из проектов — перезапуск трех ранее закрытых месторождений в Северном море под управлением ConocoPhillips — должен добавить около 36 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Быстро нарастить добычу норвежцы все же не смогут — по данным отчета The Shelf 2025 Норвежского нефтяного директората, добыча на шельфе уже близка к плато.

Почему ЕС держится за нормы по метану, а США требуют их отмены

Регламент о выбросах метана (EU Methane Regulation) Евросоюз принял в 2024 году в рамках климатического пакета Fit for 55 — он обязывает операторов вести мониторинг утечек и запрещает рутинное сжигание и стравливание газа. Метан удерживает тепло в атмосфере примерно в 80 раз эффективнее CO2 в первые двадцать лет после выброса, поэтому его сокращение дает быстрый климатический эффект.

Именно неопределенность вокруг новых правил раздражает американских экспортеров — с января 2027 года импортеры СПГ должны будут доказывать, что выбросы у поставщика отслеживаются по стандартам, эквивалентным европейским, а с августа 2030 года — что интенсивность выбросов не превышает лимит, который Еврокомиссии еще предстоит установить. Газ в США поступает в единую трубопроводную сеть из множества месторождений, и проследить его происхождение почти невозможно. Сам Райт уже критиковал этот и другие законы ЕС во время визита в Брюссель в сентябре 2025 года, а позже выяснилось, что Еврокомиссия обсуждала с американскими лоббистами возможность смягчить регламент после 2028 года.

Давление на европейский регламент — часть более широкой кампании администрации Трампа по демонтажу экологических норм внутри самих США. В феврале 2026 года Агентство по охране окружающей среды отменило Endangerment Finding — заключение 2009 года о том, что выбросы парниковых газов угрожают здоровью людей, на котором базируется большая часть климатического регулирования по Закону о чистом воздухе. Вместе с этим решением администрация смягчила нормы для угольных и газовых электростанций, сократила юрисдикцию Закона о чистой воде и отказалась от обязательной федеральной отчетности о выбросах метана для нефтегазовых компаний.

Все это укладывается в задекларированную Трампом стратегию «энергетического доминирования» США, в рамках которой за каждое новое правило ведомства обязаны отменить десять старых. Не имея инструментов заставить Брюссель действовать по той же логике, Вашингтон использует рычаг проще — угрозу переориентировать экспорт газа на другие рынки, если европейские правила продолжат мешать американским компаниям.