Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил RTVI, что внесудебное списание долгов по коммунальным услугам превратилось в вымогательство денег у домовладельцев.

По словам парламентария, возглавляемая им фракция СР в Госдуме решила вернуться к проблеме, вызывающей массу жалоб от российских граждан — их «возмущает беспредел, порожденный практикой внесудебного списания задолженности по ЖКХ».

Миронов обратил внимание на то, что помимо постоянных ошибок при начислении платежей, коммунальщики «взяли за моду сознательно вешать чужие долги на добросовестных плательщиков».

«Расчет простой — что человек махнет рукой, решит не связываться и не портить себе нервы. А если пойдет искать правду, то судебные приставы и УК начнут его футболить: мол, не знаем, что это за долг, откуда он, сами выясняйте, а мы ни за что не отвечаем и ничего никому не обязаны. Хватит бесконечно упрощать жизнь зажравшимся коммунальщикам, давайте наконец подумаем о правах и интересах граждан», — сказал политик.

«Справедливая Россия» будет настаивать на законодательном запрете внесудебного списания долгов по коммунальным услугам, заключил Миронов.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий налоговым органам право во внесудебном порядке взыскивать с физических лиц задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. Он вступил в силу с 1 ноября.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин говорил, что закон о внесудебном взыскании долгов сократит нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей. По его словам, процедура осуществляется поэтапно: сначала за счет средств на банковских счетах, электронных кошельках и в цифровых рублях, затем — наличных денег и имущества, за исключением предметов первой необходимости.

Депутат Алексей Куринный говорил, что закон противоречит действующим нормам Конституции и «открывает широкую дверь для последующего упрощения процедур по другим платежам».