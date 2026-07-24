Объединенная компания Wildberries и Russ зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «wibes.com». Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, права оформлены на ООО «РВБ» — структуру, в которую Wildberries и оператор наружной рекламы Russ передали свои активы при объединении. Бренд закреплен за компанией до октября 2034 года.

Заявку подали еще в 2024 году, а регистрацию получили только сейчас. Знак охватывает широкий набор телеком- и развлекательных услуг — от передачи видео и подкастов до онлайн-мероприятий и издания книг. Все это про одно: Wibes — платформа Wildberries с вертикальными видео, фото и статьями, где короткие ролики до 90 секунд помогают покупателям выбирать товары.

Часть препятствий на пути к своему бренду компания убирает через суд. Регистрировать сразу три марки — Wibes, Wibes.ru и Wibes.com — «РВБ» мешал созвучный знак Vibe британского производителя аудиооборудования Midbass Distribution. В мае 2026 года «РВБ» пошла в Суд по интеллектуальным правам и потребовала снять охрану «Vibe» в России — на том основании, что британцы знак здесь не используют.

Второй такой же иск «РВБ» подала против турецкой текстильной компании Haser Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — из-за знака RWB, почти повторяющего собственный бренд группы. Обе иностранные фирмы, по версии истца, в России давно не торгуют.

Сама компания говорит, что защищает свое. Знаки Wibes и RWB зарегистрированы, а спорить с чужими созвучными марками, которые в России не используются, приходится ради защиты интеллектуальной собственности группы, заявили в Wildberries ТАСС.

Оба спора пока не закончены — ближайшие заседания назначены на август.