После ударов дронов по складам Wildberries тысячи мелких селлеров остались с сожженным товаром, выбитыми оборотными деньгами и непогашенными кредитами, причем должны они зачастую самому маркетплейсу. Предприниматель Дмитрий Шишмаков рассказывает RTVI, почему компенсации не покроют потерь, кого ждет волна закрытий и почему настоящие масштабы удара по малому бизнесу вскроются только осенью.

Мы все сидим на маркетплейсах

Активный рост маркетплейсов пришелся на пандемию, когда наши поведенческие привычки резко изменились. С тех пор население прочно подсело на такой тип потребительского поведения, и зависимость подтверждается огромным количеством цифр — ростом доставок, курьеров, онлайн-покупок. В 2025—2026 годах темпы замедлились, но не потому, что интерес угас, а потому, что практически все люди уже массово перешли на такой формат. Расти дальше просто почти некуда.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Продавцам эта модель тоже удобна. Разместившись один раз на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете, ты открываешь доступ к своим товарам сразу на всю страну и ближайшее зарубежье. Кто бы что ни говорил про комиссии маркетплейсов, это все равно выгоднее, чем пытаться самостоятельно организовать логистику в масштабах страны — такая попытка несет издержки и по себестоимости, и по всей цепочке обслуживания.

При этом чисто логистических игроков у нас намного больше, чем Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет, — есть «Деловые линии», СДЭК и множество компаний поменьше. Перевозить товары есть кому. Но маркетплейс сам по себе — уже устоявшийся поведенческий фактор. Люди начнут вспоминать альтернативные каналы, только если их к этому вынудят обстоятельства. Пока таких обстоятельств нет — удобство побеждает.

Сколько мощностей выбито на самом деле

Общий объем онлайн-торговли, в том числе через маркетплейсы, составил 11 трлн рублей. Сумма большая, но бояться, что завтра Wildberries перестанет существовать, нет никаких оснований. Все последние события затронули, дай бог, 8—10% мощностей компании. Но эта цифра не учитывает динамику, ведь у Wildberries было порядка 4,9 млн кв. м мощностей, а к концу года компания хотела выйти на 7 млн — только новых площадей планировалось ввести больше полутора миллионов. Пострадало же порядка 200—300 тыс. Это несопоставимо с тем, сколько компания вводит или собирается вводить.

Есть и еще один момент, который все упускают, — загруженность.

Склады никогда не бывают заполнены на 100%, иначе им сложно работать с пиками и спадами. Плюс сейчас лето, а лето для онлайн-торговли — это сезонный спад. Вот если бы удары пришлись на середину августа, когда начинается подготовка к школе и склады снова забиты, ситуация была бы гораздо серьезнее. То, что это произошло в июле, — скорее смягчающий фактор.

Поэтому в масштабе общих доходов отрасли произошедшее мало на что повлияет. Спрос не упал, люди не начали массово задумываться, где покупать по-другому. Влияет это прежде всего на малый бизнес, на конкретных розничных селлеров. Я бы вообще оценивал эту историю не столько с точки зрения экономического ущерба, сколько с эмоциональной — как удар по людям.

Может ли Wildberries заплатить всем

Архивное фото
Донат Сорокин / ТАСС

Wildberries в начале июля внес изменения в соглашение с продавцами — если по складу прилетит дрон или ракета, компания ни при чем. Компания все равно предложила предпринимателям поддержку, но выглядит это как полумеры. Так может ли Wildberries в полном объеме возместить людям убытки?

Если смотреть всухую на публичные цифры — как будто бы может. Прибыль Wildberries за прошлый год (именно прибыль, а не доход) составила свыше 150 млрд рублей. Заявленные на сегодня оценки ущерба с этой суммой сопоставимы, а, скорее всего, реальный ущерб даже ниже заявленного — считать нужно очень внимательно. Стоимость склада, по публичным данным самой компании, — порядка 10—12 млрд рублей. Краснодарский, например, стоил около 12 млрд в деньгах на момент постройки. Значит, с поправкой на инфляцию, сейчас это примерно 16 млрд за один склад. То есть чисто из заработанного восстановление компания потянуть может.

Другое дело, что здесь как в меме — «можно, а зачем?» С точки зрения бизнеса Wildberries пытается сохранить запас прочности, потому что никто не знает, когда эта ситуация закончится. Заявленные выплаты наверняка несопоставимы с реальной стоимостью остатков на складах — в цифрах компания это не приводит, но по отзывам в публичном пространстве компенсации сильно ниже стоимости сгоревшего. И даже если предположить, что часть этих отзывов пишется ради хайпа, страховая стоимость редко покрывает стоимость товара в полной мере. Ущерб в любом случае нанесен — и физически, и тем, что у малого бизнеса в моменте выбиты оборотные деньги.

Люди не могут закупить новый товар и теряют прибыль, пока выплата не получена.

А вот к разговорам о том, что Wildberries может обанкротиться или подвергнуться критическим рискам, я отношусь скептически. У компании отработанная бизнес-модель, привлечение инвестиционных денег для нее не проблема. В конце концов, у Wildberries есть собственный банк — пусть не такой крупный, как Сбер или Тинькофф, но входящий в топ-50, с большим объемом «живых» денег, ведь эквайринг и расчеты так или иначе идут через него.

Что будет с мелкими селлерами

Многие селлеры закупают товар в кредит, в том числе через сам Wildberries. И вот у человека сгорел товар, а долг остался — причем кредитор и площадка — это одно лицо. Wildberries заявил про отсрочки, льготы и снижение штрафов, поэтому мгновенной волны ликвидаций ИП, наверное, не будет. Но к закрытиям и банкротствам это приведет. Возможно, не юридически, не на бумаге — мы знаем, что ликвидировать юрлицо не так просто, как хочется, — но де-факто, скорее всего.

Есть интересные данные, о которых Wildberries обычно не распространяется, но которые видны по косвенным признакам. В декабре 2025 года компания говорила, что 85% ее селлеров — малый бизнес (правда, малый бизнес в наших категориях — понятие широкое: туда попадают компании с выручкой до 120 млн рублей). А вот в январе Wildberries наконец сообщил, что лишь около 53% селлеров превысили оборот в 1 млн рублей в месяц (то есть 12 млн в год) — и это лишь в регионе-лидере, Ивановской области. Суммы очень небольшие. Это я к тому, что мелкие продавцы — огромная составляющая Wildberries, и для них любая потеря товара несет катастрофические риски. Именно такие селлеры, в отличие от крупных, используют склады маркетплейса для долгосрочного хранения — им так дешевле.

Пугает ли ситуация тех, кто только собирался войти в мелкую розничную торговлю? Пугает. Но на потребительский сектор это может повлиять при двух составляющих. Первая — если история растянется на длительный период и придет понимание, что это не разовое событие, а стабильная угроза. Вторая — если подобные происшествия начнут встречаться массово сразу по всем площадкам, ведь селлеры в массе своей не ограничиваются одним маркетплейсом. Те же продавцы, что торгуют на Wildberries, работают и на других платформах.

Если оба условия сложатся, скорее всего, мы увидим очередную историю с децентрализацией, которая у нас повторяется постоянно. Селлеры начнут хранить товар не на складах Wildberries, а на собственных или небольших арендованных — такая модель у маркетплейсов и так есть, просто ею пользуется средний и крупный бизнес. Это, с одной стороны, сломает столь быструю доставку, по которой Россия опережает средние темпы по всему миру, а с другой — отразится на стоимости продукции. Как и все подобные события, это капля по капле вкладывает добавленную стоимость в цену на полке.

Укус не комара, но овода

Летний спад для компании не новость — это ежегодная, стандартно управляемая и точно учтенная в модели ситуация. Как я уже писал выше, как будто бы восстановление компания потянуть может из собственных заработков. Но понятно, что никто не закладывает в модель постройку новых складов вместо сгоревших, что склады не строятся ни за месяц, ни за две недели — это годы, и что деньги, которые должны были поступать, в моменте не поступают.

Это ощутимый удар, и очень приятный для тех, кто желает компании зла, прежде всего эмоционально — новые селлеры не пойдут на площадку так активно, как раньше.

Оценивать это в миллиардах рублей пока рано, прошло слишком мало времени, и мы не знаем, когда закончатся налеты. На данный момент это мощный укус — хорошо, не комара, но какого-нибудь овода, например.

Олег Елков / ТАСС

Для макроэкономики формула происходящего проста. Онлайн-торговля — это порядка 11 трлн, максимальные оценки ущерба на складах — 100—200 млрд, причем разброс в оценках почему-то очень большой. Статьи несопоставимые, и предпосылок к тому, что это сильно ударит по доходам страны и бюджету, пока не видно. Но если говорить про малый бизнес как про людей, это огромный негативный пласт, который мы сможем по-настоящему оценить только в сентябре-октябре, когда выйдет хоть какая-то статистика по закрытиям организаций и доходам.

Дальше все работает согласно закону притяжения — яблоко падает вниз. Если у вас сгорел товар, изъяты оборотные деньги, а компенсации в моменте нельзя получить (и даже при желании Wildberries заплатить всем эти деньги, они не будут выплачены одномоментно), то это, конечно, приводит к массовым закрытиям.

Поэтому я повторю: это не способ навредить экономике в целом. Малый бизнес с миллионом рублей месячного оборота — это один, два, три человека, обычные люди, а не крупные компании и не бизнесы. Это способ в очередной раз покошмарить обычных граждан. Сегодня они нашли Wildberries, завтра, наверное, могут найти что-то еще.

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