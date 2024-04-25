После ареста замминистра обороны Тимура Иванова вновь возникли предположения о возможной отставке главы ведомства Сергея Шойгу — об этом, в частности, заявил источник Forbes. RTVI попросил экспертов оценить вероятность ухода министра обороны со своего поста и перестановок в министерстве.

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»

Я не удивлюсь, если Шойгу, наоборот, останется на посту министра. Просто аппаратно ослабленный. Естественно, что это задержание влияет на капитализацию Шойгу, на его позиции, роль и вес. Но оно отнюдь не предопределяет уход министра обороны. Мне кажется, все разговоры о том, что Шойгу теперь просто неизбежно уйдет — это сильное преувеличение.

Но вопрос в том, что в Министерстве обороны могут появиться люди не Шойгу. Можно вспомнить старые тактики, скажем, чекистов или МВД. Советские времена, когда людей из одной конторы отправляли в другую контору — условно говоря, «смотрящим» и проводником определенных интересов.

Шойгу может остаться министром. Вопрос только в том, насколько он будет контролировать свое министерство и откуда будут рекрутироваться новые кадры.

Николай Костикин, эксперт бюро военно-политического анализа

На данный момент обвинение пока не предъявили, и стоит быть аккуратнее с формулировками и оценками реального состояния дел. Наша страна находится в состоянии СВО и параллельно борется с коррупционной составляющей. Это обусловлено необходимостью поддержания высокого темпа развития.

Темпы роста экономики, равно как и ее устойчивость в ходе этого достаточно непростого периода, признаются мировым сообществом: как противниками, так и сторонниками. Основная идея наиболее активной части нашего общества: враг будет разбит, победа будет за нами, а вор должен сидеть в тюрьме.

По степени виновности — кто вор, а кто нет — следствие обязательно разберется. Сейчас насущный вопрос — сохранение прежних темпов роста ВПК.

Насчет кадровых перестановок: полагаю, серьезных последствий на этом этапе не будет. Здесь не Украина. Популистские решения не в ходу.

Владимир Гундаров, капитан 1 ранга в запасе

Перестановка кадров в Минобороны, конечно, будет. Потому что замминистра обороны по строительству сидит за решеткой — вместо него кого-то поставят. С Ивановым тянется еще несколько фигурантов, в том числе из строительной отрасли. Всего якобы арестовано три человека пока что, а сколько еще будет арестовано — неизвестно.

Кстати сказать, это же не связано с воинскими званиями. У Иванова нет воинского звания, у него звание государственной службы, и у подельников тоже звания государственной службы. Поэтому внутри Министерства обороны конечно же будут перестановки, связанные с госслужбой, так как три человека сейчас находятся в СИЗО.

Каких-то других перестановок именно среди военной части Министерства обороны, я думаю, не будет никогда. В ближайшее время их не предвидится.