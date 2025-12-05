Похороны — это то, с чем любой человек рано или поздно неизбежно сталкивается. Как на смертность в России повлияли COVID-19 и СВО, как грамотно подготовиться к уходу из жизни и какое изобретение американского похоронщика перевернуло весь мир, RTVI рассказывает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев.

Похоронный кризис

Есть распространенное мнение, что похоронное дело наряду с утилизацией мусора — это самые прибыльные, но одновременно самые непрозрачные, криминальные и коррупционные отрасли. Раньше так оно и было. Я начинал свою деятельность в этой сфере еще в 1990-е годы, и хорошо помню, как приходилось ходить с карманами, набитыми пачками денег. Однако примерно с середины 2000-х годов ситуация в похоронном деле полностью изменилась, да и люди у нас в стране теперь в основном перешли на безналичные расчеты, но старый миф оказался очень живучим.

Я могу пояснить, откуда он возник. Дело в том, что в советское время количество денег на руках у населения было больше, чем товаров, на которые эти деньги можно было бы потратить. С одной стороны, когда кто-то умирал, родные доставали гробовые деньги из-под матраса или из стеклянной банки, где хранились их сбережения. С другой стороны, государство обладало монополией абсолютно на всё, но не могло обеспечить людей ни достаточным количеством товаров, ни качественными услугами.

Те, кто в то время занимались похоронным делом, получали сверхприбыли.

Но со временем вместе с упорядочиванием бизнеса и его переходом в легальное поле начался рост активов. Сейчас количество этих активов и издержки на их содержание превысили денежные накопления населения. Похоронный рынок дорос до своего предела, и теперь начался обратный откат, когда всей ликвидности, включая накопления граждан и средств бюджета, стало не хватать на поддержание существующих технологических цепочек.

Нынешний кризис похоронного дела проявляется в том, что уровень оказываемых услуг заметно повысился, а денег у клиентов поубавилось. Иными словами, игроков на рынке много, но он постепенно сжимается. Из-за этого возникает множество конфликтов, когда одни участники рынка пытаются выдавить своих соперников путем лоббирования выгодных для себя законов или другими методами недобросовестной конкуренции.

В ныне действующем Федеральном законе от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» определен гарантированный перечень услуг по погребению. Но существующего финансирования государственных бюджетных учреждений по оказанию ритуальных услуг не хватает для их полноценного функционирования. Издержки у них тоже выше, поэтому им трудно конкурировать с частными фирмами. Пособия на погребение в сегодняшнем размере 9165 рублей 37 копеек тоже явно недостаточно, чтобы покрыть хотя бы минимальную стоимость похоронных услуг.

Влияние COVID-19 и СВО

Ситуация в похоронной сфере в различных регионах может сильно отличаться. Во многом она зависит от того, хватает ли местным органам власти силового ресурса, чтобы не допустить туда криминал. Например, в Подмосковье с 2018 года похоронную сферу курирует Главное управление региональной безопасности Московской области, хотя раньше этим занималось региональное министерство потребительского рынка и услуг.

Считается, что после этого кладбищенскую мафию в регионе приструнили. Да и в Москве в этой сфере тоже навели порядок, и теперь в столице уже давно нет того криминала, что цвел пышным цветом в 1990-е годы.

Другое распространенное заблуждение о похоронном деле касается якобы расцвета ритуального бизнеса в России после начала пандемии COVID-19, а потом и специальной военной операции. Но это тоже неправда. В 2020-22 годы совокупная смертность в Европейской части России выросла примерно на 25%, а объем ритуальных услуг — только на 16%. Так это рост или спад?

Процесс проведения похорон нельзя никак оптимизировать — невозможно по два гроба в одном автобусе возить, чтобы снизить себестоимость. И хотя приток денег за это время вроде бы увеличился, но совокупная прибыль в сфере ритуальных услуг, наоборот, снизилась.

Что касается специальной военной операции, то с ней другая ситуация. Подавляющую часть ритуальных услуг для погибших во время боевых действий на Украине финансирует Министерство обороны. Конечно, этих денег тоже недостаточно, но хотя бы что-то. По состоянию на нынешний день специальная военная операция не очень сильно влияет на рынок похоронных услуг, потому что по смертности мы ее проходим достаточно мягко относительно общей смертности в стране.

Кто «сливает» сведения о недавно умерших

Этим занимаются люди, работающие в тех организациях, где есть доступ к информации о смерти. Например, человек умер и его тело надо отвезти в морг. За это неблагодарное дело берется какая-нибудь подрядная организация, которая по совместительству еще и занимается организацией похорон. Естественно, она в приоритетном порядке будет иметь доступ к такой информации и пользоваться этим в своих целях.

Учитывая, что в некоторых регионах услуги по перевозке тел умерших доходов не приносят, то организациям, которые этим занимаются, приходится компенсировать эти убытки за счет осуществления более выгодных ритуальных услуг. Зачастую многие из них только ради такого бонуса и соглашаются участвовать в тендерах на перевозку тел покойников.

Бороться со сливами практически невозможно, потому что они фактически являются составной частью всей технологической цепочки процесса подготовки и организации похорон.

Искоренить это явление могут только сами граждане, которые должны заставить себя уважать. Я понимаю, что многие люди после смерти родного человека часто находятся в подавленном состоянии и действуют совершенно нерационально. Но нужно найти в себе силы и дать отпор тому похоронщику, который станет настойчиво навязывать свои услуги.

Конкуренция между похоронщиками и погоня за информацией о свежих покойниках существовали еще до революции и не только у нас в России. Недаром изобретателем дискового телефона и автоматического телефонного коммутатора был американец Элмон Строуджер, который в конце XIX века руководил похоронным агентством в Канзас-Сити. На единственной в городе телефонной станции работала жена его конкурента, которая все звонки о чьей-либо смерти перенаправляла в фирму своего мужа. Из-за этого Строуджер едва не лишился всех заказов и чуть не разорился.

Главные проблемы похоронного дела в России

Вся беда ритуальной сферы заключается в том, чтоу нас стране так и не определили ее основную функцию. В советское время ее курирование отдали Госстрою, в котором существовал отдел твердых коммунальных отходов и похоронного дела.

То есть за утилизацию мусора и похороны людей отвечали одни и те же чиновники.

Именно поэтому рядом с Хованским, Долгопрудненским, Перепеченским и многими другими кладбищами забор в забор находятся большие свалки. Как они возникли? Очень просто — в свое время похоронщики и мусорщики служебные записки с просьбой выделить новую территорию для своих нужд отправляли одному и тому же куратору, который потом отдавал им обоим какой-то один кусок земли со словами: «А забор между собой сами поставите».

Сейчас мало что изменилось — на федеральном уровне регулирование рынка похоронных услуг осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На самом деле это межотраслевой комплекс, и его нельзя отдавать под контроль только одного ведомства. Ведь основная функция похоронной сферы — это укрепление социальной сплоченности.

Но эту штуку не проверить ни деньгами, ни квадратным метрами, ни количеством произведенного товара, ни какими-то другими материальными параметрами. Поэтому для регулирования всех вопросов, связанных с функционированием похоронного дела, необходимо создать единый межведомственный орган с широкими полномочиями.

Вторая проблема похоронной сферы связана с глобальными трендами. Сейчас мы наблюдаем общемировой кризис, суть которого состоит в падении частного спроса, в результате чего происходит делегитимизация частного бизнеса. Значит, нужно менять экономическую модель, где падение частного спроса будет компенсироваться дотированием той или иной отрасли не снизу вверх, через деньги населения, а сверху вниз, от государства. Но это уже политическая задача, особенно актуальная для стран, имеющих свой печатный станок.

Почему кладбища на Западе выглядят лучше наших

На Западе кладбища смотрятся более ухоженными из-за того, что там в свое время перестали их расширять. Но сделано это было за счет укоренения практики купли-продажи мест для захоронения. Грубо говоря, если у вас есть деньги, то ваш родственник будет лежать в земле спокойно. Когда деньги закончатся, его останки выкопают, утилизируют, а место под могилу продадут кому-то другому. Только таким специфическим путем на Западе смогли остановить процесс расширения кладбищ.

Что касается заброшенных захоронений на наших кладбищах, то здесь нам не нужно перенимать западный опыт и перепродавать места для захоронений. Необходимо выстроить механизм поиска и регистрации нового ответственного лица, которое в обмен на право быть захороненным на этом месте впритык к старому гробу станет ухаживать за могилой.

Ничего зазорного в этом нет. Мы же сейчас можем подхоронить родственников в старые могилы.

Такой порядок немного похож на распространенную практику, когда кто-то официально обязуется заботиться за одиноким пожилым человеком, а после его кончины становится законным наследником всего его имущества, в том числе недвижимого. Только здесь имеется одна существенная разница — в случае с захоронением речь не идет о передаче имущественных прав.

Если мы желаем по-прежнему оставаться людьми, а не перегрызть друг друга в борьбе за остатки ресурсов, то ни в коем случае нельзя превращать могилы наших предков в имущество и давать им денежную оценку. В противном случае мы довольно быстро утратим нашу традиционную систему ценностей и получим то, что наблюдаем сейчас на Западе, где могилы можно свободно покупать и перепродавать, а трупы давно умерших людей — выкапывать и утизилизовать.

Как лучше подготовить свои похороны

Сейчас большое распространение получают прижизненные договоры — заранее составленные соглашения между ритуальным бюро и клиентом, в которых заранее прописываются условия организации его похорон. Но это работает далеко не всегда. Некоторые договоры составляются так, чтобы привязать заказчика к конкретной фирме. Но кто может знать, когда именно человек уйдет из жизни? Если за это время с фирмой что-то случится, то всё во всех смыслах пойдет прахом.

Как специалист, давно работающий в этой сфере, могу посоветовать самое главное — поддерживайте в течение всей своей жизни максимально широкий круг социальных горизонтальных связей с окружающими вас людьми. Постарайтесь сделать так, чтобы на закате вашей жизни рядом была молодежь, которая бы всегда оказывала помощь и поддержку.

Надо четко понимать, что заранее подготовиться к смерти невозможно. Но хорошим вариантом было бы оформить завещание с обременением, когда имущество передается наследнику в полном объеме только при определенных условиях — например, в случае организации им похорон наследодателя в полном и неукоснительном соответствии с его последней волей.

Отношение к умершим и проводы их в последний путь — это один из главных маркеров цивилизованности общества.

Иначе говоря, это то, что отличает нас от животных. Недаром похоронные обряды существовали еще у неандертальцев.

Если бы люди не были готовы чем-то жертвовать в пользу усопших, то они бы не выжили как вид. Наши предки вряд ли бы смогли сформировать устойчивые социальные группы, если бы не научились стоять вместе плечом к плечу над телом своего умершего сородича и сообща оплакивать его. Позднее на фундаменте этих первобытных ритуальных обрядов и обычаев выросли религии, государства и все прочие неотъемлемые атрибуты нашей цивилизации.

