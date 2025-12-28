Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета Анатолия Чубайса — это было сделано в рамках обеспечительных мер по иску Роснано о взыскании убытков на сумму 11,9 млрд рублей. Ответчиками по иску являются десять бывших руководителей компании — среди них, помимо Чубайса, экс-министр экономики Яков Уринсон. В основе претензий к менеджерам — провал проекта Crocus, который предполагал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Однако вместо этого, как подчеркивают в Роснано, фактически весь объем инвестированных средств был «израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе — с иностранным участием». При этом решения о «выделении средств на реализацию проекта и формах его финансирования, принимались с нарушением нормативных актов и принципов разумного и добросовестного поведения». И в итоге ответчики «своими действиями причинили ущерб Роснано» — уверены в компании. Однако известный экономист и депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева в своей колонке для RTVI, напоминает, что провальные проекты Роснано были не единичны и еще десять лет назад их выявляла Счетная палата, а она обращалась по этому поводу в Генеральную прокуратуру, но так и не дождалась адекватного ответа.

Проверка Счетной палаты

Роснано было образовано в 2007 году в форме госкорпорации. Имущественный взнос в 2007 году из федерального бюджета составил 130 млрд рублей. В 2009 году неиспользованные средства в размере 66 млрд рублей были возвращены в бюджет в условиях экономического кризиса, при этом 49,4 млрд были восстановлены и возвращены в Роснано в 2011 году. В этом же году Роснано была преобразована из госкорпорации в ОАО.

В 2010 году правительство одобрило долгосрочную программу развития Роснано, согласно которой основным источником финансирования корпорации становились заимствования, привлекаемые под госгарантии РФ. Общий объем господдержки Роснано с момента основания составил более 404,6 млрд рублей, из которых 132,3 млрд рублей было прямое финансирование, еще 20,3 млрд рублей выделили дочернему Фонду инфраструктурных и образовательных программ, 252 млрд рублей составили госгарантии.

Факты правонарушений были выявлены в ходе контрольного мероприятия, реализованного Счетной палатой в 2013 году по «горячим следам».

Называлось это мероприятие «Проверка эффективности использования открытым акционерным обществом «Роснано» (Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий») средств федерального бюджета, полученных в 2007-2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям деятельности».

В ходе проверки Счетной палаты были установлены признаки правонарушений по целому букету статей Уголовного кодекса, а именно: статья 159 «Мошенничество»; статья 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»; статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и т.д.

Что не так с Роснано

Однако по выявленным фактам не были проведены соответствующие расследования. В связи с этим в июне 2014 года я обратилась к генеральному прокурору с депутатским запросом о принятии мер прокурорского реагирования по фактам, обозначенным в материалах контрольного мероприятия Счетной палаты. По моему запросу были выявлены нарушения и неправомерные действия, но отнюдь не самые дорогостоящие и грубые, не затрагивающие руководство Роснано.

Более того, на нужды Роснано продолжали выделять средства в федеральном бюджете как в форме прямых бюджетных ассигнований, так и в форме государственных гарантий. Так, после установленных фактов многочисленных правонарушений ОАО «Роснано» было выделено еще 15,2 млрд рублей прямых бюджетных ассигнований с 2013 по 2020 год, 132,5 млрд государственных гарантий и 9,8 млрд было выделено на финансирование фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано.

Практически во всех проектах, реализованных Роснано, присутствуют многочисленные нарушения, связанные с приобретением устаревших или нереализуемых технологий, выводом бюджетных средств за рубеж. Многие проекты реализовывались на базе российских и иностранных компаний, находящихся в предбанкротном состоянии или под внешним управлением. Покупались сомнительные технологии, которые по завышенной цене учитывались как вклад интеллектуальной собственности иностранного партнера в уставный фонд.

Вкладом нашей стороны были бюджетные или кредитные деньги под гарантии государства. При этом через ряд трансакций конечным собственником выступала зарубежная (офшорная) компания. Однако, в большинстве случаев даже с устаревшими технологиями производств не было создано.

Смею предположить, что если бы по «горячим следам» 11-12 лет назад наложили арест на имущество Анатолия Чубайса и топ-менеджмента Роснано, ущерб не был бы компенсирован, и препятствий на пути вывода средств за рубеж не было бы, поскольку деньги уже были выведены сразу после перечисления бюджетных средств.

Схема № 1

В моем запросе 2014 года предлагалось проверить факты мошенничества при кредитовании, незаконные схемы вывода бюджетных средств в компании с офшорной регистрацией при реализации проекта ID 1340 Plastic Logic. В 2010 году Роснано приобрело за 7,1 млрд рублей 44%, которые тут же были переведены в Plastic Logic Luxemburg.

В то же время в России учреждается ЗАО «Пластик Лоджик», которое под поручительство Роснано взяло кредит в МДМ Банке и банке «Санкт-Петербург» на 5,7 млрд рублей, которые в свою очередь были выданы в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под льготные 3% годовых до 2020 года. На эти кредитные деньги Plastic Logic Luxemburg были приобретены акции своего кредитора — ЗАО «Пластик Лоджик». Фактическая оплата по займам не осуществлялась, а производилось полное или частичное погашение в результате применяемых юридических схем зачета взаимных требований. При этом в качестве кредитора и заемщика выступало одно и тоже лицо.

Счетная палата именно это выявила в 2013 году. Тогда аудиторы еще не знали, что проект не будет реализован, завод в Зеленограде не будет построен. Но если бы случилось чудо, и проект бы заработал, то собственники имущественного комплекса, технологии и центр прибыли располагались бы вне пределов нашей страны. Прямой ущерб — около 13 млрд рублей в ценах 2013 года.

Схема № 2

В 2014 году я просила генерального прокурора проверить факты нецелевого расходования бюджетных средств, вывода средств в офшорные компании при реализации проекта ID 1549 «Роснано капитал»: создание «Международного фонда нанотехнолологий». Целью проекта являлось вложение средств в международные фонды, которые должны были вкладывать средства в нанотехнологии на территории Российской Федерации.

Исходная концепция с самого начала выглядела странной: вывести средства в офшоры, чтобы они потом вернулись обратно.

Я поднимала вопрос на заседании бюджетного комитета Государственной Думы о том, какие технологии были созданы и профинансированы Международным фондом нанотехнологий. Руководство Роснано, которое на тот момент находилось еще в России, открытым текстом отвечало, что целью проекта не является разработка новых технологий, а создание фонда за рубежом, который потом, возможно, что-то отберет и профинансирует.

Цель вывода средств и реализовывалась. Для этого в Люксембурге был зарегистрирован Fonds Rusnano Capital штатной численностью три человека (все менеджеры «Роснано», включая Анатолия Чубайса). Потом в Швейцарии была создана управляющая компания Rusnano Capital A.G. штатной численностью пять человек (включая Анатолия Чубайса). Средства ОАО «Роснано» в общей сумму почти 13,5 млрд. рублей были перечислены в эти компании, зарегистрированные в Люксембурге и Швейцарии.

Поскольку управление двумя дочерними компаниями, состоящими из трех и пяти человек, и осуществление нескольких трансакций по переводу 13,5 млрд рублей в офшоры представляло «огромную сложность», то еще был заключен договор на консультационные услуги с компанией Axioma Management, которой за услуги было заплачено $1,3 млн. При этом в договоре на консультационные услуги есть признаки аффилированности — то есть менеджеры Роснано заказывали консультационные услуги самим себе.

Как можно догадаться, никаких следов финансирования нанотехнологий из созданного фонда и дочерних компаний обнаружить не удалось ни на момент проверки Счетной палаты и моего депутатского запроса, ни в последующие годы. Прямой ущерб от этого проекта составил 13,6 млрд рублей, а косвенный — «голодный паек» фундаментальной и прикладной науки.

Схема № 3

Она была выявлена аудиторами Счетной палаты во время проверки, результаты которой я просила генерального прокурора расследовать в 2014 году. Я просила изучить факты нецелевого расходования бюджетных средств, вывода средств в офшорные компании, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг при реализации проекта ID 854 «Создание производства поликристаллического кремния и моносилана».

Этот проект предполагалось реализовывать на производственных мощностях предприятия «Усолье-Сибирское силикон». Проектной организацией была назначена компания Sherigo Resources Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Далее эта компания приобретает за счет средств Роснано и «Сбербанк капитал» акции кипрской компании Insqu Production Limited за 15,8 млрд рублей, у которой на момент приобретения капитал составлял отрицательную величину. То есть приобретение «дырки от бублика» было не что иное, как вывод бюджетных средств в офшорную юрисдикцию. Нетрудно догадаться, что производство так и не было налажено.

Схема № 4

Нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество при кредитовании при реализации проекта ID 1241 «Thunder Sky Russian Pant: Организация первого в России современного производства литиево-ионных батарей». Было вложено 12 млрд рублей в организацию производства литий-ионных аккумуляторов (ООО «Лиотех»).

При этом иностранные партнеры, как всегда, внесли неденежный вклад, оценка прав интеллектуальной собственности была завышена и должным образом не оформлена, а также завышена стоимость производства литиево-ионных аккумуляторов.

В итоге продукция ООО «Лиотех» оказалась незащищенной какими-либо документами передачи интеллектуальной собственности. Новосибирский завод в 2016 году обанкротился, хотя какое-то производство на несколько сотен миллионов рублей продолжало функционировать.

Схема № 5

Правонарушения при реорганизации ГК «Роснанотеха» в открытое акционерное общество «Роснано». В процессе реорганизации была искажена бухгалтерская отчетность. Размер уставного капитала был снижен до 6,5 млрд рублей, прибыль была сформирована на 53 млрд рублей, что явилось следствием не получения дохода, а искажения бухгалтерской отчетности.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции