Секс с женщиной в туфлях на каблуках — это фетиш мужчины или его стремление увидеть её красоту? Секс-блогер Кристина Гундлах рассказывает RTVI, как научиться говорить о сексуальных желаниях, почему женщины молчат о своих фантазиях и что делать, если огонь в отношениях начинает гаснуть.

Чем предопределены наши сексуальные фантазии — генетикой или воспитанием?

Человеческая сексуальность формируется на пересечении врождённого и приобретённого. Детское окружение, установки в семье — всё это закладывает фундамент. Если в доме была табуирована тема секса, если ребёнок впитал установки на стыд и запретность, это обязательно повлияет на его взрослую сексуальную жизнь.

Но это только один слой. Наследственность играет роль куда более существенную. Темперамент, сексуальная конституция, уровень либидо передаются по наследству. Если один из родителей был сексуально активен, велика вероятность, что ребёнок унаследует этот признак. Это биологическая данность, которая не меняется на протяжении жизни. Человек либо рождается с высокой сексуальной активностью, либо его естественное желание умеренно — и таким людям зачастую достаточно заниматься сексом один раз в неделю. Это именно гены, а не влияние культурных установок.

Однако сценарий, который ребёнок видит в отношениях родителей, играет большую роль. Нежность между супругами, интимность, которую он наблюдает, бессознательно повторится в собственных отношениях. Если в семье была атмосфера заботы и мягкости, если отец нежно массировал маме ноги, это автоматически становится образцом желаемого.

Но в целом сексуальные фантазии определяет множество факторов. Генетика и среда, накопленный опыт и культурные установки. Фантазии развиваются постепенно, наслаиваясь одна на другую, создавая уникальный портрет каждого человека.

Почему мужчина видит, а женщина чувствует

Есть популярный стереотип: мужчины любят яркие визуальные образы и активность, женщины ориентированы на чувства и эмоции. И это действительно так.

Когда мужчина испытывает возбуждение, в его мозге активируются области, ответственные за зрительное восприятие, что подтверждают исследования. Ему действительно в первую очередь нужна картинка — отдельно от сценария и контекста происходящего. Женщине требуется совершенно другое: при возбуждении включаются отделы мозга, отвечающие за эмоции, чувства, ощущения собственного тела. Для неё картинка вторична, важен сценарий, обстоятельства, личность партнёра.

Возьмем конкретный пример. Женщина познакомилась с мужчиной, он намекнул, что возбуждается, когда на ней каблуки. Она решила устроить сюрприз. Купила платье, купила специально каблуки, пригласила его в ресторан. Они сидят за столом, он на неё посмотрел — и ничего особенного. А женщина уже была возбуждена от подготовки, но он не реагировал на её образ, как ожидалось.

Они идут домой, женщина разувается, пара занимается сексом вечером. На следующий день, когда они собираются это повторить, он говорит: «Надень-ка, пожалуйста, туфли». У неё разрыв шаблона.

Она начинает думать: может, ему нужны только туфли? Может, без них он не может? Женщина сомневается в себе, в своей привлекательности, беспокоится, что это какой-то фетиш.

К счастью, эти парень с девушкой умели разговаривать. Обсудили и разобрались. Выяснилось: ему нужны вовсе не сами туфли. Ему нравится вид ноги в них, изгиб, женственность. Нужно не просто ходить перед ним — ему важно видеть это во время секса. Большинству мужчин нужно видеть партнёршу при свете, тогда как женщины обычно приглушают свет. А девушке тут была нужна прелюдия, атмосфера, общение, флирт. В итоге они нашли компромисс: иногда использовать один сценарий, иногда другой.

Но такое стереотипное поведение, конечно, не жёсткая дихотомия, а скорее шкала, исключения из которой тоже вполне возможны.

Универсальная фантазия — близость в разных проявлениях

По статистике исследований, если брать все фантазии в совокупности, универсальный ответ один — это романтика. Но не в смысле «ванильного» секса. Речь идёт о близости, слиянии, обладании друг другом. Это может быть страстный секс, но в основе всё равно лежит единение, выброс окситоцина, гормона привязанности и счастья.

У мужчин, конечно, бывает свой вариант — сделать все быстро и уйти, а большинству женщин требуется обязательно обниматься после. Но на самом деле романтика нужна всем: при объятиях после оргазма окситоцин вырабатывается гораздо активнее. И его значение переоценить сложно.

На втором месте стоит ненасильственное доминирование: мужчина активен, женщина отдаётся. Это очень распространено и физиологически естественно. Тестостерона у мужчин в 10—15 раз больше. Они сильнее, мышцы растут быстрее, они активнее и агрессивнее по природе. Этот сценарий часто реализуется автоматически.

БДСМ — это более чётко организованная форма такого поведения. Здесь действуют четыре основных типа взаимодействия: бондаж (связывание и ограничение); дисциплина (руководство, задания, управление); доминирование и подчинение (распределение власти, ролевые игры); и садизм-мазохизм (контролируемые болевые элементы).

БДСМ часто привлекает людей, которые в жизни много контролируют. Мужчины-начальники, врачи, люди с огромной ответственностью устают от постоянных решений. Им нужна разрядка, пространство, где они могут потерять этот контроль и расслабиться. Это срабатывает только в безопасной атмосфере, потому что настоящий БДСМ — всегда договорённость и безопасность.

То же касается женщин. Есть немало женщин, которые контролируют всё: работают, ведут хозяйство, растят детей, зарабатывают. В фантазиях они хотят просто подчиниться, ничего не решать, отдать ответственность. Это совершенно нормально.

Важно помнить: далеко не всё, о чём человек мечтает, он хочет воплощать в жизнь. Фантазия может оставаться фантазией.

Кто-то смотрит видео определённого содержания, погружается в безопасное пространство своей воображаемой жизни, переживает острые ощущения — и этого оказывается достаточно. Главное — не наказывать человека за фантазию, не стыдить его.

Каким образом говорить о желаниях в парах

Со временем в долгих отношениях огонь гаснет. Часто мужчины инициируют разговоры о фантазиях как способе вернуть былую страсть. Кто-то предлагает ролевые игры, групповой секс, эксгибиционизм. Женщины часто не соглашаются.

Почему женщины реже говорят о своих фантазиях? Потому что общество их учит быть скромными, стыдливыми, говорит, что любые сексуальные желания — извращение. Мужчинам позволено быть более развязными. Мужчину с большим количеством партнёров называют героем-любовником, опытным, успешным. Женщину в такой же ситуации общество награждает совсем другими эпитетами. Поэтому у женщин всё табуировано, живёт внутри них, и они даже стесняются согласиться на то, что им действительно нравится.

Как же тогда мужчине узнать о желаниях партнёрши? Это большая проблема, особенно в долгих отношениях. Многие женщины просто подчиняются из страха, что партнёр уйдёт. Или молчат, закрываются — и вот это уже совсем нездорово.

Многое зависит от изначальной сексуальной конституции. Если мужчине нужно больше секса, а женщине меньше, со временем этот разрыв усугубляется. То же касается определенных женщин. Такие женщины — вовсе не редкость, просто они молчат об этом.

Мужчине свой разговор о фантазиях с женщиной категорически нельзя начинать с претензий, мол, я недоволен, у нас всё слишком вяло. Такой подход разрушает отношения. Женщина закроется, ощутит себя ненужной, неправильной. Нужно действовать осторожнее.

Предположим, мужчине хочется заняться сексом на природе. Тогда стоит вспомнить приятное: «Помнишь, как чудесно мы занимались сексом на пляже? Ты была так красива в лучах солнца, это было невероятно». Сказал один раз — и это отпечаталось. Потом, гуляя по лесу, намекнуть:

«Я представляю, как ты прислонишься к дереву вот здесь. Твоя спина будет выглядеть восхитительно». Осторожно погладить, посмотреть на реакцию.

Если действовать потихоньку, по шагам, аккуратно, даже очень закрытая женщина может раскрыться. Даже если фантазии не было изначально, в безопасной атмосфере она может согласиться. Главное — чтобы она чувствовала любовь. Если мужчина предъявляет требования, она ощущает себя использованной. Но если он даёт понять, что она именно его привлекает, возникает безопасность.

Единственный способ решить эту проблему — говорить. Просто говорить, аккуратно, спокойно. А если уже наступил кризис, имеет смысл обратиться к сексологу.

Отношения и секс — это работа. Они не происходят сами по себе. Это взаимная вещь, постоянный торг, постоянная договорённость. Один партнёр говорит: меня не устраивает то-то, я готов дать взамен то-то. Нужно услышать, что хочет другой, и предложить обмен.

Как предотвратить походы «налево»

Проблемы в сексуальных отношениях часто рождаются не из-за фантазий, а из-за отношений в целом. Женщине не хватает внимания, в жизни нет ярких переживаний, всё скучно, монотонно. И тут появляется мужчина, который водит её на выставки, рассказывает интересное — и она идёт за ним. Потому что дома усталый муж приходит с работы, хочет есть, а потом — спать.

Или, скажем, появляются дети. Это серьёзное испытание для любой пары, даже самой осознанной. Женщина уходит в материнский образ, начинает вести себя с мужчиной как мать. У мужчины срабатывает табу — с матерью нельзя заниматься сексом. И он начинает искать любовницу.

Нужно знать, что эти кризисы в отношениях обязательно наступят, и нужно к ним готовиться. Читать, думать об этом, обращаться к специалисту, пытаться вместе найти выход. Быть готовым сказать партнёру: давай вместе это решать, это нормально.

Другой практический момент — у нас маленькие квартиры. А когда есть дети, или их вообще много, люди часто полностью исключены из сексуальной жизни. Невозможно расслабиться, когда рядом могут услышать. Но секс — база отношений. Без него их не будет, так что необходимо его обеспечить.

Найдите любой уголок, пусть самый маленький и неудобный, где вам никто не помешает, проявите инициативу.

Если вы не поддерживаете свою базу, то детям будет только хуже. Счастливые, полные окситоцина родители куда важнее мнимых обязательств перед ними. Обратное мышление — это наследие советского времени, якобы дети главнее всего. Но это не так. Нужно отстаивать и взрослую часть семейной жизни, потому что в противном случае она рушится.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции