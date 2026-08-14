Дефицит российского бюджета вырос почти вдвое за год, но в казне при этом лежат без дела триллионы рублей, которые министерство финансов принципиально не желает трогать. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», экономист Михаил Делягин объясняет, откуда взялась дыра в 6,5 трлн рублей, почему инвесторы отказываются покупать ОФЗ и где спрятаны 13 трлн рублей, которые могли бы закрыть почти треть доходной части бюджета.

Откуда взялся дефицит в 6,5 трлн рублей

Дефицит нынешнего бюджета неслучайно вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Первая причина — американские санкции, которые в январе и феврале нанесли болезненный удар по нашему нефтяному экспорту, а значит, и по экономике в целом. Вторая причина серьезнее — стратегия удушения России через охлаждение ее экономики, которую реализуют уже не внешние, а внутренние «партнеры», прежде всего Банк России и Минфин, а также почти весь социально-экономический блок, управляющий нашим хозяйством.

Эта политика привела к падению налоговых поступлений. В прошлом году на ровном месте «охладителям» удалось сменить вполне приличный инвестиционный рост инвестиционным спадом: если в 2024 году инвестиционный рост составлял 8,4%, в первом квартале прошлого — 6,5%, то по итогам прошлого года спад составил 2,3%, а в первом квартале этого года — уже оглушительные 14,3%. В конце 2025 года начался и промышленный спад, а рост экономики практически прекратился. Однако в декабре статистика неожиданно показала резкий скачок показателей — настолько необъяснимый, что профильное Минэкономразвития так и не смогло его объяснить, признав лишь, что не понимает его причин. Не будь этого декабрьского скачка, мы бы не получили и одного процента роста по итогам года.

Когда экономику душат, доходы от нее падают вне зависимости от того, душат ее американцы или собственные чиновники финансово-экономического блока. Российские либералы к России поближе, чем американцы, поэтому и ущерб от их действий, на мой взгляд, выше.

Напомню, что «Единая Россия» с воплем восторга проголосовала за этот бюджет, рассчитанный на основе годовой инфляции в 4%.

Это грубейшее нарушение Бюджетного кодекса, который требует, чтобы бюджет был правдоподобным. Принятый в качестве закона, он исходит из заведомо фантазийной инфляции, но у нас за такие нарушения почему-то награждают, а не наказывают. Поэтому бюджет получился заведомо нереалистичным, и его фактическое исполнение сильно отклоняется от того, что было зафиксировано усилиями прежде всего ЕР.

Правда, есть в этом и позитивная сторона — правительство Мишустина не пошло на секвестр в стиле 1997 года, за которым последовал дефолт 1998-го, и тем самым хотя бы частично компенсировало разрушительное действие западных санкций и их пособников в руководстве. Федеральный бюджет свои обязательства исполняет, причем с учетом реального роста цен, а не фиктивного, который рисует Росстат, поэтому расходы получаются выше запланированных.

Почему инвесторы не хотят покупать ОФЗ

Государство сейчас пытается занимать средства через облигации федерального займа (ОФЗ) примерно под 16%, но в июле торги пришлось останавливать из-за отсутствия спроса. Причина проста — представьте, что к вам приходит человек и говорит: «Уважаемый коллега, вы знаете, что в 2026 году у нас инфляция будет 4%?» Станете вы одалживать ему деньги? Нормальный даже и не инвестор в такое не поверит.

Основная часть банков, которые покупают эти бумаги, — государственные. Государственный банк принадлежит государству, и совет директоров такого банка принимает решения под определяющим воздействием представителей государства. Те вполне могут продиктовать принадлежащей государству финансовой организации, что та обязана покупать государственные бумаги под нужный государству процент, а если у нее не будет денег, Банк России ссудит их с учетом минимальной (в силу надежности госбумаг) маржи.

В ситуации искусственно созданного жесточайшего денежного голода увеличение денежной массы в такой ситуации не разгоняет инфляцию, как мы видели и в 1999-м, и в конце 2022-го — начале 2023-го, а, наоборот, снижает ее, потому что деловая активность растет быстрее ее. Это азы экономики. Но дикарь отличается от цивилизованного человека не тем, что не знает азы, а категорической неспособностью учиться — даже на собственных бесспорных «достижениях».

Что будет, когда закончится Фонд национального благосостояния и где скрываются 13 трлн рублей

Ликвидная часть ФНБ сейчас составляет чуть больше 3,5 трлн рублей, ее хватит на год-полтора. Если следующий бюджет будут верстать те же люди, что верстали нынешний, он снова будет состоять из галлюцинаций — розовых пони в сферическом вакууме, скрещенных с воздушными замками и посаженных на прочную основу четырехпроцентной инфляции. И если люди на выборах снова изберут «Единую Россию», она опять проголосует за такой бюджет и будет аплодировать министру финансов Силуанову стоя.

При этом в бюджете есть огромные деньги, которые министр брать категорически не хочет. Как депутат от «Справедливой России» я каждый год составляю альтернативный «Справедливый бюджет» и показываю, где эти деньги лежат. В бюджете на 2026 год я, не занимаясь сложными научными изысканиями, а просто внимательно изучив стопку бумаг по нему высотой в метр, нашел 13 трлн рублей — 32,6% доходной части, почти треть. Уверен, если бы этим занялся квалифицированный сотрудник Минфина, он нашел бы еще больше, но такие специалисты об этом никогда не скажут даже не под камеру, потому что их разоблачат и в лучшем случае уволят.

Список получается длинным. Можно распространить прогрессивную шкалу налогообложения на дивиденды — сейчас они облагаются теми же 13% НДФЛ, что и зарплата человека с доходом ниже прожиточного минимума, хотя именно за счет дивидендов живут миллиардеры и крупные предприниматели. Параллельно нужны деофшоризация экономики и запрет непроизводительного вывоза капиталов, чтобы владельцы капитала не смогли просто получать эти дивиденды в Арабских Эмиратах.

Дальше — налог на крупные наследства: деньги и ценные бумаги свыше 6 млн рублей, жилье сверх социальной нормы на одного наследника, земля свыше 12 соток. В первый год поступления будут скромными, но затем вырастут. Государственная монополия на производство, оборот этилового спирта и внешнюю торговлю им сделает невыгодным банкротство спиртзаводов (хотя большинство из них уже обанкротили). Отмена возмещения НДС экспортерам сырья и (на 50%) полуфабрикатов дает сразу 1,6 трлн руб. в ценах этого года. Отдельная мера — конфискация имущества как обязательное наказание при отказе от сотрудничества со следствием, причем не только у самого члена организованной преступной группировки, но и у его семьи, с оставлением социального минимума. Такая практика работает в США и позволила лишить мафию прямой политической власти.

Есть и деньги, которые просто лежат без дела.

Неиспользуемые остатки федеральных бюджетов вне ФНБ на начало года составляли 5,226 трлн рублей, и Минфину настолько некуда их девать, что он отдает их банкам в прокрутку — под ключевую ставку минус 0,6%, а затем занимает эти же деньги у тех же банков под ключевую плюс 0,6%. Это чистое дотирование крупнейших, причем государственных, финансовых спекулянтов за счет налогоплательщиков. Похожая история с пакетом акций Сбербанка, который не так давно выкупили у Банка России за три с лишним трлн рублей якобы для стерилизации денежной массы, хотя проще было бы просто продать пакет обратно. Вполне ликвиден и пакет акций «Аэрофлота», а считающиеся неликвидными активы ФНБ можно использовать как залоговый ресурс. Это позволит получить от ФНЮ более 10 трлн рублей. Еще больше трети триллиона рублей в качестве неиспользуемых остатков просто лежит на счетах Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Что еще можно сделать, кроме повышения налогов

Разумный протекционизм повысит поступления от акцизов и ввозных пошлин. Завершение деофшоризации — например, в соответствии с моим отвергнутым «Единой Россией» законопроектом, по которому компании, не вернувшие управление из офшоров в Россию за полгода, могут быть конфискованы, — приведет к существенному росту налоговых платежей.

Отдельная тема — платежи за пользование природными ресурсами. Пока государство маркирует все подряд, вплоть до курятников на дачных участках, а скоро дойдет и до каждого яйца, реальный контроль остается слабым. По моим разговорам с рыбаками в одном из регионов, на нелегальный экспорт уходит до 75% улова — и это при том, что систему прослеживаемости вроде «Меркурия» преподносят как образец эффективного контроля. Вместо того чтобы маркировать каждую банку, можно оценить обороты бизнеса по объективным данным и обложить их нормальным налогом. Аукционное распределение квот на вылов биоресурсов с прозрачными и конкурентными условиями даст больше триллиона рублей.

Есть и налог на сверхприбыль. Банковская отрасль ежегодно показывает сверхприбыли в 3,4—3,6 трлн рублей — разовый побор с нее уже вводили, но логичнее сделать регулярный налог, ведь предсказуемое налогообложение всегда эффективнее внезапных изъятий. То же касается отрасли азартных игр.

Наконец, есть сторона расходов. Если прекратить наращивать рыночный внешний долг, в 2026 году это сэкономит 630 млрд рублей на одном только обслуживании его прироста. А нормализация государственных закупок — отмена нынешних процедур, при которых честному поставщику почти невозможно получить контракт, и введение конкурентных торгов — снизит закупочные цены в целом на сумму, эквивалентную 1,5% ВВП, что больше 3,5 трлн рублей в 2026 году. По сути это банальная переплата — не воровство (хотя часть ее, возможно, действительно уходит в «откаты»).

Чего ждать после выборов

Переложить дефицит на региональные бюджеты уже почти невозможно — там, за редким исключением, мышь удавилась. В начале этого года некоторые регионы увольняли врачей, потому что не было денег даже на мизерные зарплаты. Так что перекладывать можно, только денег от этого не прибавится. Скорее стоит ждать девальвации, чтобы продлить агонию — председателю Банка России Набиуллиной не впервой устраивать ее на ровном месте. Кстати, ползучая девальвация рубля уже идет, если кто не заметил.

Что касается ожиданий людей, здесь царит удивительное единодушие. При всех расхождениях во взглядах — на миграцию, ключевую ставку, гарантированный прожиточный минимум, регулирование цен — практически никто не сомневается в экономических перспективах страны при сохранении нынешней политики.

Даже сторонники власти и симпатизанты «Единой России» соглашаются, что эта политика убивает Россию.

Если она продолжит ее убивать, то через некоторое время «таргет», увы, будет достигнут.

Сравнивать нынешнюю ситуацию можно разве что с серединой девяностых, но тогда был социальный оптимизм, потому что шло ограбление государственной собственности и со столов падало много крошек. Сейчас сравнение не в нашу пользу даже с 1997 годом — демографическая и политическая ситуации тогда были заметно лучше. Экономический рост в 1997-м составлял 1,4%, то есть втрое больше, чем сейчас, а официальную инфляцию хоть и оценивали выше, но рассчитывали, насколько можно судить, честнее. Рубль был переукреплен и тогда, и сейчас — только тогда он держался на уровне около 6 рублей, а сейчас на уровне сначала 72, а сейчас уже 83, и, напомню, в 1998 году никому от этого переукрепления легче не стало.

Ну а у нынешнего Минфина есть своя задача, и он ее выполняет исправно. Если сравнивать эту политику с газовой камерой, где газ уже подведен, то претензий к персоналу быть не может — все просто делают свою работу. Вопрос не в том, кто и как исполняет процедуру, а в том, в чем заключается ее цель.

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