Боевые действия постепенно уходят на второй план в сознании людей, но в реальности не прекращаются. О том, ка не сойти с ума в ожидании окончания СВО и навести порядок в голове, RTVI рассказывает психиатр Николай Амбарцумов.

Почему наш разум устал

С точки зрения простого человека, четыре года СВО — это долго, с точки зрения истории — секунда. Мы стоим на пороге колоссальных изменений. Мы меняемся, у нас сильно меняется психология. Та фраза «до революции — после революции», которой мы жили в советское время, в будущем превратится в «до СВО — после СВО».

Войные конфликты в любом случае заканчиваются — это финансово и физически дорого. Даже если взять историю, то мы увидим закономерность — воевали, отдохнули, воевали, отдохнули. Невозможно продолжать бесконечно. Люди ждут, когда все закончится, это факт.

Но мир живёт событиями, а не часами и днями. Рутинизация приводит к тому, что происходящее вокруг боевых действий просто уходит на второй план — человек привыкает ко всему. А когда привычка укореняется, дальше начинается опошление, когда об этом станет неудобно говорить в обществе, как в восемнадцатый раз рассказывать один и тот же анекдот. Речь не о скабрёзности, а о пошлости — когда скучно, неинтересно.

Я думаю, очень немного людей по-настоящему включены в эту историю. Усталость копится. Если раньше она была активная («ну сколько можно!»), сейчас даже и усталость пассивная — мол, ну да, хватит.

Что происходит с людьми рядом

За последний год у меня снизилось количество пациентов с фронта, поток уменьшился. В госпиталях та же история, но там уже просто навели порядок, беспредела меньше, научились работать с этими людьми. Проблемы те же — ранения, страдания, агрессия.

Зато я начал замечать больше родственников тех, кто побывал или находится там, на передовой. У соседей, знакомых кто-то пропал без вести, кто-то погиб. Вот она, обратная сторона государственного пафоса. Есть одна женщина — у неё муж пропал без вести. Депрессия серьёзная, похудела в два раза. Живёт ожиданием — а вдруг это всё же плен, а вдруг вернётся?

Мы — страна, которая пережила тяжелейшие войны. Ждать можно долго, и не ждать тяжелее, чем ждать, какая-то надежда должна быть. У меня есть знакомая, у которой сын погиб в 2015-м году, там. Прошло 10−11 лет — всё равно не верит.

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди…

Я работаю с потерями как психотерапевт. Есть интересное упражнение — как смириться с гибелью близких. Смерть нельзя принять, но у всех нас есть опыт смерти. Мы с детства начинаем приучаться к ней — сначала умирают бабушки, соседи, потом родители, потом другие близкие.

В момент, когда очередное касание смерти достигает нас, когда это особенно близко и невозможно переносить, я прошу людей вспомнить тех, кто умер раньше.

Когда вы начинаете думать о свежей потере — а вы же её постоянно вспоминаете, — сразу возвращайтесь мыслями к тем близким, которые раньше ушли и заняли отведенное им место в вашей голове. К тем, кто уже не вызывает страданий, а скорее помогает, поддерживает. Некий образ человека остаётся в этом месте в голове, какие-то его слова, мысли, самостоятельность этой личности.

Это очень помогает. У нас много смертей за плечами, у нас есть этот опыт. И очень важно включить старый опыт переживания смерти в новое переживание. Мы почему-то забываем об этом, наступаем на те же грабли. Включая накопленный опыт, мы можем и эту тяжёлую потерю перенести — все перенести. Так можно помочь близкому или самому начать жить даже после такой трагедии.

Как жить в условиях неопределённости

Жить можно в разных условиях. Тенденция на следующий год — боевые действия станут восприниматься ещё более отстранённо, меньше влиять на нашу жизнь. Да, экономические проблемы есть, но покажите мне время, когда их не было в нашей стране. Проклятые девяностые, восьмидесятые, пятидесятые — всегда было непросто.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Жизнь всё равно пробивается. Любая, даже тяжелейшая боль — через какое-то время мы адаптируемся к ней. Люди привыкают жить без ног, кто-то слепнет и живёт дальше. Мы стареем, начинаем носить в себе свои болезни. После пятидесяти если проснулся и ничего не болит — значит, умер. А если побаливает, значит, ещё жив. Так что всё пройдёт, и это пройдёт. Мы думали, что ковид — это ужасно, а сейчас кажется — святые времена были.

Не надо загонять себя в депрессию. Да, это неприятно, да, это ужасно, но даже в военных действиях, которые идут сейчас, не такое уж большое количество людей занято в процентном исчислении. Войны были всегда и будут всегда — это свойство людей. Неприятно, когда это касается тебя, но, выйдя из этого все равно привыкаешь к обычной жизни. А она идёт своим чередом, люди живут, рождаются, женятся.

Фраза «в такой ситуации нельзя радоваться» — неправильная. Радоваться надо. Надо радоваться маленьким вещам, которые радуют гораздо больше, чем какие-то глобальные. Психологически загнать себя в депрессию очень легко, а выковыривать людей из неё приходится серьёзными лекарствами, с помощью специалистов.

Давайте самосовершенствоваться, потому что самовнушение играет очень большую роль в нашей жизни. Самосбывающиеся предсказания работают. Давайте строить наше будущее сами, не в депрессивном, а в позитивном ключе. Пусть всё пройдёт, и мы умрём, но зачем тогда вообще начинать жить?

Я работаю с больными и тяжело больными людьми, и со временем начал понимать, что даже смерть надо заслужить, быть достойным её.

Есть радости, и эта радость важна — она даёт возможность посмотреть на мир объективно. Что чёрные очки, что розовые — они искажают реальность.

По моему мнению, хорошие вещи происходят вокруг нас постоянно. Если отвлечься от глобальных событий — а как же мы устали от этой информационной волны! — какие-то мелкие вести для нас оказываются важнее. Посмотрите на окружающих, увидьте людей вокруг, заметьте что-то радостное — оно всегда происходит. Постарайтесь сами себя настроить на позитив.

Что делать с усталостью и тревогой

«Движуха» — это свойство особых, несколько психопатизированных личностей. Психопатизированный человек не может жить в обычной спокойной размеренной жизни — ему становится скучно. Я очень люблю фильм «Приключения принца Флоризеля», и Олег Даль там гениально сыграл. Помните фразу оттуда — «как настроение Его Высочества? — Как-как, скучает!». «Скучаю» — это то, что говорит наш внутренний ребёнок, когда нас заставляют делать взрослые, серьёзные вещи.

Таких личностей много в политике, много в других сферах. Наркоманы, алкоголики — это тоже они. Немножко психопатизирован каждый человек. «Движуха» иногда нас взбадривает, приводит в тонус. Но вспомним главный принцип — делу время, а час потехе. Важно разделять, что потеха, а что дело.

Как это узнать? Очень просто — наш внутренний взрослый чётко даёт ответ. Я учу людей развивать в себе взрослого — начинать делать то, что скучно. Мы это прекрасно знаем: когда надо сдавать экзамен или взяться за что-то очень тяжелое, мы готовы переделать что угодно, лишь бы не касаться этого вопроса.

Делайте скучное. Наведите порядок, потому что порядок в вашей квартире, в доме, на столе — он наведет порядок и в вашей голове. Есть прекрасная традиция выкидывать хлам, старье. Эти небольшие ритуалы полезны, они нас поддерживают.

Я как радиолюбитель мог несколько дней перебирать винтики — складываешь по маркировке резисторы, транзисторы, раскидываешь по ящичкам. Разобрал — и где-то полгода всё систематизировано, можно найти нужное. Потом начинается разброд, надо снова разбираться. Но в то время, когда ты можешь легко найти всё, что нужно, тебе проще работать.

Помиритесь с теми, с кем по глупости разругались. Примите то, что по своей детской или психопатической внутренности вы отринули. Тогда станет легче. Если кто-то думает, что всё закончится и опять наступит счастье, то нет, так не бывает — жизнь, собственно, и состоит из бесчисленного числа испытаний.

Есть такой психологический момент: девушки с лишним весом хотят похудеть, и для них это кажется ключом к счастью. Они говорят, мол, если похудею, мир изменится, всё будет прекрасно. Но даже похудев, они вступают в тот же самый мир с теми же самыми проблемами. Поэтому не ставим себе временные рамки, а ставим конкретные выполнимые задачи. Это даст внутренний ресурс, который в последнее время подрастерялся.

Я даю совет моим пациентам, особенно кардиологическим: поменьше смотреть телевизор. Не читать перед едой советских газет — а лучше вообще не читать никаких газет. Впрочем, это касается всех.

Есть два качества, которые нам помогут, — трезвость (то есть разумность) и чувство юмора. Оцениваем то, что с нами происходит, реально. Если мыслить вероятностями, то можно вполне допустить, что вам на макушку может прилететь метеорит, или машина, например, собьёт, если выйти на улицу, но зачем?

Каждая жизнь уникальна. Все испытания даются по силам — это христианская идея, она мне близка, и я вижу, что так и происходит. Трезвость даёт возможность оценить жизнь объективно — не закопаться в депрессию и не взлететь в манию. А чувство юмора позволяет принять это, посмеяться над собой, улыбнуться и идти дальше.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции