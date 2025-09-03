С 1 сентября в России вступили в силу более 750 законодательных норм — настоящий рекорд отечественного нормотворчества. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия рассказывает RTVI о нюансах нескольких из них, касающихся дач и мигрантов.

Как практикующий адвокат, я гляжу на происходящее с печалью: Государственная Дума штампует и штампует законы, но это не сулит ничего хорошего — кодификация становится все более запутанной и объемной, количество нормативных актов зашкаливает. Складывается ощущение, что депутаты хотят зарегулировать любое движение граждан. Цели этого мне непонятны, ведь мы приучены жить в определенном ритме, и попытки контролировать каждый шаг удивляют, потому что в этом нет особой нужды. Впрочем, некоторые из норм выглядят вполне обосновано.

Дачный закон: почему дом и участок неразделимы

Например — ужесточение дачного законодательства. Теперь запрещено раздельно продавать дом и земельный участок. На первый взгляд это может показаться чрезмерным ограничением.

Однако смысл нововведения прост и логичен. В советское время дачи не были собственностью — документом, подтверждавшим право проживать на них были членские книжки, так что и никаких дополнительных вопросов не возникало. Участок и дом изначально составляли единое целое. Это основа гражданского законодательства: постройка неразрывно связана с землей, на которой она стоит.

Продать дом без участка невозможно физически — как получить доступ к строению, если земля не твоя?

Придется судиться, получать сервитут, доказывать нарушение прав. Но в судебной практике действительно были случаи, когда покупатели приобретали дом, подразумевая, что участок тоже переходит к ним, но продавцы заявляли: «Землю вы не покупали, хотите — доплачивайте». Новый закон — просто уточнение, вызванное такими прецедентами.

С делением долей при наследовании проблем не возникнет — все так же, как с квартирами. Можно выкупить долю или использовать совместно, а при ее продаже действует право преимущественной покупки для остальных собственников. Если же они не захотят приобретать вашу долю, вы вольны распоряжаться ею по своему усмотрению

Конец коммерческой деятельности на дачах

Более громкое изменение — тотальный запрет любой коммерческой деятельности на дачных участках. Теперь этому приходит конец.

Исключением является продажа излишков сельхозпродукции с участка площадью до 50 соток при условии, что при выращивании не использовался наемный труд. Яблоки, помидоры, огурцы — все, что вырастил сам, можно продавать на ярмарках по справке от администрации СНТ.

Логика законодателя понятна: если на участке десятки теплиц, очевидно, что это предпринимательская деятельность. А дачи предназначены для рекреации и отдыха, а не для бизнеса. Если сосед открыл хостел, автомойку или склад, страдают все остальные от шума, лишних людей, загрязнения.

Правоприменение будет жестким. Местные власти начнут проводить инспекции, выявлять нарушителей и выдавать предписания о прекращении деятельности. За невыполнение — штрафы от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, при неопределенной стоимости — от 10 до 25 тыс. рублей. Если не поможет — суд потребует прекратить незаконную деятельность принудительно через приставов за счет нарушителя.

Сдавать собственный дачный домик по-прежнему можно — ограничений на использование своей собственности нет. Нельзя только строить мини-гостиницы с постоянным потоком постояльцев.

Доказать нарушения просто: фото- и видеофиксация, дроны местных властей легко выявят хостел среди дачных домиков. Да и соседи и администрации СНТ сами заинтересованы изжить тех, кто использует землю не по назначению.

В Германии, кстати, за нарушения дачного законодательства предусмотрены штрафы от 500 евро до нескольких тысяч. А оно может включать в себя запрет на вечеринки на даче, барбекю, шум от тримера, даже оставаться на ночевку на собственной даче немцам нельзя и они живут с этими правилами, не ропща. Наша дачная культура отличается, но она получила законодательную основу для защиты прав граждан на спокойный отдых.

Почему геолокация мигрантов позволит сократить массовые проверки

Самое обсуждаемое нововведение сентября — обязательная установка приложения с геолокацией для мигрантов из определенных стран (пока что в качестве эксперимента, в Москве и Московской области). Противники называют это нарушением прав человека и даже говорят о его неконституционности, но это не так.

Конституция ориентирована на граждан государства, а гости страны обладают базовым набором прав человека, который полностью обеспечен новеллами. Устанавливая приложение при въезде, мигрант свидетельствует о своей добропорядочности. Его местонахождение отслеживается не для ущемления прав, а для решения практических задач.

Проблема состоит в том, что работник может зарегистрироваться в Москве, а уехать, например, в Сибирь. Когда возникают вопросы к нему или истекает срок пребывания в России, где его искать? Участковый будет караулить под дверью адреса массовой регистрации?

Новая система логична: человек приехал работать, а не жить в режиме «перекати-поле». Если он соглашается с правилами — въезжает в Россию, если нет — остается дома.

Наши власти продумали и ситуации, связанные с нестандартными сценариями, если, например, мигрант пропал из системы мониторинга: нарушением будет считаться отсутствие геолокации в течение трех дней. Этого времени достаточно, чтобы сообщить в полицию о поломке или краже телефона и приобрести бюджетный смартфон, что любой работающий мигрант может стопроцентно себе позволить.

Главное преимущество: участники эксперимента получают регистрацию по адресу Московского миграционного центра, им не нужно убеждать собственников жилья поставить их на учет или покупать «левые» регистрации. Человек просто сообщает, что ночует в пределах региона, и система это видит.

Эксперимент касается стран, откуда приезжает больше всего трудовых мигрантов: Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Украины, Молдовы. Белорусы исключены, поскольку Россия и Беларусь — союзное государство, и граждане пользуются практически равными правами.

Важно отметить, что высококвалифицированные специалисты освобождены от этого требования — они приезжают по трудовым визам, и их работодатели известны заранее. Контроль усилен именно для малообразованных работников, среди которых, бывает, встречаются люди с экстремистскими взглядами. Триггером изменений, безусловно, стал теракт в «Крокусе», так что эта инициатива не была принята внезапно. После обкатки эксперимента его, думаю, распространят по всей стране и в отношении любых трудовых мигрантов со всех стран мира.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции