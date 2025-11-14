С 2025 года в России действует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как привлечь в сельское хозяйство инновации и инвестиции, какие вызовы стоят перед агропромышленным комплексом России и как ей сохранить статус ведущей аграрной державы, RTVI рассказывает российский прогнозист, международный эксперт Программы развития ООН по форсайту, доктор экономических наук, профессор, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Тренды в развитии сельского хозяйства

В настоящее время агропромышленный комплекс и сельское хозяйство являются демонстрационными площадками для применения новых технологий. Во-первых, это технологии, связанные с искусственным интеллектом и роботизацией. Они стали достаточно ускоренно распространяться в последние годы, особенно после пандемии, когда мировой аграрный сектор столкнулся с большим дефицитом сезонных рабочих.

Во-вторых, это направления, связанные с новыми способами внесения удобрений — новые материалы и нанотехнологии. В-третьих, это технологии, связанные с энергетикой и энергоэффективностью, потому что для агропромышленного комплекса это чувствительная история. Материалы, которые позволяют более эффективно использовать энергию или поменьше ее терять, также составляют корпус актуальных глобальных трендов.

Конечно, это и экологические вызовы, которые пока нельзя обойти стороной. Надо учитывать, что во многих странах — например, в Китае, Южной Корее и Германии — очень актуальны вопросы, связанные с декарбонизацией (уменьшением углеродного следа).

Другие глобальные тренды связаны с общим ростом интереса к науке и технологиям, а также достаточно сильной трансформацией понятий «деревня» и «город». Ведь что такое современная деревня? Если бы нам ее показали 50 лет назад, то мы бы сказали, что мечтаем о таком городе с мобильной связью, водой и прочими современными коммуникациями. Но в современном понимании подобные населенные пункты по-прежнему считаются деревнями.

Аграрные инновации

Сельское хозяйство сейчас достаточно ярко демонстрирует нам, как эти новые технологии и тренды могут проявляться. Но при этом не надо забывать, что агропромышленный комплекс — это очень специфический сектор. Он исторически выполнял сразу несколько важных функций.

Во-первых, это социальный демпфер, который во многом помогает сдерживать или нивелировать негативные эффекты от технологических революций, а также поддерживать социальную стабильность.

Демпфер — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. В общем смысле демпфер — нечто, действующее успокаивающе, смягчающее.

Во-вторых, это продовольственная безопасность, в вопросах обеспечения которой Россия по сравнению с многими другими странами выглядит еще очень прилично. В-третьих, агропромышленный комплекс — это один из серьезных источников нашего экспорта.

Но тут всегда существовала непростая развилка — продолжать экспорт первичного сырья или попытаться уйти в высокие переделы, в добавленную стоимость. И здесь хотелось бы не повторить ошибки Советского Союза, который экспортировал сырьевые ресурсы (нефть и газ) и получал за них нефтедоллары. Однако эти деньги, к сожалению, не вкладывались в необходимом количестве в инновационное развитие и модернизацию.

Сейчас уровень инновационной активности в сельском хозяйстве составляет примерно 8%, что в целом ниже общероссийского уровня (около 12%), но даже это по мировым меркам очень мало.

Поэтому тут тоже необходимо понимать, что к агропромышленному комплексу надо подходить очень аккуратно, взвешенно и сбалансированно. С одной стороны, нельзя впадать в избыточный технооптимизм, а с другой стороны, нужно не допустить отставания от мировых трендов. Необходимо также учитывать, что современный российский агропромышленный комплекс имеет многоукладный характер.

Многоукладное хозяйство

О чем тут идет речь? О том, что даже на территории одного региона, не говоря уже про разные регионы, можно легко обнаружить и технологии XX века, а кое-где даже и XIX века, и сверхсовременные роботизированные технологии. Новые технологии сейчас активно применяются в виноделии, животноводстве и в передовых зерновых хозяйствах, которые могут дать фору даже мировым стандартам.

Для такого многоукладного сектора важно применение кастомизированной и адаптивной политики. То есть нельзя каким-то одним политическим аршином мерить весь агропромышленный комплекс, как будто везде он один и тот же.

Но для того, чтобы грамотно выстраивать и адаптировать весь имеющийся инструментарий под все эти особенности, нужно их очень тщательно изучать. Где-то необходимо больше поддерживать малые фермерские хозяйства, а в других случаях имеет смысл делать ставку на развитие крупных агрохолдингов. Иными словами, везде есть своя специфика, которую следует вдумчиво учитывать.

Но при всей очевидности для профессионалов глобальных трендов, нельзя забывать про события, которые с нашей точки зрения могут оказаться такими джокерами и форсайтами.

Сага о форсайтах

Форсайт — это инструмент научно обоснованной работы с будущим. Джокер — это неожиданный, неопределенный и труднопрогнозируемый фактор, который может радикально изменить ход будущих событий. Президент Путин во время своего выступления в 2024 году на форуме по искусственному интеллекту AI Journey сказал, что нам нужен мировой форсайт по искусственному интеллекту.

Я думаю, что нам еще нужен форсайт и для сельского хозяйства, и не только по искусственному интеллекту.

Мы с коллегами в свое время сделали прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Это серьезнейший документ, составленный по всем канонам классических форсайтов. В его разработке приняли участие более 400 экспертов, он был утвержден и опубликован в 2017 году на сайте министерства сельского хозяйства.

И хотя многие положения этого документа по-прежнему остаются злободневными, сейчас этот прогноз нуждается в серьезной актуализации, которую следует проводить в том числе с помощью современных инструментов аналитики вроде анализа больших данных (Big Data). Например, у нас в Высшей школе экономики есть iFORA — собственная система интеллектуального анализа больших данных, включающая в себя 850 миллионов документов. Мы ее недавно использовали для агропромышленного комплекса, проанализировав вероятность появления там «джокер-события» — неожиданного события с серьезными последствиями.

«Джокер-события»

Такими событиями могут быть деградация почв, сверхвысокая волатильность цен на агропродукцию или активное развитие антибиотической резистентности (устойчивости к противомикробным препаратам) у животных. Но надо понимать, что джокеры могут носить как отрицательный, так и положительный характер, поэтому не следует их рассматривать исключительно в негативном плане. Но мы должны быть готовы не только к очевидным трендам, которые и так все обсуждают, но и к совершенно непредвиденным событиям.

Чтобы грамотно управлять объектом анализа, нужно его правильно понимать. И понимать не только в настоящем, но и предвидеть возможные сценарии его будущего развития. Мировой опыт здесь показывает, что России нужен форсайт — хороший и научно обоснованный форсайт развития агропромышленного комплекса хотя бы до 2050 года.

У нас уже есть форсайт для сельского хозяйства России до 2030 года, на который пока еще можно опереться, но скоро этого уже будет недостаточно. Нашей стране необходимы такие форсайты, с помощью которых можно было бы изучить разные глобальные тренды — научные, технологические, экологические, социальные и демографические.

Нам нужны форсайты, в которых были бы описаны перспективные рынки и направления научно-технологического развития, а также консолидированы прогнозы ключевых стейкхолдеров в агропромышленным секторе.

Стейкхолдер (заинтересованная сторона) — физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно влияет на деятельность организации или заинтересовано в её результатах. Термин произошёл от английского stake — «доля» и holder — «держатель».

Если это удастся, то мы сможем не только отталкиваясь от прошлого, пытаться в настоящем угадать будущее. В таком случае, понимая сценарии будущего, у нас получится уже в настоящем структурировать свои действия в правильном направлении и двигаться к наиболее комфортному и приемлемому сценарию для развития сельского хозяйства.

Влияние санкций на агропромышленный комплекс

Воздействие санкций, как и любых других ограничений, весьма неоднородно. Здесь не надо впадать в упрощение и говорить, что это однозначно плохо или однозначно хорошо. Во многом этот фактор стал стимулом для роста инвестиций в собственный технологический суверенитет, о котором еще несколько лет назад говорил наш президент.

Но суверенитет может быть не только технологическим, но еще цифровым или продовольственным. Поэтому я бы рассматривал любые ограничения как новую возможность для переструктуризации российского сельского хозяйства.

Что касается импортного семенного фонда, которого отечественный агропромышленный комплекс лишился в результате антироссийских санкций, то еще задолго до их введения специалисты предупреждали об этой потенциальной угрозе для нашей продовольственной безопасности. В частности, об этом прямо говорилось в прогнозе 2017 года, который я уже упоминал.

К сожалению, от понимания каких-либо проблем или угроз до их решения или устранения у нас зачастую проходит длительный временной лаг. Можно было заранее готовиться к подобным действиям со стороны недружественных стран и их агропромышленных компаний. Такое развитие событий могло наступить даже без введения антироссийских санкций, а просто в силу каких-либо бизнес-стратегий в рамках конкурентной борьбы на глобальных рынках.

Поэтому нам нужен такой форсайт, который бы консолидировал стейкхолдеров и экспертов агропромышленного комплекса для подготовки к подобным ситуациям. Надо предельно ясно понимать, что таких событий может быть еще много, и чтобы потом снова не разводить руками, нужно их сначала идентифицировать, а потом отрабатывать соответствующие меры по работе с ними. То есть не просто предвидеть подобные угрозы, а действовать на их упреждение.

О продовольственной безопасности России

Продовольственная безопасность — это не монолитная история. Требования к ней постоянно меняются, потому что меняются опасности. Чтобы действовать не реактивно, а на упреждение, нам и нужен форсайт до 2050 года, о котором я тоже уже говорил.

Подобные исследования есть у Китая, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Японии и некоторых других стран. И там везде развернут долгосрочный горизонт планирования, потому что есть понимание того, что инвестиционные циклы даже до 2050 года закладываются в ближайшие 3-5 лет, а то и раньше.

Для эффективной реализации всех этих планов нужно отрабатывать сценарии будущего с анализом потенциальных рисков, угроз и возможностей. Нужны люди, которые этим станут грамотно заниматься — значит, необходимо развивать агровузы, которые сейчас в большинстве своем считаются непрестижными. Если это не сделать, то сельское хозяйство мы и дальше будем развивать с помощью лопат, вил и экселевских графиков прошлого века.

Если мы хотим строить передовую экономику данных и агропромышленный комплекс будущего, то и инструментарий, в том числе аналитический, у нас должен соответствовать классу поставленных задач. Это должна быть самая современная аналитика больших данных с кастомизированными дашбордами.

Кастомизированные дашборды — интерактивные интерфейсы, которые разрабатываются под задачи конкретного бизнеса или проекта.

Но если для построения агропромышленного комплекса будущего мы станем продолжать использовать аналитические инструменты 70-х годов прошлого века, то и результат окажется соответствующим.

Я искренне верю, что Россия и дальше останется ведущей сельскохозяйственной державой. Для этого у нашей страны есть все заделы. Но нам очень важно не упустить окна возможностей, в том числе во внешней конъюнктуре, потому что на глобальных рынках нас никто ждать не будет.

И никто не будет эти окна возможностей для нас специально долгое время держать.

Поэтому преимущества у нас есть, но чтобы они не исчезли, нужно их использовать на полную мощь. В противном случае мы рискуем очень быстро утратить свои позиции на глобальных рынках.

