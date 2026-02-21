Специальная военная операция (СВО) длится уже почти четыре года, и сейчас многие ждут ее завершения и возвращения домой людей с фронта. Чем посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) участников СВО отличается от афганского и чеченского синдромов, кто из фронтовиков наиболее подвержен ПТСР, как его выявить и справиться с ним, RTVI рассказывает практический психолог, автор программ по работе с психологической военной травмой и ПТСР, директор образовательного центра «Наследие» Татьяна Белкина.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство — это не болезнь вроде шизофрении или какого-то психоза, но это расстройство личности. Во-первых, ПТСР может быть следствием потрясения, но он не возникает сразу после него. Сформировать ПТСР могут потрясения, напрямую связанные с угрозой жизни, здоровью, физической или психической целостности личности. То есть, например, очередное повышение цен в магазине не может стать причиной ПТСР.

Во-вторых, с момента потрясения должно пройти некоторое время, когда до появления ПТСР у человека формируется некая психологическая травма — реакция психики на это потрясение из серии «я даже не мог предположить, что со мной это случится». То есть у человека в сознании нет формы допуска, что так вообще бывает, в том числе с ним. Например, у кадрового военного, которого профессионально обучали воевать, риск получить психологическую травму и потом ПТСР намного ниже, чем у гражданского человека, который раньше не служил в армии, но в какой-то момент подписал контракт.

Что касается временных рамок, то между потрясением и формированием психологической травмы на фронте проходит намного меньше времени, чем в гражданской жизни. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, условиями нахождения на фронте, когда человек в любой момент времени может погибнуть — как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубоком тылу. Если он это сразу понимает и привыкает жить в состоянии постоянного хронического напряжения, то такая быстрая адаптация психики будет в меньшей степени способствовать формированию психической травмы и ПТСР.

Если этого процесса не происходит, то есть не случается такой адаптации и перестройки мировоззрения и морали к военной жизни, то шансы получить ПТСР намного выше. Считается, что в среднем от потрясения до формирования психологической травмы и ПТСР может пройти от одной недели до двух, тогда как в гражданской жизни это занимает примерно шесть месяцев.

Военный опыт — погибших друзей и боевые потрясения — забыть нельзя, но жить с памятью обо всем этом научиться можно.

ПТСР эпохи СВО

ПТСР участников СВО сильно отличатся от аналогичных проблем ветеранов обеих войн в Чечне и в Афганистане. Нет прежней типизации военных травм — фронт очень большой, и боевые задачи на различных его участках тоже разные.

И даже на разных этапах СВО этот синдром проявляется по-разному, потому что с 2022 года характер боевых действий сильно поменялся. Если сначала они по большей части велись с применением артиллерии, то теперь по сути представляют собой противостояние беспилотных дистанционных систем, а артиллеристы из-за дроновой опасности часто просто не имеют возможности даже выехать на боевое задание.

Прежняя симптоматика ПТСР, многократно изученная и описанная в литературе, сейчас становится более разнообразной и многоплановой. Теперь психиатры говорят о разных вариантах ПТСР — сглаженном, не полностью проявленном, отложенном.

То есть клиническая картина и вариабельность сейчас очень широки, а военные травмы 2026 года сильно различаются с травмами 2023-го и уж тем более 2022 года. Это понятно — в условиях постоянной дроновой опасности психика бойцов боевых подразделений непрерывно находится в очень сильном хроническом напряжении, связанном с высоким риском внезапного наступления смерти или увечья.

Как проявляется ПТСР

Я сама жена участника СВО, который дважды возвращался оттуда домой, поэтому в этом плане имею богатый личный опыт. О первых признаках ПТСР можно говорить спустя три месяца, когда у человека происходит реадаптация к гражданской жизни. На это процесс влияет множество факторов — гибкость психики, особенности генетики и воспитания, жизненного опыта и биологии нервной системы и многое другое. Сразу после возвращения с войны ПТСР не проявляется, потому что человек ментально еще находится там, и только примерно через три месяца его сознание начинает возвращаться домой.

Этот процесс в среднем занимает около года, что целом нормально, потому что наша психика представляет собой довольно инертную и не склонную к быстрым изменениям систему. Но если спустя три месяца после возвращения с фронта человек продолжает фокусироваться на теме войны, не может и не хочет адаптироваться к мирной жизни на бытовом уровне, не думает о своем трудоустройстве, а замыкается в себе и проявляет отстраненность, то это тревожный сигнал. И даже отсутствие явных признаков неблагополучия вроде внезапных фронтовых флешбэков или употребления алкоголя или наркотиков не должно никого успокаивать.

Любые нарушения сна и пищевого поведения (когда долго не возвращаются вкусовые рецепторы) — это тоже тревожные признаки. Вернувшимся с войны людям нередко приходится по-новому приучаться к элементарным правилам бытового поведения. Например, мой муж после первого возвращения с СВО в 2023 году на первых порах, заходя домой, забывал снимать верхнюю одежду и обувь, потому что в блиндаже этого не нужно было делать.

Это еще что — некоторые другие участники боевых действий после возвращения домой либо спят в берцах, либо вообще не могут спать на кровати, не закрывают двери в туалете или не смывают там за собой, не моют после него руки, а ложки протирают влажными салфетками. В первые три месяца после возвращения с фронта это нормально.

И тут многое зависит от членов семьи, от их способности проявлять терпение и деликатность, а также их умения аккуратно вовлечь вчерашнего фронтовика в решение элементарных бытовых вопросов — сходить в магазин, почистить снег, что-то сделать по дому. Главное, не позволять ему постоянно лежать на диване и смотреть в потолок, потому что это путь в никуда.

Как семье купировать ПТСР

Во-первых, семья должна быть готова к тому, что их родной человек с фронта придет совсем другим. Когда к нам обращаются жены участников СВО, некоторые из них признаются, что боятся даже думать об этом. Это потенциально тяжелая ситуация — если жена готовится встретить не «героя — мужа своего», как поется в известной песне, а потенциально психически нездорового человека, то это вряд ли поможет его последующей адаптации и реабилитации.

Поэтому членам семьи следует самим психологически подготовиться к будущей встрече со своим родным человеком и осознать, что война его сильно изменила.

И вчерашнему фронтовику, и его домочадцам придется друг с другом заново знакомиться и выстраивать отношения. Более того, за время войны изменился не только боец, но и его жена, и его дети и даже родители. Ведь он вернулся, а дети выросли и все эти годы прожили без него. Жена участника СВО за всё то время, что он был на фронте, тоже прожила свою жизнь и получила новый опыт, о котором ранее даже и помыслить не могла.

Еще раз повторю — тут многое зависит от семьи. Во-первых, если родные признают, что их любимый отец, муж и сын является героем, выполнившим свой гражданский и человеческий долг, то ветерану СВО не будет нужды выбивать это признание у государства и его социальных служб. Во-вторых, семья должна помочь ему в адаптации к гражданской жизни — например, мягко регламентировать его мелкие бытовые действия, о чем я уже упоминала.

Здесь я могу сослаться на свой опыт жены участника СВО. Когда мой муж возвращался домой, я ему составляла списки выполнения бытовых заданий по дому — наподобие боевой задачи на фронте. Утром мы с ним это обсуждали, а вечером он мне звонил и сообщал, что сделал то, то и это.

Опять же по своему опыту я должна всех предупредить, что возвращение человека с войны в любом случае станет долгим и непростым процессом. Что семье ни в коем случае нельзя обесценивать боевой опыт их родного человека и его потребность в общении с боевыми товарищами. Другой вопрос, что это не должно заслонять всё остальное — и тут домочадцам следует проявлять не только такт и терпение, но и аккуратную настойчивость. Например, если он не хочет возвращаться на прежнюю работу, то это можно обсудить, а потом вместе с ним обратиться в фонд «Защитники Отечества» или в службу занятости.

Часто ли ПТСР сопровождается агрессией

Конечно, нет. ПТСР может появляться в самых различных формах — например, в депрессии, апатии и бесконечном самокопании. Это предубеждение, что ПТСР обязательно связано с агрессивным поведением, к сожалению, сейчас является частью общественного предубеждения к участникам СВО, когда на них нередко смотрят как на душевных инвалидов или как на прокаженных.

Конечно, фронтовики видели то, что обычные наши сограждане никогда не видели и, дай Бог, никогда не увидят и не испытают. Но это вовсе не значит, что участников боевых действий можно смело выписывать из нормальных людей.

Кстати, именно на СВО мы видим множество историй, когда ребята приходят с фронта и у них происходит переоценка ценностей, после чего они уходят в посттравматическим рост. Это означает жить по принципу «ни шагу назад» и «раз я выжил на войне, то теперь справлюсь со всем». То есть это сознательный настрой на позитив, а не уход в маргинальность — в алкоголизацию, наркоманию и криминал.

Я уверена, что после окончания СВО значительное число ее участников не будут нуждаться в помощи психологов и прочих специалистов. Опыт показывает, что довольно неплохая психологическая устойчивость у многих может сформироваться прямо на фронте. Это такая мужская вера в себя — если я прошел через это, то смогу пережить всё.

Как помочь фронтовику с ПТСР

Точно могу сказать, что к вернувшемуся с войны родному человеку нельзя относиться как к больному или неполноценному члену общества. Не следует его избегать или конфликтовать с ним, требовать быстрой перестройки к мирной жизни. Родным (особенно женам) нужно понять одну вещь — ту пустоту, с которой они столкнулись после ухода мужа на фронт, он потом не поймет никогда.

Но та пустота, которая у него неизбежно возникнет после возвращения с фронта, тоже будет непонятна его родным. Но отчего у него эта пустота? Потому что за время нахождения на фронте у него сложилась своя жизнь, которая была очень насыщенной и полноценной, хотя и связанной с ежеминутным риском для жизни.

Прежняя довоенная жизнь у него необратимо закончилась, а тем, кем он был на фронте, в мирной жизни он вряд ли когда-нибудь станет.

Поэтому ветеран никогда не поймет глубину и сложность того, через что прошла его жена, а она никогда не поймет того, что пережил он на войне. Но обоим хотя бы стоит попытаться всё переосмыслить и решить для себя, как дальше выстраивать свою совместную жизнь.

А если участник боевых действий вернется с увечьем? Решится ли он дальше налаживать новые отношения с родными и попытаться стать социально полезным человеком? Если да, то это очень тяжелый внутренний труд, через который ветерану придется пройти.

Но в любом случае родным следует очень деликатно относиться к нему и его новым поведенческим практикам. Во многих случаях нельзя повышать на него голос (по крайней мере, в первое время после прибытия с фронта), подходить к нему сзади или лезть с расспросами, что он видел на войне.

Но тут всё ситуативно и зависит от того, на каких участках фронта он был. Например, я позволяла себе спорить с моим мужем, который воевал и на Кинбурнской косе, и в артиллерии. И подходить к нему можно с любой стороны — никаких флешбэков на этот счет у него нет.

Но всё это может быть у других ветеранов СВО, и такое тоже следует учитывать. Кому-то важно выговориться со своей окопной правдой, а другой станет болезненно реагировать, если кто-то полезет к нему в душу. Когда ветеран возвращается домой и в течение долгого времени не справляется с виной уцелевшего, фронтовыми флешбэками (особенно во сне), триггерными реакциями на какой-то запах или специфический звук, то в этом случае его нужно убедить обратиться к специалисту.

Как убедить фронтовика с ПТСР обратиться к врачам

Наши мужчины приходят оттуда с установкой «я выжил — я герой», то есть с определенной военизацией и соответствующим взглядом на себя и всех остальных. Если к такому ветерану придет жена и сходу предложит ему обратиться к врачу, то он, разумеется, сразу ответит резким отказом.

Поэтому для родственников наших бойцов я бы рекомендовала совсем иной заход. Чтобы родные (неважно, жена ли это, мать или старшая дочь) подошли бы к нему, положили руки на плечи и сказали: «Дорогой мой милый человек, мы все истощились, поэтому давай все вместе пойдем и сделаем чек-ап — пройдем полное медицинское обследование. Я пойду с тобой по всем врачам. Давай сделаем всё, чтобы мы и дальше жили здоровыми людьми».

Вот такая постановка вопроса для наших ветеранов вполне заходит и не выглядит унизительной. Главное, чтобы наше государство озаботилось тем, чтобы узкопрофильных специалистов для работы с вернувшимися ветеранами СВО было как можно больше, чтобы никто из них не ощущал себя ни обманутым, ни забытым. Государство и общество должны осознать, что чем ближе дело к окончанию СВО и нашей победе, тем более актуальной становится эта проблема.

