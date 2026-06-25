Центробанк продолжает держать ключевую ставку на запредельном уровне и, похоже, делает это сознательно, считая спад экономики приемлемой ценой борьбы с инфляцией. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объясняет RTVI, как высокая ставка сама подстегивает рост цен и почему от такой политики сильнее всего страдает оборонный комплекс.

Почему Центробанк сознательно вызывает спад российской экономики

Когда в августе 2023 года Центробанк начал поднимать на запредельный уровень ключевую ставку, мы предупреждали, что это решение исходит из абсолютного непонимания сути происходящих в экономике процессов.

«Справедливая Россия» — единственная фракция, которая голосовала против утверждения отчета ЦБ в Думе. Почему же мы так последовательно и нелицеприятно критикуем кредитно-денежную политику Центробанка и высокую ключевую ставку, как важнейшую составную часть этой политики? Почему собственно величина ключевой ставки (КС) играет особенную роль в жизни страны?

По этой ставке ЦБ ссужает коммерческие банки, а те соответственно, прибавив свою маржу, кредитуют население и бизнес. И эта маржа такова, что сегодня средняя полная стоимость кредита вдвое выше ключевой ставки. Иначе говоря, покупая у ЦБ рубль, банки перепродают его за два.

Высокая стоимость заемных ресурсов приводит к тому, что граждане залезают в долги, а у низкорентабельных предприятий — прежде всего это производственный сектор и малый бизнес — не хватает средств на развитие. А если они появляются, то деньги выгоднее размещать на депозитах, высокая доходность которых как раз обеспечивается высокой ставкой.

В результате экономический рост останавливается и начинается спад. Но Центробанку это и надо, потому что таким образом он изо всех сил борется с инфляцией.

Логика ЦБ (или скорее «антилогика») следующая: рост экономики подстегивает спрос, за ним — по их уверениям — не поспевает предложение, что порождает инфляцию. Значит, это «плохая» или «перегретая» экономика, которую надо «охладить». Как? Поднять предложение? Наращивать товары и услуги? Нет! Задавить спрос! Сделать так, чтобы у людей было меньше денег, а бизнес боролся за выживание. Это «кладбищенская» концепция — ведь на погосте никому уже ничего не нужно, никакого риска «перегрева».

Как высокая ставка стимулирует инфляцию

По мне, так в принципе не может быть ни «плохого» роста, ни «хорошего» спада — и то, и другое абсурд, особенно в условиях военных действий! Тем более, что в нашей реальности высокая ставка не сдерживает, а наоборот — стимулирует инфляцию.

Приведу пример. По итогам января текущего года инфляция оказалась почти вдвое выше, чем в начале прошлого года, что объясняли ростом ставки НДС и коммунальных тарифов. Но я напомню, что в начале 2019 года НДС подняли на те же 2 пункта, почти на ту же величину — 1,7% — тогда выросли платежи по ЖКХ, а сезонные факторы, на которые наши высоколобые эксперты любят ссылаться, были те же самые. Почему же в этот раз цены выросли почти в два раза выше?

А ответ очень простой — да потому что в январе 2019-го ключевая ставка была в два раза ниже, чем в январе 2026-го! И предприятия чувствовали себя гораздо увереннее. Теперь же их настолько загнобила политика Центробанка, что у них остался один шанс остаться на плаву — поднимать цены насколько это возможно, потому что растущие затраты на обслуживание кредитов тяжким грузом ложатся на себестоимость. Поэтому и сейчас, несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, официальная инфляция составляет 5,6% годовых.

В последнее время даже Международный валютный фонд стал критиковать подобный подход.

В ноябре 2025 года МВФ опубликовал сенсационный доклад, где сделаны однозначные выводы: когда инфляция вызвана внешними шоками — военными действиями, скачками цен на энергоносители, санкциями — игры с процентной ставкой бесполезны. То есть они не действуют ожидаемым образом на инфляцию, а вот на благосостояние населения и активность бизнеса как раз влияют очень даже существенно, причем только самым негативным образом.

В шаге от стагфляции

В результате наша экономика балансирует на грани опасного явления, которое экономисты называют «идеальным штормом». Согласно оценке Центра макроэкономического анализа, страна находится «в одном шаге» от стагфляции — ситуации, при которой рост цен сочетается с застоем или падением производства.

Отмечу, что еще летом прошлого года Владимир Путин предупреждал, что нельзя заигрываться с охлаждением экономической активности. Совсем недавно на Петербургском форуме президент недвусмысленно дал понять, что ожидает снижения ключевой ставки — и Центробанк дал свой ответ.

Почему я назвал его форменным издевательством? Потому что предпринятое ЦБ снижение ключевой ставки на 0,25% — минимально допустимое снижение, которое может себе позволить совет директоров Центробанка. Это откровенная демонстрация пренебрежения к насущным нуждам государства, и вызовам, которые перед ним стоят.

Сегодня Россия противостоит альянсу стран, на которые приходится больше половины мирового ВВП, их ресурсы позволяют быстро реагировать на изменения в сфере вооружений. Мы же, благодаря прежде всего политике Центробанка, оказались в ситуации, когда у предприятий оборонного комплекса рентабельность составляет 2—3%, а у добывающих — 60%.

Благодаря политике Центробанка нашему ВПК сегодня тяжелее, чем в 1941-м году, потому что тогда вся страна работала на победу, а сейчас те, кто обеспечивает нужды фронта, находятся в самых неблагоприятных экономических условиях.

Надо менять кредитно-денежную политику, а что касается ключевой ставки — ее нужно снизить по крайней мере вдвое, тогда через дешевые кредиты и через добавление денег в экономику предприятия получат доступные кредитные ресурсы и возобновят инвестиции в развитие.

Но эти шаги способно предпринять другое руководство ЦБ, которое будет слышать президента и адекватно оценивать современные реалии. Главное — оно должно осознавать, что именно экономический суверенитет лежит в основе военного суверенитета, и будет делать шаги, направленные на динамический переход к развитию России за счет притока как можно больших ресурсов в экономику страны.

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