В Казахстане готовится новая Конституция, изменения вносятся в 77 статей действующей — то есть в 84% текста. Журналист из Астаны Александр Константинов объясняет RTVI, почему Токаев решил полностью переписать основной закон, что означает возвращение поста вице-президента и чем новая Конституция может не устроить Россию.

От точечных реформ к системной перестройке

Токаев, придя к власти в 2019 году, взял курс на демонтаж политической системы, созданной Назарбаевым. До 2022 года это были точечные изменения и компромиссы, а после январский событий — полное ее обрушение.

Первый этап — референдум 2022 года. Тогда изменили нормы о полномочиях президента, запретили членам его семьи занимать государственные должности, закрепили, что недра страны принадлежат не государству, а народу. Снизили барьер прохождения в парламент с 7% до 5%, упростили регистрацию партий.

Второй этап прошёл в 2023-м и касался президентских полномочий. Срок каденции изменили с пяти лет на семь без права переизбрания. В эту же статью добавили норму о том, что её нельзя менять — хотя эксперты тогда указывали: этот запрет обходится принятием новой Конституции.

Третий этап начинается сейчас. Срок Токаева заканчивается в 2029 году, 2027-й — уже предвыборный год, а в 2028-м должны были состояться выборы в парламент. Было решено полностью переписать Конституцию и выстроить систему управления в таком виде, в каком президент видит ее оптимальной.

Возвращение вице-президента: решение проблемы преемника

Главное нововведение — возвращение поста вице-президента, который существовал в Казахстане до 1995 года. Как и в России, как и во многих постсоветских странах, вице-президент тогда вступил в конфликт с президентом, и институт ликвидировали. Вместо него в разное время существовали госсоветник, госсекретарь — фигуры с размытыми функциями.

Теперь вице-президенту пропишут полномочия, согласно которым он сможет представлять Казахстан на внешней арене, взаимодействовать с политическими партиями, парламентом, общественными объединениями.

Но главное — меняется порядок престолонаследия.

Напомню, Токаев пришёл к власти в 2019-м с поста спикера Сената, когда Назарбаев сложил полномочия. Тогда первым в очереди наследования был спикер Сената, вторым — спикер Мажилиса, четвёртым — премьер-министр. Теперь, поскольку парламент становится однопалатным, преемником президента становится вице-президент.

Вводится принципиально новая норма: если президент слагает полномочия, вице-президент должен в течение двух недель объявить о досрочных выборах. Выборы проходят через два месяца после их назначения парламентом. Это серьёзное отличие от прежней системы, когда преемник сохранял свой пост до конца срока предшественника.

Вице-президента предлагает действующий президент, парламент согласовывает простым большинством. Если парламент дважды отклоняет кандидатуру, президент получает право распустить парламент. Важный нюанс: вице-президент именно назначается, а не избирается. На постсоветском пространстве пост вице-президента исторически заканчивался конфликтами — Ельцин и Руцкой в России, аналогичные истории в Кыргызстане. Сейчас такой пост сохраняется только в Азербайджане, где первым вице-президентом является супруга президента.

Введение этого поста решает серьёзную проблему. Последние 15 лет президентства Назарбаева каждую весну вся страна играла в игру «угадай преемника». Внутриэлитные союзы формировались вокруг потенциальных наследников власти, борьба влияла на качество госуправления. Теперь появляется конституционно закреплённый преемник.

Курултай вместо двух палат

Теперь парламент, как уже было сказано выше, становится однопалатным, называться будет Курултай и состоять из 145 депутатов. Раньше общее число депутатов по обеим палатам было 148. Убираются все квоты. В верхней палате часть депутатов избиралась от территорий, часть назначалась президентом, пять человек делегировала Ассамблея народов Казахстана. Теперь все 145 человек избираются по пропорциональным спискам, по сути это единый округ по всей стране.

В сентябре, когда Токаев заявил о переходе к однопалатному парламенту, это выглядело как изменение системы представительной власти. Была предложена идея создать парламент, избираемый полностью по пропорциональной системе. Это означало, что норма 2022 года о включении мажоритарщиков в нижнюю палату не сработала и была признана неэффективной.

При этом функции парламента кардинально не меняются. Добавляется возможность большинством голосов отклонять назначение вице-президента и премьер-министра. Но у президента появляется право после двойного отклонения распустить парламент досрочно.

Возникает новый орган — Народное собрание.

Это высший консультативно-совещательный орган с правом законодательной инициативы, которая сейчас есть только у правительства и депутатов. По сути это российская Общественная палата с расширенными полномочиями. Состав — 126 человек: 42 депутата местных представительных органов, 42 представителя общественных объединений и организаций, 42 — от этнокультурных ассоциаций. Полномочия — разработка предложений по внутренней политике, социальным вопросам, назначается президентом.

За годы независимости в Казахстане создали массу представительских органов, прописанных в Конституции, но с неясными функциями — Ассамблея народов Казахстана, различные консультативные органы. Токаев решил упростить систему. От назарбаевской модели не остаётся ничего. Вместо Конституционного Совета появился Конституционный Суд, вместо Счётного комитета — Высшая аудиторская палата.

Традиционные ценности, свободы и нормы в основном законе

В Конституции предлагается прописать исторические корни Казахстана, идущие от Улуса Джучи. В ней закрепят, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, приводящий к появлению детей.

Вводятся ограничения, связанные со свободой слова и свободой собраний. Раньше они были прописаны в либеральной трактовке: свобода слова священна, ограничения невозможны. Сейчас появилось предложение дописать, что свобода слова не должна наносить ущерб чести и достоинству граждан. Как трактовать этот пункт — совершенно непонятно, так что важно будет увидеть окончательную формулировку.

Убирают норму о том, что президентские выборы должны проходить в первое воскресенье декабря года окончания полномочий главы государства. Да и практически ни одни выборы с 2005 года не проходили в установленные сроки. Президент должен был либо не досидеть, либо пересидеть свой срок.

Две болевые точки: преамбула и русский язык

Совершенно непонятно, как будет сформулирована преамбула Конституции. Действующая звучит нейтрально: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, создавая государственность на исконной казахской земле… исходя из суверенного права, принимаем настоящую Конституцию». Её собираются полностью переписать, указав там исторические корни.

Начнутся споры: «Мы, народ Казахстана» или «Мы, казахский народ»? Это принципиальная разница. Каждая формулировка имеет значение.

Второй непонятный момент — норма по русскому языку. Сейчас в Конституции чётко прописано: государственный язык — казахский, русский — язык межнационального общения. Конституционный Совет в 1995 году давал разъяснения, что на основании этой нормы русский язык употребляется наравне с казахским параллельно во всех государственных институциях.

Тогда уже пытались протащить норму о том, что весь госдокументооборот должен идти только на казахском. Совет чётко указал: нет, это происходит параллельно на казахском и русском. Сейчас об этой норме речи не идет, но я не исключаю, что она может появиться в последнем варианте Конституции.

Официальная позиция Токаева — максимально стремиться к единству. Языковая норма ведёт к расколу, поэтому она табуирована. Все прекрасно понимают: если начнутся дискуссии или попытки изменить статус-кво, это приведёт к расколу.

По большому счёту умеренных сторонников продвижения казахского языка действующее положение устраивает. За счёт роста населения в казахскоязычных регионах, за счёт государственных инвестиций казахский набирает обороты в медиапространстве, общественной жизни, быту. В начале двухтысячных в парламенте четверть выступлений была на казахском, 75% — на русском. Сейчас пропорция обратная: 80% на казахском, 20% на русском.

Почему все происходит так быстро

В сентябре Токаев говорил: не надо торопиться, вопрос должен пройти долгую стадию обсуждения. Однако в декабре процесс резко ускорился. В январе президент заявил о создании Конституционной комиссии вместо рабочей группы, которая уже неделю заседает в ускоренном режиме.

Скорее всего, референдум по Конституции пройдёт весной этого года. Летом — выборы в парламент. Расчёт делается на то, что к 1 сентября, когда начинается парламентская сессия, заработает новый парламент, который утвердит кандидатуру вице-президента.

Ускорение связано с несколькими факторами. Первый — внешняя нестабильность. Второй — проблемы в экономике. Принят новый налоговый кодекс, повышен НДС, рост инфляции серьёзно сказывается на настроениях граждан. Поэтому было решено провести выборы в более-менее спокойной обстановке.

Третий — не дать оппозиционным группам подготовиться. Если процесс растянуть во времени, у оппозиции появится возможность собрать средства, подготовиться к выборам. В нынешних условиях они даже партию не успеют создать и зарегистрировать, на выборы пойдут только существующие. Понятно, кто они и что представляют.

Четвёртый фактор — срок полномочий Токаева перешёл через экватор, начался обратный отсчёт. Выборы в парламент должны были пройти в 2028 году, они буквально накладывались на президентские. Но если выборы пройдут летом 2026-го, два события будут разнесены во времени — только через три года выборы президента.

Конституционная комиссия состоит из 129 человек. Носит представительские функции, туда назначали всех подряд, включая представителей СМИ, придворных журналистов. Обеспечили медийное представительство, которое должно показать обсуждение и всестороннюю поддержку.

Что увидит Москва

Если языковая норма не будет затронута, для России никакой прямой угрозы от новой Конститции нет. Более того, Москва получает союзника в продвижении консервативной повестки. Вводятся созвучные российским нормы: свобода слова имеет границы, свобода собраний имеет границы, семья — союз между мужчиной и женщиной. Целая глава посвящена ограничениям, готовится законопроект по регулированию соцсетей.

Однако если языковую норму изменят, ограничив статус русского языка, это станет серьёзным вызовом для двусторонних отношений.

Русскоязычное население Казахстана составляет значительную долю — около 20% граждан считают русский родным языком. Их права и комфорт — это вопрос не только внутриказахстанский, но и фактор российско-казахстанских отношений.

Но для России важно понимать: в Казахстане создаётся новая политическая система. Это приведёт к очередному обновлению элит, часть людей уйдёт с арены, часть поменяется. С новыми игроками придётся выстраивать отношения заново.

Токаев завершает процесс политической модернизации, создаёт систему власти такой, какой считает правильной. При этом он пытается прописать в Конституции свои морально-этические нормы. Это его видение оптимального управления страной.

Пока остаются два критических вопроса — формулировка преамбулы и судьба языковой нормы. От них зависит, насколько новая Конституция будет инклюзивной или заложит основу для будущих конфликтов. Окончательные ответы появятся в ближайшие дни, когда комиссия завершит работу и представит итоговый текст.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции