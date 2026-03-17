Зеленоградский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю главы Люберец Родиону Грошевику и еще пятерым фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Их признали виновными в хищении 30 млн рублей на муниципальных контрактах по содержанию кладбищ и приговорили к срокам от 8 до 13,5 лет.

За полчаса до вынесения приговора в коридоре суда целая толпа. Фигуранты дела, которые к финалу процесса уже находились под подпиской о невыезде, пришли на оглашение с супругами, а кто-то и с детьми.

«Мы тут уже за это время семьей стали», — шутит один из фигурантов дела. «И это при том, что вместе пока так и не выпили», — добавляет другой.

В холле раздается несколько нервный смех. Все здесь все понимают, на предыдущем заседании, выступая в прениях, прокуратура запросила для фигурантов внушительные сроки. Обвинения серьезные — создание и участие в преступном сообществе (ст.210 УК РФ), а также мошенничество в составе группы лиц в особо крупном размере.

В зале суда настроение у собравшихся меняется достаточно быстро. Улыбки на лицах исчезают после слов судьи, из которых становится ясно, что приговор будет обвинительным.

В зале послышались всхлипывания, потекли слезы.

Тройка судей признала доказанным, что Родион Грошевик, который до перехода в администрацию был главой «Люберецкой ритуальной службы», вместе с другими фигурантами, — предпринимателями из сферы ритуальных услуг Дмитрием Бахаревым, Иваном Гусаковым, Максимом Богачевым, Владимиром Жуковым и Региной Кабуркиной, — с 2016 по 2020 годы создали преступное сообщество, а затем похитили путем завышения цен свыше 15 млн рублей на муниципальных контрактах. Контракты были связаны с оказанием услуг по содержанию и ремонту кладбищ в Балашихе и Люберцах.

В результате суд признал вину всех подсудимых полностью доказанной — по всем пунктам обвинения.

Наивысший срок получил Гусаков. Его приговорили к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чуть меньше, 13 лет, получил бывший люберецкий чиновник Грошевник. Богачева приговорили к девяти годам, Жукова и Бахарева — к восьми годам и шести месяцам. Единственная, кого суд не отправил за решетку, стала Кабуркина. Она получила 8 лет условного срока. Все остальные фигуранты были заключены под стражу в зале суда.

Помимо сроков, суд вынес решение и о штрафах для подсудимых. Общая сумма составила 13 млн рублей. Кроме того, на ту же сумму суд удовлетворил иски прокуратуры в пользу администраций Балашихи и Люберец.

Уже стоя в коридоре суда и обливаясь слезами, осужденная Кабуркина воскликнула:

«Где я возьму такие деньги?! У меня ничего нет!».

Адвокаты заявили RTVI, что возмущены приговором и намерены его обжаловать.