23 мая завершается трехдневный государственный визит президента Кении Уильяма Руто в США. Это первая поездка африканского лидера в Штаты за последние 15 лет. Но этот вояж не просто для «сверки часов» — глава Белого дома намерен предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, что позволит Найроби получать более современное оружие от Вашингтона. Подробнее о тесных связях США и Кении, а также об интересах России в восточноафриканской республике — в материале RTVI.

Первый президент из Африки в Белом доме за 15 лет

Президент Кении вместе с первой леди Рэйчел Руто и с делегацией из более чем 30 человек прибыли в Соединенные Штаты еще 20 мая, а первой остановкой стала Атланта. Там африканский лидер выступил с речью в Президентской библиотеке и в музее Картера. Однако главной точкой в путешествии остается Вашингтон, где 23 мая Уильям Руто встретится с президентом США Джо Байденом.

«Сегодня президент Байден приветствует президента Кении Руто с государственным визитом и ужином, чтобы отметить и углубить связи между нашими странами. Этот визит знаменует 60-летие официального партнерства США и Кении», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Это впервые за более чем 15 лет, когда африканский лидер прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. Последним был Джон Куфур в 2009-м — на тот момент президент Ганы.

Главы США и Кении планируют обсудить практически все — демократические процессы и права человека, партнерство в области здравоохранения и климатическую повестку, торговлю и инвестиции, цифровые технологии и финансы, а еще вопросы мира и безопасности.

Кстати, и сам Байден планирует отправиться в Африку, но не в этом году. 22 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что американский лидер по-прежнему намерен отправиться туда в качестве главы государства, однако возможных дат его поездки сейчас нет. При этом сам президент Соединенных Штатов похоже определился со сроками.

«Я планирую поехать [в Африку] в феврале [2025 года], после того как меня переизберут», — оптимистично сообщил он журналистам накануне встречи с Руто.

Новый союзник вне НАТО

Хотя повестка дня у лидеров США и Кении весьма обширная, особое внимание привлек один факт: Байден хочет предоставить африканской стране статус основного союзника вне Североатлантического альянса.

Сейчас такой статус имеют 19 игроков, в том числе Австралия, Аргентина, Бразилия, Египет, Израиль, Катар, Колумбия, Пакистан, Южная Корея и Япония, а также Тайвань (хотя США формально не признают его независимость и считают автономной частью Китая).

«Сегодня президент Байден сообщит Конгрессу, что намерен назначить Кению важным союзником, не входящим в НАТО, — в этом мощный символ тесных отношений между Соединенными Штатами и Кенией. <…> США глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первое признание страны Африки к югу от Сахары крупным союзником, не входящим в НАТО», — сообщили в Белом доме.

Как пишет Politico, новое положение позволит Найроби получать более современное вооружение из Штатов, а также более тесно сотрудничать с Вашингтоном в области безопасности. При этом статус «основного союзника вне НАТО» может дать и Вашингтону большее влияние в Восточной Африке.

Впрочем, обе страны достаточно давно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом, особенно в противостоянии террористической группировке «Аш-Шабааб»*, аффилированной с Аль-Каидой*.

Помимо этого, Кения входит в Контактную группу по обороне Украины (формат «Рамштайн»), состоящую из примерно 50 стран, которая регулярно обсуждает поставки вооружения Киеву.

Россия и Китай — конкуренты?

Связи между Вашингтоном и Найроби растут на фоне беспокойства администрации Байдена касательно того, что на африканском континенте усиливается влияние Китая, а также из-за связей Москвы и Найроби, отмечает Politico.

Объявление Кении одним из главных внешних союзников США показывает заинтересованность американских финансовых кругов в этой стране, считает африканист, кандидат политических наук Наталия Пискунова.

«Кения сейчас интересна, прежде всего, как своеобразный банковский хаб, открылось большое количество филиалов иностранных банков, причем это в том числе и китайские, и американские банки. К тому же Кения интересна абсолютно всем неафриканским странам — США, Индии, Китаю, России, Саудовской Аравии и другим — в качестве логистического пункта и пункта ремонта кораблей. Также это центр совершения различных экспортно-импортных сделок до того, как они идут дальше в Европу, США, Китай, Индию, Россию», — объяснила RTVI Наталия Пискунова.

Так что новый статус Кении демонстрирует, что договоренность с кенийскими властями, к примеру, о ремонте американских судов, скорее всего, достигнута. У Кении, соответственно, будет приоритетное право по экспортно-импортным операция с США, предполагает эксперт.

«Кения сама по себе на протяжении последних 15 лет считается одним из африканских экономических центров развития во всей Северо-Восточной Африке — страна быстро развивается плане прироста ВВП и положительного торгового баланса. В России Кения больше известна как туристическое направление, но на самом деле страна больше занимаются сельским хозяйством и банковским сектором», — добавила Наталия Пискунова в разговоре с RTVI.

По словам африканиста, в Кении может возникнуть конкуренция не столько между Вашингтоном и Москвой, сколько между США и Китаем, Индией, ОАЭ и только потом Россией.

В этой стране «гораздо больше индийского и китайского влияния, чем какого бы то ни было другого», подчеркнула эксперт.

Вместе с тем между Москвой и Найроби традиционно хорошие и довольно долгосрочные отношения, однако по большей части они касались сферы сельского хозяйства, туризма и медицины. Кроме того, в январе власти Кении обнародовали планы направить в Россию до 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства.

«Но также было много разговоров о политическом взаимодействии. Плюс еще взаимодействие по ремонту и дообслуживанию судов, которые идут из России или в Россию. В условиях запрета на вход в европейский порты России необходимы были альтернативные варианты. Соответственно, кенийские порты могут и использоваться российскими судами и судоходными компаниями для обхода европейских и американских санкций», — заключила Наталия Пискунова.

* запрещенные в России террористические организации