Евросоюз в будущем хочет разрабатывать полезные ископаемые на Луне. В ЕС опасаются, что страны с их большими запасами могут объединиться и манипулировать рынком, поэтому Брюссель обратил свой взор в космос. Подобные планы вынашивают, к примеру, в США и Японии, но, как считают опрошенные RTVI эксперты, сама идея добычи лунных ресурсов опережает свое время «минимум на десятилетия». Так ли уж она утопична, как не превратить космос в «дикий Запад» и что вообще можно получить от Луны — в материале RTVI.

Космические планы Европы

Отчет Еврокомиссии о ключевых угрозах безопасности процветанию Европы преподнес неожиданный сюрприз — Луну. Космос в целом и спутник Земли, в частности, попали в поле зрения Брюсселя из-за потенциальной добычи там ресурсов.

Как говорится в отчете, критически важное сырье играет центральную роль в таких стратегических для ЕС секторах, как оборона, гражданская безопасность, здравоохранение и автомобилестроение. При этом сбои в цепочках поставок, будь то из-за санкций, геополитической ситуации или контрабанды, могут привести к серьезным последствиям для Евросоюза.

«ЕС может усилить акцент на инновациях в области циклической экономики и передовых технологиях добычи полезных ископаемых, включая их добычу в космосе, начиная с Луны», — отмечается в отчете.

Издание Politico подчеркивает, что такие металлы, как литий, медь, никель и другие редкоземельные элементы необходимы в сфере возобновляемой энергии и в производстве электромобилей, однако немногие из этого списка добываются на территории Евросоюза. И в ЕК обеспокоены, что страны, у которых большие запасы этих металлов, могут объединиться в нечто подобное Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и в дальнейшем «манипулировать предложением».

Еврокомиссия уже провела исследование на этот счет, заявив в июне, что потенциал использования космических ресурсов до 2045 года можно оценить в €170 млрд. К тому же потребители этих ресурсов смогут сэкономить от €54 млрд до €135 млрд, так как будут снижены затраты на разведку месторождений.

Фантазии или глобальная идея

Эта идея не настолько нереальна, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, не только ЕС задумался о таком варианте. К примеру, в 2023 году стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует заняться разработкой лунных ресурсов с 2032 года.

Это будет сделано в рамках космической миссии «Артемида», причем в ней участвует не только NASA, но и три других агентства: Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. В случае успеха на Луну впервые с 1972 года вновь прилетят люди. Ожидается, что пилотируемые полеты «Артемида-2» и «Артемида-3» состоятся в апреле 2026-го и в середине 2027-го.

К тому же Япония хочет к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, а полноценно запустить его работу — в 2040-м.

Как объяснила RTVI кандидат юридических наук, специалист по международному космическому праву Мариам Юзбашян, такая добыча на Луне подпадает под общий международно-правовой режим деятельности в космосе. Однако специальный режим природных ресурсов небесных тел до сих пор не установлен.

«Договор по космосу 1967 года не отвечает на вопрос, распространяется ли принцип неприсвоения небесных тел на изъятые из их недр минеральные материалы и вещества, но и не содержит прямого запрета будущей природоресурной деятельности», — отметила эксперт.

Вместе с тем, Соглашение о Луне 1979 года предусматривает установление специального режима эксплуатации, когда такая деятельность станет реально возможной. Однако этот договор не получил широкой международной поддержки, его подписали менее 20 стран. А все из-за того, что это соглашение признает Луну и другие небесные тела, а также их природные ресурсы общим наследием человечества. Россия, США, Китай, большинство европейских государств в нем не участвуют, добавила Мариам Юзбашян.

«[Добыча ресурсов в космосе] целесообразна с экономической точки зрения, что признают не только Россия и Китай, но и США, а также ряд европейских и других государств. В 2022 году была создана Рабочая группа по правовым вопросам деятельности, связанной с космическими ресурсами, Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу», — рассказала эксперт RTVI.

По словам Юзбашян, несколько государств, начиная с Соединенных Штатов в 2015 году, а после — Люксембург, ОАЭ и Япония — приняли законы, по которым лица под их юрисдикцией получают права собственности на изъятые из недр небесных тел «космические ресурсы».

«При этом объективно в ближайшей перспективе к эксплуатации ресурсов, тем более в промышленных масштабах, не готов никто. В 2020 году США инициировали заключение уже с более с чем 50 государствами Соглашений «Артемида» — они позиционируются в качестве «политической приверженности» включенным в них принципам, в том числе по природоресурсной деятельности на небесных телах», — добавила Мариам Юзбашян.

Альтернативный проект — Международная лунная научная станция. Его возглавляют Роскосмос и Национальное космическое управление Китая, а число участников растет. Но межправительственное соглашение по нему между Россией и Китаем не затрагивает вопроса добычи ресурсов.

«Оба государства отстаивают необходимость предварительного согласования универсального международно-правового режима. Отсутствие консенсуса приведет к международным спорам, что вряд ли будет способствовать защите экономических интересов каких-либо субъектов», — подчеркнула специалист по международному космическому праву.

Стоит ли думать о Луне

Идея добычи ресурсов на спутнике Земли интересная, но она на «десятилетия или даже столетия» опережает свое время, считает автор канала «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров. По его словам, есть у нее есть два фундаментальных препятствия:

Себестоимость такой добычи на порядки выше, чем добыча на Земле. К примеру, если бы США в 1960-х — 1970-х привезли с Луны на Землю 400 кг алмазов, они все равно не окупили бы затраты на лунную программу «Аполлон».

Так как Луна произошла из Земли, на нашей планете есть те же самые минералы и вещества, что и на спутнике.

«Сейчас есть смысл задумываться только о добыче в космосе ради использования в космосе, так как возить ресурсы тоже дорого. В первую очередь, тут можно рассматривать в качестве перспективного ресурса воду и водяной лед. Все остальное, что можно найти на Луне: кремний, железо, титан, — потребует значительно более сложной и дорогостоящей инфраструктуры», — объяснил Виталий Егоров RTVI.

По его словам, «фактически развивать добычу в Африке, Средней Азии, Австралии, или даже в Антарктиде проще чем на Луне».

Единственное, что может способствовать развитию космической добычи — это какие-то сильные неэкономические факторы: политические ограничения или экологическая безопасность, добавил эксперт. При этом изучать Луну из космоса легче, чем Землю, так как геологии не мешает атмосфера, растительность или водоемы.

«В первую очередь, можно говорить о добыче воды. Уже известно, что она есть в приполярных регионах Луны. Также на Луне есть кремний, калий, железо, титан, фосфор, редкоземельные металлы (рубидий, лантан), радиоактивные элементы (уран и торий). Есть перспективный изотоп гелия — гелий-3, но он будет востребован в промышленных масштабах только тогда, когда на Земле освоят управляемый термоядерный синтез на основе гелия-3, а до этого пока далеко», — рассказал Виталий Егоров в беседе с RTVI.

По словам эксперта, сегодня практически нет технологий, которые позволили бы заниматься добычей ресурсов на Луне в промышленных масштабах. При это существует примерное понимание, как можно создавать роботизированные добывающие или перерабатывающие комплексы, используя энергию Солнца. Но это всего лишь проекты на уровне концептов.

Непосредственно у Европы «довольно высокая степень космического суверенитета»: налажено производство ракет легкого, среднего и тяжелого классов, ведутся многочисленные частные разработки сверхлегких ракет.

«Но все эти ракеты ориентированы на обслуживание околоземных орбит. Для освоения Луны потребуется что-то более масштабное, чего у Европы не только нет, но даже проектов не наблюдается», — добавил Виталий Егоров.

Европейские проблемы

По некоторым оценкам, которые приводит Politico, для достижения целей Парижского соглашения по климату 2015 года миру в течение следующих 25 лет необходимо добыть столько же меди, сколько было добыто за всю историю человечества. Ведь этот металл используется во всем, что связано с электричеством. А спрос на литий, который нужен для аккумуляторов электрокаров, к 2030 году может подскочить в 12 раз в сравнении с 2020-м и в 21 раз — к 2050-му.

На территории Евросоюза, где высокая плотность населения, действуют строгие меры по защите окружающей среды и активно гражданское общество, все это делает разработку месторождений сложной задачей, даже если ресурсы уже обнаружены. Кроме того, ЕС отстает в создании цепочек поставок сырья и перерабатывающих мощностей.

Вместе с тем Китай, к примеру, перерабатывает 40% мировых запасов меди, 60% лития, 70% кобальта и почти 100% графита.

По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, такой внезапный интерес Еврокомиссии к идее добычи полезных ископаемых на Луне следует рассматривать в текущем геополитическом контексте.

«Мы вступаем в многополярный мир, где контроль над природными ресурсами становится решающим фактором. Эта новая глобальная конкуренция объясняет, почему Евросоюз внезапно заговорил о «космической добыче полезных ископаемых»», — сказал Мариани RTVI.

Французский евродепутат призвал «быть реалистами», так как Европа «очень далека от того, чтобы самостоятельно предпринять такое приключение». Покорение космоса требует дальновидности, технологий и долгосрочной стратегии — вещей, «в которых Европа отстает от США, России и Китая».

«Наконец, не будем забывать, что ЕС сам выстрелил себе в ногу. Своим ограничительным экологическим законодательством он сделал практически невозможной разработку собственных минеральных ресурсов на европейской территории. Мечты о добыче полезных ископаемых на Луне при одновременном отказе от использования ресурсов Земли демонстрируют противоречивость политики Брюсселя», — заключил Мариани.