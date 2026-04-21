21 апреля 2026 года могло бы исполниться 100 лет самому известному монарху современности — королеве Великобритании Елизавете II. Она ушла из жизни в сентябре 2022-го, через год после смерти своего супруга принца Филиппа. Ее Величество стала самым долгоправящим монархом в Великобритании, побив рекорд своей прабабушки Виктории. RTVI собрал топ-10 интересных фактов о Елизавете II.

Елизавета родилась в 1926 году, а на ее родах присутствовал министр внутренних дел Великобритании. Все дело в необычной традиции, по которой на родах члена королевской семьи должен присутствовать высокопоставленный чиновник. Кстати, этот ритуал перестали соблюдать после того, как на свет появился сын Елизаветы II — нынешний король Карл III.

На самом деле британская королева праздновала свой день рождения дважды. Первый — в ее фактический день рождения, то есть 21 апреля. Она отмечала такое важное событие в кругу семьи, а еще успевала посетить официальные мероприятия. Второй же день рождения монарха по традиции, зародившейся еще в XVIII веке, отмечался в одну из суббот июня. В этот день проводится парад «Вынос знамени», а дата выбирается так, чтобы не было дождя.

О своем восшествии на британский престол Елизавета узнала, когда находилась на другом континенте. В феврале 1952 года скончался ее отец, король Георг VI, а она в это время отдыхала со своим мужем Филиппом в Кении. У пары были запланированы поездки в Австралию и Новую Зеландию, но Елизавете пришлось отменить их и вернуться домой.

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. Это событие собрало беспрецедентное количество людей как в Вестминстерском аббатстве, где проходила церемония, так и в Лондоне. На ней присутствовало более 8,2 тыс. высокопоставленных гостей из 129 стран и территорий, а около 3 млн человек выстроились на улицах британской столицы, чтобы поприветствовать новую королеву. Но в историю эта коронация вошла не только масштабом, но и тем, что церемонию впервые показали в прямом эфире телевидения. Считается, что это событие способствовало росту популярности телевещания.

Елизавета II стала самым долгоправящим монархом на британском престоле и абсолютной рекордсменкой среди королев мира — 70 лет на троне. Предыдущий рекорд принадлежал прабабушке Елизаветы — королеве Виктории, которая правила почти 64 года. При этом рекорд среди всех правителей принадлежит французскому королю Людовику XIV, известному как «король-солнце», который оставался на престоле более 72 лет.

В феврале 1945 года в возрасте 18 лет будущая королева Великобритании по собственной инициативе вступила во «Вспомогательную территориальную службу». В этом женском отряде самообороны Елизавета прошла подготовку в качестве механика-водителя санитарного автомобиля. Военная служба принцессы продолжалась пять месяцев, а сама будущая королева получила звание лейтенанта. Таким образом, Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, которая формально служила в армии.

Елизавета II за период своего правления сумела установить несколько рекордов Гиннесса. К примеру, в 2012 году ее назвали самой богатой королевой — ее состояние оценивалось примерно в £310 млн. Также изображение Елизаветы было выгравировано на монетах 35 стран, а сама королева, пусть и формально, правила более чем 30 странами.

Иногда официальные встречи и аудиенции бывали утомительными. Но королева не могла сказать собеседнику, что тот ей наскучил. Вместо этого Елизавета II использовала особый код, который помогал всем сохранить лицо. В таких случаях британская королева перекладывала сумочку из одной руки в другую — это был сигнал, после которого кто-то из охраны или прислуги подходил к Ее Величеству и уводил ее от собеседника под благовидным предлогом.

Многие знают, что любимыми питомцами королевы были корги. За время правления у нее было более 30 собак этой породы. Своего первого корги по кличке Сьюзен Елизавета получила в подарок на 18-летие. Эта собака сопровождала будущую правительницу Великобритании в свадебном путешествии, а когда любимая питомица скончалась, Елизавета сама сделала надпись для надгробия Сьюзен.

В Великобритании с 1324 года действует статут «О королевской прерогативе». По нему британской короне принадлежат все дельфины, киты, морские свиньи и осетры в водах страны. Елизавета II не была исключением. Она также считалась владелицей всех неокольцованных лебедей на реке Темза. В свиту королевы официально входил «хранитель лебедей».