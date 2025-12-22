В Москве 22 декабря простились с командиром легендарной бригады «Эспаньола» Станиславом Орловым. Несколько тысяч человек пришли в Храм Христа Спасителя, а затем отправились к Дятловскому кладбищу, где Орлов и был похоронен со всеми воинскими почестями. За тем, как проходила траурная процессия, наблюдал спецкор RTVI Денис Волин.

В 11:00 у метро Кропоткинская собирается народ. Многие в военной форме, на груди медали, на плечах шевроны «Эспаньолы» и ЧВК «Вагнер». Через несколько минут люди медленно начинают движение в сторону Храма Христа Спасителя. Тут два КПП и тщательный досмотр. Затем проверка еще раз — уже в самом храме. У входа стоит катафалк. В руках у людей венки и букеты цветов.

На входе в храм люди обсуждают утренний теракт.

— А что это за генерал? — спрашивает мужчина у военного блогера Алексея Живова.

— Не сомневайся. Если убили, значит, хороший и ценный для нашей армии. Не исключаю, что это не хохлы, а вообще Ми-6.

В зале для отпеваний стоит деревянный гроб. Рядом с ним сидят родственники Орлова, в том числе его 18-летний сын Игорь. Испанец был болельщиком ЦСКА. В последний путь отца Игорь провожает с клубным шарфом на шее. А панихиду по Испанцу, — вот ведь как распорядилась судьба, — служит еще один известный болельщик ЦСКА — священник Павел Островский.

В зале сотни, если не тысячи людей. Они тянутся вереницей еще с улицы, через весь длинный коридор. Проститься с Испанцем пришли его хороший знакомый, артист и телеведущий Эдгар Запашный, болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин (Каманча) и лидер одной из самых известных и авторитетных околофутбольных фирм «Ярославка» Сергей Плынин (Маугли).

Шпрыгин, не похож сам на себя, на нем совсем нет лица, с Орловым они были знакомы едва ли не 30 лет. Еще летом он предлагал Испанцу возглавить вместо него Всероссийское объединение болельщиков.

— Что же теперь с ВОБ будет? — интересуюсь у него.

Каманча качает головой: мол, ничего уже не будет.

Но берет себя в руки.

— На бумаге, видимо, будет, — печально говорит Шпрыгин.

Конечно же, здесь весь командный состав теперь уже несуществующей бригады: инструктор мотобота Яга, медик и женщина-штурмовик Валькирия, замкомандира бригады Ярый и командир штурмового батальона «Эспаньолы» Михаил Турканов (Питбуль). Последнего некоторые увидеть на панихиде явно не ожидали. Дело в том, что в проукраинских телеграм-каналах который день муссировались слухи о том, что Питбуль якобы задержан силовиками.

«Все, кто говорят о Стасе что-то плохое, либо завистники, либо провокаторы, либо просто невежды», — отвечает Питбуль на вопросы журналистов о том, что касается распространяемой в телеграм-каналах информации о якобы обвинениях в торговле оружием. «Если бы Стас был в курсе, что кто-то этим занимается, он бы этого человека угомонил быстро, отправил бы куда-подальше», — сказал Питбуль.

«Как человек, у которого полтора миллиарда в кармане мог ходить в кроссовках за 2 тысячи рублей, в десантном костюме «Березка» за 1,5 тысячи рублей, — комментирует Турканов очередные слухи из сети. — Ездить без брони, без шлема на квадроцикле на передовых позициях. Он сам объезжал позиции. Вот он настоящий командир. Командир и брат».

Отвечая на вопрос, оставил ли Испанец какое-то завещание, Питбуль ответил: «Продолжать служить Родине!». Сам он после похорон снова намерен отправиться на передовую. Его штурмовой отряд уже вошел в состав одного из подразделений российской армии. А всем предателям, отметил Турканов, имея в виду РДК* и прочих воюющих за Украину граждан РФ, он пообещал возмездие.

«Я не доживу, мои бойцы доживут и доберутся до них», — сказал Питбуль.

Панихида заняла час. «Упокой господи душу раба твоего, новопреставленного воина Станислава», — говорили священники у гроба командира «Эспаньолы».

Несколько раз Павел Островский допускал, что называется, отступление от канона, и обращался к собравшимся с личными мыслями. Островский напомнил, что Орлову удалось объединить непримиримых противников — фанатов из разных клубов, и поставить их на службу стране.

«Надеюсь, для подрастающих пацанов Испанец станет примером того, как можно объединять людей. И еще: этот храм, где мы сейчас находимся, был построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Это огромная честь», — добавил в одном из своих отступлений Островский.

После этого с Испанцем прощались еще час. Очередь к гробу не хотела заканчиваться. В конце концов желающих прикоснуться к гробу даже несколько раз мягко поторапливали. Затем гроб с телом командира «Эспаньолы» вынесли на улицу и, под фанатские заряды сослуживцев, погрузили в катафалк.

«Вперед, Испанец, мы с тобой», — раздался крик сотни мужских и женских голосов у стен Храма Христа Спасителя.

Траурная процессия переместилась к Дятловскому кладбищу. Спустя два часа гроб с Испанцем в сопровождении почетного караула поместили на специальную тумбу. Он был накрыт российским триколором. От ворот кладбища растянулась длинная вереница желающих попрощаться с легендарным командиром. В конце бойцы Питбуль и Кубинец сорвали свои шевроны и положили их на грудь своему командиру, после чего в гроб опустили и штандарт «Эспаньолы». Российский флаг почетный караул вручил сыну Испанца Игорю.

Когда гроб переместили к могиле, в окружении флагов ДНР, ВДВ, государственного флага и знамени «Эспаньолы», собравшиеся начали произносить прощальные речи.

«Он встретил меня в подразделении, когда я сюда пришел, не с короной на голове, а с улыбкой на лице, — взял слово Питбуль. — Он всегда стоял за своих бойцов. Он показал всему миру, что футбольные хулиганы — это здравые парни, готовые встать на защиту Родины. Дух «Эспаньолы» я буду нести до своей смерти».

Один из теперь бывших замов Испанца сказал, что командир спас многих бойцов от неминуемой гибели своим умелым командованием. «Обществу еще предстоит осознать, какого командира мы потеряли», — добавил боец.

«Мы со Стасом знакомы с 2010 года. Он тогда работал в гостинице Националь. Он был начальником и мне, — взял следом слово длинноволосый мужчина в гражданском. — Он всегда был таким человеком, который показывал, как можно правильно жить и радоваться жизни. Спасибо тебе от всего коллектива Националя. Земля тебе пухом».

Были и другие речи. Бойцы долго не хотели отпускать своего командира и искали слова, чтобы церемония продолжалась.

В какой-то момент Питбуль просканировал бессменный лозунг «Эспаньолы», а когда собравшиеся его подхватили, в небе вспыхнули файера. Так бригада, собранная из футбольных фанатов, уже больше трех лет провожает своих воинов. Сегодня к сонму павших, но остающихся в вечном строю, присоединился и их легендарный командир.

Под воинский салют из трех залпов гроб с телом Испанца был предан земле.

Музыкант Евгений Долганов спел под гитару песню, посвященную «Эспаньоле», а когда закончил, произнес слова, которые вполне могли быть стать эпитафией:

«Такую организацию, как «Эспаньола», мог создать только человек, который презрел все личное, меркантильное, и поставил свои интересы ниже, чем интересы общества, Родины, народа. И только потому это у него получилось».

Долганов выразил уверенность, что придет время, и «Эспаньола» будет жить: «Во имя Руси, во имя русского народа, и во имя светлой памяти Станислава Орлова».

*признана террористической и запрещена на территории РФ