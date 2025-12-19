Командира добровольческой бригады «Эспаньола» Станислава Орлова не стало. Его похороны пройдут 22 декабря в Москве. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале подразделения. Официальная причина смерти Испанца на данный момент неизвестна.

Информацию о смерти Испанца подтвердили в том числе его родственники и близкие. Они пригласили всех желающих проводить Орлова в последний путь.

«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени. В настоящее время центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и её виновников. Официальная информация будет опубликована по результатам расследования», — говорится в сообщении «Эспаньолы».

Церемония прощания с Испанцем пройдет в Храме Христа Спасителя. «Меры безопасности осуществят частная охранная структура «Эспаньолы» в связке с силами ФСБ и органов правопорядка», — сказал RTVI собеседник в подразделении.

Станиславу Орлову было 44 года. В 2014 году он впервые приехал на Донбасс, где примкнул к ополчению. В 2015 году командовал разведротой Горловки. В 2022 году создал «Эспаньолу», под знамена которой встали сотни футбольных фанатов со всей страны. Бойцы бригады принимали участие в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку и Часов Яр.

Осенью 2025 года в бригаде заявили о реформировании. В частности, «Эспаньола» вышла из состава Добровольческого корпуса. Вместе с тем, части ее подразделений, например — БПЛА и морской спецназ, — продолжали находиться на передовой. 18 декабря в «Эспаньоле» сообщили, что ее как боевого подразделения больше не существует.

Слухи о том, что Испанец погиб начали распространяться около двух недель назад. Однако никаких официальных подтверждений на этот счет не было. Некоторые добровольцы подразделения, в частности, Евгений Рассказов с позывным Топаз, утверждали, что Орлов жив, а слухи о его смерти распространяет украинская сторона.