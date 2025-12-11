В телеграм-каналах уже который день появляется информация о том, что командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов (Испанец) то ли арестован, то ли вообще убит. 11 декабря пост о смерти Испанца опубликовал даже артист Эдгар Запашный, но вскоре его удалил. До этого в сети была опубликована информация о якобы задержания другого добровольца «Эспаньолы» Алексея Живова. RTVI рассказывает, что об этом известно.

Что произошло

Первым о том, что Станислав Орлов и Алексей Живов якобы были задержаны, 9 декабря сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на свой источник. При этом публикация была построена не на утверждениях, а на допущении. «Станислав Орлов («Испанец», руководитель отряда «Эспаньола») и Алексей Живов были якобы задержаны за торговлю оружием», — написало издание, подконтрольное православному бизнесмену Константину Малафееву.

Примечательно, что именно в этот день, но чуть раньше, в канале «Эспаньолы» появился репост сообщения разведбатальона «106», в котором говорится о разрыве отношений между находящимися на передовой футбольными фанатами и организацией «Двуглавый Орел», которую тоже контролирует Малафеев.

Информация «Царьграда» в целом прошла незамеченной крупными изданиями и телеграм-каналами.

Уже на следующий день редакция RTVI получила несколько инсайдерских сообщений о том, что Испанец и Живов задержаны и арестованы. При этом один из источников утверждал, что Орлов и вовсе погиб, якобы «отстреливаясь при задержании». Другой источник утверждал, что задержания проводились в рамках уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). При этом никаких официальных заявлений силовые структуры не делали.

В тот же день RTVI связался с Алексеем Живовым, который сразу же опроверг слухи о задержании.

«Со мной все в порядке. Жив, здоров, на свободе», — сказал Живов. До этого, отметил собеседник RTVI, он находился в дороге и был без связи.

В самой «Эспаньоле» на момент появления данных сообщений повода для комментариев не увидели: что комментировать, если никто не знает, откуда в принципе появилась такая информация и кто, собственно, источник.

«Испанец погиб»

На следующий день, 11 декабря, в телеграм-каналах, в большинстве своем малоизвестных, а также в некоторых каналах из сетки одного из беглых олигархов, сообщения о задержании Орлова и Живова продолжили появляться. А ближе к вечеру в четверг в одном из проукраинских каналов появилось сообщение о том, что Станислав Орлов якобы погиб. Без каких-либо пояснений.

Чуть позже в телеграм-канале Эдгара Запашного была опубликована фотография, на которой артист запечатлен вместе с Испанцем, и подпись: «Земля тебе пухом, брат». Тут же сообщения о смерти Орлова разлетелись и по другим российским телеграм-каналам.

Реакция

Однако спустя несколько минут Запашный свой пост удалил. А близкий к «Эспаньоле» волонтер Дроссель опубликовал в своем канале видео, где обратил внимание на посты о смерти Испанца. «Пока эта информация не подтверждена никем, — сказал он. — Ничего пока неясно». Также Дроссель добавил: «Пока я не увижу тело Стаса, я в это не верю. И хватит хоронить его заранее».

Политик Михаил Бутримов, знакомый с Испанцем, также отреагировал на сообщения о его якобы смерти.

«По разным каналам разгоняется информация, что Испанец, командир легендарной «Эспаньолы» погиб. Однако, те, кто делают такие заявления никаких доводов и аргументов не приводят. Да, не на связи, но это ещё не означает, что человек мёртв. Вон, вчера, Алексей Живов пока был в дороге и без связи, когда доехал до дома узнал из новостей, что он арестован. А это не так. Не спешите делать выводы, если нет фактов», — написал Бутримов и напомнил, что Запашный свой пост уже удалил.

Также на этот счет высказался участник «Эспаньолы» Евгений Рассказов (Топаз). «Стас Испанец жив. Инфу о его гибели разгоняют хохлы», — написал он.

В самой «Эспаньоле» пока хранят молчание. Время от времени делая в своем официальном канале репосты различных заявлений, касающихся данной информации.

«Эспаньола» — добровольческая бригада, участвовавшая в боевых действиях на Украине в составе Добровольческого корпуса. Она была создана в 2022 году Станиславом Орловым, который воевал на стороне ополчения на Донбассе с 2015 года. Преимущественно бригада была собрана из футбольных фанатов со всей России. Позже к ней начали присоединяться и обычные граждане, в том числа военные из других подразделений. Многие бойцы «Эспаньолы» имеют Ордена Мужества. Бойцы бригады принимали участие в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку и Часов Яр.

Осенью 2025 года в бригаде заявили о реформировании. В частности, «Эспаньола» вышла из состава Добровольческого корпуса. Вместе с тем, части ее подразделений, например — БПЛА и морской спецназ, — продолжают находиться на передовой.