На 45-м году жизни не стало легендарного командира «Эспаньолы» Испанца. Ему удалось, казалось бы, невозможное. Построить военное подразделение из футбольных фанатов разных клубов страны, зачастую непримиримых на трибунах и за их пределами. В зоне боевых действий они плечом к плечу успешно выполняли свои задачи. Испанец поставил во главу угла интеллект и технологии. «Эспаньолу» бойцы часто называли своей семьей. RTVI рассказывает о жизненном пути Станислава Орлова, его пример несомненно станет частью военной истории России.

Станислав Орлов родился в Москве. Выпускник МГТУ. В юности влился в околофутбольное движение. Болел за ЦСКА и был членом одной из самых известных фанатских группировок Red-Blue Warriors. После срочной службы в 106-й дивизии ВДВ участвовал во Второй Чеченской войне. Свой первый боевой опыт Орлов получил в первый же день нахождения там, в Веденском районе, в 1999 году.

«До этого отцы-командиры нас учили, что нужно быть как можно более незаметными. Но уже в ночь была ситуация, когда [мы] выставляли блокпост на дороге между Хатуни и Шали. И при небольшом обстреле со стороны гор прапорщик Соловьев, который был на год старше нас, чувствуя, что старше всех, видимо, решил подать пример. Выскочил за бруствер с сигаретой и делал выстрелы из АКСа. И снайпер буквально по 10 сантиметрам между сигаретой и вспышкой у автомата ровно на столько же дал ниже. После этого случая все поняли, как тут обстоят дела. Первый двухсотый был через семь часов после того, как мы приехали», — рассказывал Орлов в интервью на передаче «Фанзона» 12 лет назад.

После чеченской кампании Орлов какое-то время путешествовал по Европе, успел даже пожить там.

«Череп и кости»

В 2014 году он отправился в Крым, где вместе с другими футбольными фанатами принимал участие в событиях, предшествовавших референдуму по присоединению к России. Сразу после него Орлов отправился на Донбасс, где примкнул к ополчению. Там он возглавил вновь созданную горловскую разведроту «Череп и кости», входившую в состав батальона «Восток» Александра Ходаковского. Позывной Орлова Испанец был таковым из-за того, что он хорошо знал иностранные языки и, в частности, испанский.

«Еще в 2014 году бойцами ДНР был задержан гражданин Испании, который по-русски не понимал ни слова, его приняли за шпиона и хотели уже «сажать на подвал». Но на его счастье рядом оказался Станислав, который оказался способен пообщаться с задержанным. Тот оказался испанским коммунистом, который отправился сражаться с украинскими нацистами. История закончилась для добровольца счастливо. Ну а Станислав с тех пор носит позывной «Испанец», и позже его подразделение получило название «Эспаньола», — так историю о том, почему Орлов получил свой позывной, описывали в самом подразделении.

Разведрота Орлова участвовала в боях под Дебальцево и в обороне самой Горловки.

«Когда возглавил разведроту Горловки, то это были люди, которые до совсем недавнего времени жили обычной мирной жизнью. Это шахтеры, водители, финансисты, доктора. Обычные люди. Но из-за того, что к ним в дома пришла война, им пришлось быстро осваивать военную профессию», — рассказывал Испанец о формировании своего подразделения в фильме «Разведрота Горловки».

По словам Испанца, для создания разведроты он использовал различные методы обучения. Вероятно, некоторые вещи он позаимствовал у культовой для российских футбольных фанатов фигуры — Желько Ражнатовича, который во время войны в Югославии командовал «Тиграми Аркана», добровольческим подразделением, собранным из футбольных фанатов сербского клуба «Црвена звезда». Например, в подразделении у Ражнатовича было настрого запрещено употребление алкоголя, он был чрезвычайно требовательным к дисциплине, а также запрещал бойцам бросать своих — даже если кого-то убили во время выполнения боевой задачи. «Сколько вышло на задание, столько и должно вернуться. Живые или мертвые — неважно, но вернуться должны все», — описывал правила, установленные командиром «Тигров Аркана» боец с позывным Коста, воевавший под началом Ражнатовича.

Именно такие правила Испанец тоже будет внедрять сначала в разведроте Горловки, а затем — и в «Эспаньоле».

«Если выпил — сначала на подвал, а потом домой», — рассказывали RTVI бойцы «Эспаньолы» о строгих порядках в подразделении в зоне СВО.

Забирать тела своих погибших товарищей в «Эспаньоле» станет безусловным долгом. Также там будут запрещены межличностные конфликты.

«Эспаньола»

После завершение горячей фазы войны на Востоке Украины, когда она перетечет в вялотекущую и позиционную, Испанец вступит в «Союз добровольцев Донбасса», который возглавляет бывший премьер-министр ДНР, герой республики Александр Бородай. На сайте союза с тех пор ежегодно будут публиковаться поздравления Испанца с днем рождения.

«Твоя профессия неразрывно связана с мужеством и героизмом, но именно благодаря этим качествам наше Богохранимое Отечество находится под надежной защитой», — говорится, например, в тексте поздравления за 2017 год. Последнее такое поздравление на сайте будет опубликовано в феврале 2021 года.

В феврале 2022-го Испанец отправится на Донбасс вместе с несколькими боевыми товарищами, с которыми они воевали в составе разведроты Горловки, в том числе — со снайпером Ярым, который сам родом из этого города. Ярый рассказывал RTVI, что Орлов задолго до начала СВО предполагал, что что-то подобнее на Украине произойдет. «[Испанец] знал, что будет дальше, готовился к этому, собирал вокруг себя людей, которые имеют боевой опыт. Так что в 2022 году он вошел сюда с подготовленными специалистами, и стал собирать уже «Эспаньолу», — сказал Ярый.

Еще в интервью для фильма о горловской разведроте Испанец говорил, что если руководство Украины, которое возникло в результате государственного переворота на Майдане, не прекратит посылать войска на Донбасс, заканчивать с этим «придется в Киеве».

28 апреля 2022 года будет создан телеграм-канал «Череп и кости», в котором начнут размещать отчеты об участии бойцов из команды Испанца в боях за Мариуполь. А 31 мая в группе появится обращение Орлова, в котором тот бросает клич всем футбольным фанатам страны и предлагает им объединиться под знаменами новой военной организации — «Эспаньола».

«Наша деятельность перешла на новый уровень. Число желающих к нам присоединиться постоянно увеличивается, и многие как оказалось, не очень представляют, чего же именно хотят и уж тем более не соотносят с тем, что могут, — говорилось в обращении. — Наша главная цель — военная самоорганизация ради нашего общего будущего в составе российской армии с официальным статусом и помощь Родине в достижении нашей общей победы».

Чуть позже на одном из полигонов Подмосковья пройдут учения для фанатов, которые изъявили желание присоединиться к Испанцу. Испанец приветствовал их лично, а затем, отобрав наиболее подготовленных, увез их с собой в ДНР.

«Везу в подразделение фанатов из топовых бригад Москвы и Питера. Но понемногу пока, для начала, — рассказывал о сборе новобранцев Орлов. — Проблема лишь в том, что с той стороны куча ублюдков с оружием, получивших боевой опыт за последние восемь лет, а наша «фанатура» оружие практически в руки не брала».

В ДНР полигон для будущей «Эспаньолы» добровольцам предоставил давний товарищ Испанца — Александр Ходаковский. Станислав Орлов тогда рассчитывал собрать батальон. Его символом стал белый щенок алабая, которого корреспондент RTVI видел потом, спустя три года, совсем уже взрослым и заматеревшим псом в одном из расположений добровольцев. Испанец вообще любил животных. После освобождения Мариуполя он спас от гибели львицу из мариупольского зоопарка Киару, о которой потом стал заботиться как о лучшем друге, и поселил ее в одной из располаг.

Едва ли Испанец в 2022-м мог представить, что спустя год «Эспаньола» разрастется до размеров целой бригады, с бронетехникой, артиллерией, подразделениями БПЛА, штурмовиками на мотоциклах, а спустя еще год — и морского спецназа.

Ратный путь

После прохождения курса молодого бойца и боевого слаживания новое подразделение вошло в состав батальона «Восток». Одновременно с подготовкой личного состава молодая «Эспаньола» сделала серьезный упор на освещение своей деятельности в медиасфере. Испанец понимал, что создание подразделения требует не только энтузиазма новобранцев, но и финансовых ресурсов.

Подразделение изначально стремилось к самообеспечению и относительной автономности. «Пиар» позволял находить спонсоров и привлекать внимание гуманитарищиков, в основном, из числа околофутбольного сообщества, которые хлынули на Донбасс с гуманитарными миссиями. Благодаря выбранной информационной стратегии, об «Эспаньоле» стали узнавать, о ней стали говорить, она стала по-настоящему яркой. В какой-то момент Испанец даже скажет, что в очереди на попадание в подразделение столько людей, что принять их всех просто невозможно.

«Поэтому упор делаем на качество», — рассказывал Испанец, а заодно отвечал критикам, упрекнувшим «Эспаньолу» в том, что новобранцев слишком долго готовят. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы твой личный состав был круто подготовлен. Так вообще-то и должно быть», — говорил Орлов.

Первым боевым крещением «Эспаньолы» стала Клещеевка — поселок на фланге Бахмута. По воспоминаниям Испанца, там добровольцы размотали военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады Украины. Затем были Херсонское и Запорожское направления, бои за Угледар, Бахмут, Авдеевку и Часов Яр.

В Часовом Яре «Эспаньола» впервые применила тактику штурма укрепрайонов ВСУ на мотоциклах. В боях за Часик, как рассказывал RTVI доброволец подразделения Алексей Живов, «Эспаньола» потеряла значительную часть личного состава «трехсотыми» и «двухсотыми». В октябре 2024 года сообщалось, в расположение приезжал награждать бойцов «Эспаньолы» лично первый замначальника ГУ ГШ ВС РФ Владимир Алексеев. 32 бойца получили свои Ордена Мужества, медали «За Отвагу», «За спасение погибавших», «За храбрость» и «За заслуги перед Отечеством».

Всего, как отмечали в подразделении, более 300 бойцов «Эспаньолы» отмечены государственными наградами.

В 2024 году в «Эспаньоле» был сформирован морской спецназ, привлеченный Минобороны для работы по обороне Крыма. В июне 2025 года ВСУ предприняли попытку уничтожить крымскую базу «Эспаньолы» и Испанца лично. Ракетой «Нептун» был нанесен удар по месту временной дислокации подразделения, в результате чего был уничтожен дом, в котором время от времени останавливался Станислав Орлов. Однако в момент инцидента никого из бойцов «Эспаньолы» на базе не было.

Инновации и технологии

С кем бы не разговаривал RTVI из бойцов «Эспаньолы», все в один голос говорили о том, что Испанец всегда объяснял, что современные боевые действия требуют интеллекта и умения быстро использовать актуальные технологии. Именно поэтому Испанец настраивал работу подразделения так, чтобы там раньше всех появлялись новые наработки вооружений и защиты. В какой-то момент «Эспаньола» стала сотрудничать с различными конструкторскими бюро и апробировать в подразделении новые дроны, РЭБы и даже лазеры.

Многие помнят и апробацию лично Испанцем системы «Орбита» и беспилотника «Овод». Тогда командир «Эспаньолы» с помощью мыши и ноутбука управлял дроном, который поражал позицию противника в Часовом Яре, находясь за тысячу километров от нее в уютном офисе в Москве.

Технари и новые кулибины в составе подразделения постоянно что-то изобретали, будь то специальные дистанционные взрыватели для дронов-камикадзе, или воздушный РЭБ «Гном». В одном из подразделений БПЛА «Эспаньолы» бойцы делились, что даже если в какой-то момент украинские технари в какой-то момент начинали обходить российских, и в зоне СВО появлялся какой-то новый дрон, «Эспаньоле» нужно было совсем немного времени, чтобы эта технология появилась и у них.

Апробация новых технологий проводилась на суперсовременном полигоне «Эспаньолы». Туда с передка свозили и все находки, оставленные противником, чтобы изучать и понимать, как им сопротивляться и что противопоставить. На том же полигоне проходили КМБ новобранцы. Готовили их опытные инструкторы, которые и сами периодически выходили на боевые задания.

«Эспаньола» разрасталась не только технологически, но и количественно. В какой-то момент Испанец стал больше говорить о том, что подразделение могло бы выполнять задачи не только на Украине, но и по всему миру.

Однажды у него спросили, как он видит «Эспаньолу» в будущем.

«Вижу выход на международную арену, — ответил Испанец. — [В чем] Родине нужно будет помочь, мы согласимся».

Конец «Эспаньолы»

В 2025 году «Эспаньола» под управлением Испанца стала целой экосистемой. Она включала в себя боевые подразделения в зоне боевых действий на Донбассе и в Крыму. В это самое время в тылу действовал благотворительный фонд «Эспаньолы», объединяющий гуманитарщиков. Кандидатура Испанца была поддержана на должность председателя Всероссийского объединения болельщиков. А на улицах Москвы заметили мотоциклистов «МотоГвардии Эспаньолы». Проект задумывался по аналогии с ЧОПами, или группами быстрого реагирования, работниками которого станут ветераны «Эспаньолы», а средством их передвижения — мотоцикл.

«В основу работы охранных структур МотоГвардии Эспаньолы ляжет сопровождение и организация безопасности с применением технологий XXI века, на базе мобильности, робототехники и антидронной защиты», — говорилось в канале нового проекта.

В мае этого года в канале «Эспаньолы» появилось сообщение о масштабных реформах в подразделении. «Отныне «Эспаньола» — это окончательно сформировавшаяся многопрофильная международная военно-технологическая организация», — говорилось в сообщении. Речь действительно зашла о выходе на международную арену.

«Участие “Эспаньолы” в разных зарубежных конфликтах и военных операциях; поддержание нашими спецами правопорядка в любых уголках планеты — всё это гарантирует нашим соратникам стабильность, вне зависимости от хода СВО», — также говорилось в сообщении.

Однако уже к августу, практически сразу после освобождения Часова Яра, где «Эспаньола» принимала деятельное участие, подразделение, очевидно, столкнулось с какими-то серьезными проблемами. Телеграм-канал МотоГвардии перестал обновляться. Внутри коллектива все чаще можно было заметить пессимистические настроения. А в начале октября 2025 года в официальном канале «Эспаньолы» появилось сообщение о прекращении существования бригады в составе Добровольческого корпуса. Пост был настолько витиевато составлен, что многие СМИ сделали вывод, что «Эспаньола» полностью расформирована. Поэтому Испанцу пришлось даже сделать заявление, в котором он назвал такие выводы некомпетентными и глупыми.

«На существовании бренда “Эспаньола” и всего нашего многотысячного сообщества футбольных фанатов прекращение существования 88-й бригады 1-го ДК МО РФ никак не отразится. По факту получается, что “Эспаньола” всем составом и складывавшейся с 2014 года основой выходит из штата 1-го ДК МО РФ», — отметил Испанец.

В телеграм-канале «Эспаньолы» при этом стали появляться посты о приостановке набора новобранцев с обещанием вскоре возобновить эту работу.

30 ноября в канале был опубликован пост, в котором говорилось, что «Эспаньола» уходила в спячку. «В ближайшие дни мы опубликуем сообщение о приеме в штат новой боевой структуры Эспаньолы», — гласил текст сообщения. Но спустя неделю в медиапространстве стали появляться первые данные о том, что Испанец задержан. А потом — и о его гибели. Особую активность в этом проявляли украинские и проукраинские телеграм-каналы.

В российские СМИ информацию о произошедшем тоже передавали источники. В частности, источник RTVI сообщал, что Испанец был задержан в начале декабря. Во время задержания он якобы применил оружие и был застрелен, вместе с ним якобы застрелили еще четверых человек, а спустя неделю якобы тело Испанца забрали родственники. Все это звучало крайне неправдоподобно, учитывая, что массовая перестрелка в тылу явно бы вызвала серьезную шумиху. Была информация и о якобы возбужденном уголовном деле, в котором фигурирует командир «Эспаньолы», и дело это связано с незаконным оборотом оружия. Но — опять же, ни один официальный источник ничего по этому поводу до сих пор не подтверждал.

Долгое время хранила молчание и сама «Эспаньола». Но 18 декабря в канале комбата штурмового подразделения бригады, кавалера двух Орденов Мужества Михаила Турканова (Питбуль) появилось сообщение о том, что «Эспаньолы» как боевого подразделения больше не существует.

Смерти нет

В пятницу, 19 декабря, слухи о гибели Испанца нашли свое подтверждение. Канал «Эспаньолы» сообщил о смерти командира и о предстоящей панихиде в центре Москвы. Что касается причины смерти, или гибели, то, как было сказано в сообщении, это выясняют центральные следственные органы. И именно от них боевые товарищи Испанца ждут официальных ответов. При этом канал Mash, без указания источника, в тот же день написал, что по предварительным данным, Орлов несколько дней пролежал в коме, медики пытались его спасти, но тщетно. По данным RTVI, в момент своего изначального исчезновения Испанец находился в Крыму.

Церемония прощания пройдет в понедельник в Храме Христа Спасителя. Обычно на похоронах у бойцов «Эспаньолы» принято говорить: смерти нет. Но так или иначе, вместе Орловым почти четырехлетняя история легендарного подразделения в его привычном виде совершенно точно закончилась. Сама «Эспаньола» стала историей, и, безусловно, войдет в ту ее часть, что посвящена ратному делу русского воинства.

На днях во время встречи в Москве корреспондент RTVI поинтересовался у близких к Испанцу, возможно ли возрождение «Эспаньолы» в какой-либо вариации без него. Ответ был таким: «Вернемся к этому разговору после Нового года».