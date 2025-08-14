Снайпер в условиях современных боевых действий — это не только боец, способный поражать живую мишень и проводить разведку, но и дронобой. Нынешние реалии в зоне спецоперации таковы, что ежедневно снайперам приходится прикрывать своих товарищей и артиллерию, поражая «птичек» противника. Спецкор RTVI Денис Волин побывал в расположении подразделения снайперов добровольческой бригады «Эспаньола» и узнал, как сегодня готовят стрелков и почему каждый из них должен знать психологию и уметь нестандартно мыслить, если хочет быть действительно эффективным.

На входе в располагу нас встречает замкомандира бригады с позывным Ярый. Высокий, крепкий, с идеальной выправкой боец. Этот образ каждый мог сотни раз видеть в голливудских фильмах про войну. Ярый именно такой, да только, в отличие от картинных кинематографических героев, как писал классик, — с русскою душой, и реальный воин.

Ярый впервые попал на войну в 2014 году. Сам он из Горловки. На тот момент работал на заводе и не имел за плечами даже срочной службы. Когда на Донбассе начались боевые действия, примкнул к только-только появившейся Горловской разведроте «Череп и кости», командиром которой стал Испанец. Тот самый Испанец, который через восемь лет создаст бригаду «Эспаньола», сформированную из футбольных фанатов, и поставит перед собой задачу — выковать солдат будущего.

«Еще до начала СВО Испанец знал, что будет дальше, готовился к этому, собирал вокруг себя людей, которые имеют боевой опыт. Так что в 2022 году он вошел сюда с подготовленными специалистами, и стал собирать уже «Эспаньолу», — разливая по кружкам чай в столовой располаги, рассказывает Ярый.

По его словам, именно в Донбасскую кампанию он заинтересовался снайперским делом.

«С 2014 года я служил в разведке до конца 2015 года. А в 2016 году нас с напарником порекомендовали в проект, который назывался «снайперская пара», — вспоминает Ярый. — Суть его заключается в том, что два снайпера-разведчика полностью в автономном режиме выполняют задачи в интересах подразделения».

Эти задачи приходилось выполнять на линии протяженностью 58 километров. Два снайпера сами определяли себе участок работы и уходили туда в свободное плавание. Чаще всего работали из «серой зоны» и абсолютно без какого-либо прикрытия. Кроме того, автономная работа предполагала, что находиться на замаскированных позициях приходилось длительное время. Бывало, как вспоминает Ярый, что по возвращению к своим нужно было убирать оружие за спину и выходить с поднятыми руками: встречавшие снайперов ополченцы часто их вообще не знали и понятия не имели, какие задачи и в интересах кого они выполняли. «Ну, выходили, объяснялись и все было нормально», — улыбается Ярый.

Именно во время войны на Донбассе снайперская пара Ярого поставила свой личный рекорд с поражением цели — 1650 метров. Сам Ярый тогда работал вторым номером, а стрелял его напарник. Это было поражение сразу двух целей. «Первая цель была поражена, а дальше, пробив его насквозь, пуля поразила еще одного бойца противника», — рассказывает снайпер. Сейчас, добавляет он, стрелять стало полегче: появились современные винтовки, улучшенное оборудование для корректировки выстрелов и снаряжение. Поэтому, говорит Ярый, в нынешних реалиях результативный выстрел можно сделать и на более длинную дистанцию.

«Я знаю, ребят, которые стреляли на 1700 м на Клещеевском направлении», — уточняет Ярый.

Имя человека, который порекомендовал в «снайперскую пару» бойцов Горловской разведроты, Ярый не называет — ни к чему. О нем он говорит лишь то, что тот до развала СССР служил в спецназе КГБ и самолично готовил снайперов. Ярый ходил к нему на занятия и поначалу стрелял из обычного «калаша». Потом уже обзавелся своей первой снайперской винтовкой. По словам собеседника RTVI, начав изучать снайперское дело в 2016 году, он продолжает заниматься этим и по сей день, будто бы воплощая собой ленинский принцип — учиться, учиться и еще раз учиться.

Донбасский опыт Ярому сильно пригодился в 2022 году.

Мариуполь

После начала СВО, когда в «Эспаньоле» было сформировано снайперское подразделение, первым их направлением работы стал Угледар. Но уже вскоре стало понятным, что основной театр боевых действий будет развернут в Мариуполе.

«Если во время кампании на Донбассе у меня был опыт непродолжительных боев в Углегорске и Дебальцево, то затяжные городские бои за Мариуполь были впервые. Там мы тоже работали снайперской парой. И я скажу так: для снайпера городские бои — это самое прекрасное, что может быть в его работе. Ты можешь замаскироваться везде, и работать по противнику со множества разных позиций. И, опять же, здесь важно подчеркнуть, что стрельба по гражданским, само собой, недопустима. Этому всегда уделяется особое внимание. С гражданскими мы не воюем», — рассказывает Ярый.

Как-то, вспоминает боец, друзья узнали, что он работает в Марике, как город называют военные, и решили скинуться и подарить тепловизор.

«Для нас это было что-то с чем-то. В ночное время суток мы доработали оружие, поставили на него прицел, использовали глушители. Поэтому ночью противник даже не понимал, что с ним происходит. Ультракороткие дистанции — от 100 до 300 метров. Просто нащелкивали», — вспоминает Ярый.

Я интересуюсь у него про снайперские дуэли — случались ли такие в его практике на Украине. Ярый признается, прицел в прицел со снайпером противника, как, например, в фильме «Битва за Севастополь» про легендарную Людмилу Павличенко, им смотреть не доводилось.

«Но у меня была дуэль не со снайпером», — вдруг говорит Ярый и рассказывает историю про случай в Мариуполе.

Однажды во время штурма частного сектора Ярый искал необходимую высоту, чтобы обеспечить прикрытие штурмовикам. И в какой-то момент оказался рядом с, на первый взгляд, пустующим двухэтажным детским садом. Зайдя внутрь, Ярый обнаружил, что там сидят 10-15 мобилизованных. Ну, сидят и сидят, подумал снайпер, и поинтересовался, есть ли у них какие-то сведения о противнике. Один из мобилизованных подошел к окну и начал указывать куда-то пальцем. Едва успев взять его за шиворот и оттащить от окна, вспоминает Ярый, он увидел, как через окно тут же залетела автоматная очередь. Ярый отчитал мобилизованного за бестолковое поведение, и отправился наверх, чтобы выбрать удобную позицию: все-таки неприятель засветил свою огневую точку. Самым подходящим местом для поражения цели оказался диван на втором этаже.

«Я так уже хорошо на нем расположился, начал искать противника в прицел, — продолжает Ярый. — И только нахожу его, вижу прямо перед собой, готовлюсь сделать выстрел, как ко мне подлетает тот самый мобилизованный, которого несколькими минутами ранее я оттаскивал от окна, — и начинает тормошить меня. «Ну, сука! — заревел я. — Убери руки!». А он на меня смотрит и говорит: «Братан, тебя бы убили». Ну е-мое! Какой облом! Честно говоря, мне так смешно было на них смотреть. Ребят просто взяли с заводов, они вообще не имели представления о войне. Первое, что я им скомандовал: упали на пол! И они, как малые дети, заползали на коленках. Чисто детский сад, ясельная группа».

После штурма Мариуполя Ярого, как и всех остальных бойцов российской армии, впервые участвовавших в затяжных боях за 400-тысячный город, ждали новые сюрпризы. Сначала постепенно, а затем в стремительных темпах небо над украинским фронтом начали заполнять смертоносные птицы — беспилотники. Перестраиваться пришлось не только пехоте и артиллерии, но и снайперам.

Как готовят снайперов

В августе 2025 года в телеграм-канале «Эспаньолы» было опубликовано видео, на котором демонстрируется работа снайперов под Константиновкой. В одном из фрагментов видео снайпера атакуют дроны противника. Боец, находящийся в лесополке, пытается уворачиваться и прятаться за деревьями, но в конце концов получает ранение. К счастью, он остается жив. Я встречаю его в располаге снайперов — на костылях, с перебинтованной ногой, но в бодром расположении духа. Чтобы спасти свою жизнь, ему пришлось превозмочь себя и, будучи раненым, еще триста метров пробежать, увиливая от «птиц», до точки эвакуации.

Чтобы выжить в условиях современных боевых действий и эффективно выполнять поставленные командованием задачи, снайперу приходится много и кропотливо работать над собой. При этом снайпером может стать далеко не каждый.

В «Эспаньоле», рассказывает Ярый, во время отбора претендент должен пройти обучение по специальной программе, включающая физические и психологические нагрузки, умение обращаться с оружием, логически мыслить и решать вопросы нестандартными способами. Если все соответствующие качества у человека есть, то инструкторы к нему начинают присматриваться и решать, стоит ли с ним заниматься дальше. Пример с бойцом, сумевшим выжить после столкновения с дронами, — это про все отмеченные выше критерии сразу.

«Свои задачи снайпер выполняет в основном автономно. Ему приходится в пешем порядке преодолевать огромные дистанции, маскироваться, работать под БПЛА, сохраняя хладнокровие под маскировкой. Более того, из-за объема нагрузок, нужно быть устойчивым в психологическом плане», — объясняет Ярый.

Еще один критерий, продолжает замкомандира «Эспаньолы», — снайпер обязательно должен быть интеллектуально развитым. «Мы не учим здесь как быть машиной: бицепсы большие, Родину люблю, кормят хорошо. Снайпер должен находить нестандартные решения. Поэтому во время подготовки мы создаем различные условия и смотрим, как люди решают возникающие проблемы», — говорит Ярый.

Он приводит пример: прежде чем подойти к цели, необходимо быть физически крепким и знать, как маскироваться, использовать преимущества той местности, где находится снайпер. Прийти и шлепнуть — много ума не надо, ведь сделать выстрел и убить одного человека исхода боя не решает. Но если провести разведку местности, посмотреть, что происходит, каким образом происходит, то снайпер может собрать информацию о противнике для дальнейшей разработки плана по более эффективному выполнению боевой задачи.

«Снайпер — это прежде всего разведчик, — будто бы постулирует Ярый. — Мы собираем информацию о противнике. Допустим, из четверых-пятерых, кто находится на позиции, — можно узнать, кто медик, кто старший. И потом уже гораздо интереснее будет убирать таких людей».

Помимо этого снайпер убивает не только противника, а, что немаловажно, выводит из строя вооружение и средства связи. «У нас был случай, когда вычислили пулеметный расчет. Там стоял крупнокалиберный пулемет. Мы сделали засаду, встречным огнем выманили их на себя, — а затем одним выстрелом был поражен противник, вторым — сам пулемет, — говорит собеседник RTVI. — Чтобы разработать засаду и вытянуть на себя, как раз и нужно логическое мышление».

Еще один важный аспект — психология.

— А она-то зачем снайперу? — интересуюсь у Ярого.

Он улыбается и продолжает:

— Каждый человек жадный. И когда группа отходит с позиции, мы можем оставить вещи, которые противник захочет заполучить себе. Снайпер думает на шаг вперед. Соответственно, такие вещи имеет смысл оставлять на тех местах, где из следующей оборудованной позиции он сможет наблюдать, как противник подойдет и заинтересуется этой вещью. Дальше — вы и сами понимаете, что произойдет. Это самый простой пример. То есть знание психологии повышает эффективность снайперов.

Дроны — главная головная боль в том числе и снайперов. Если раньше он мог допускать какие-то ошибки в перегруппировке и передвижении, то сейчас их цена — жизнь. Соответственно, маскироваться на передке стало в разы сложнее, особенно — с появлением у дронов качественных тепловизионных камер. Однако опытные бойцы руководствуются старой русской поговоркой: волков бояться — в лес не ходить. И против дрона есть приемы, уверены в «Эспаньоле». Так что здесь снайпер, прежде чем противостоять тепловизору, должен сам освоить то, как он работает.

«Длительные занятия с тепловизорами позволяют настраивать свое мышление таким образом, что ты уже видишь картинку и понимаешь, как этому противодействовать, — рассказывает Ярый. — Приемов противодействия на самом деле много. Это и рельеф местности, и накидки — хотя работают не все из них. Нужно понимать, что маскировка — это комплекс мероприятий. Нет такого, что ты надел шапку-невидимку и исчез».

Собеседник RTVI объясняет, что тепловизор позволяет обнаружить как тепловые сигнатуры, так и холодные. Если боец сильно горячий — его видно, сильно холодный — тоже. Так что снайпер должен понимать, в какие моменты стоит двигаться, в какие нет. Когда допустимо использовать складки местности, когда дополнительную маскировку — например, ветками прикрыться, среди деревьев, кустов или камней спрятаться. Потому что увидеть цель — это одно, распознать ее — другое. За световой день, рассказывают снайперы, особенно летом, камни нагреваются таким образом, что ВСУшник может смотреть в тепловизор и видеть, что там везде противник. Иногда, вспоминают бывалые бойцы, даже мышь, если на нее смотреть в тепловизор с дешевой матрицей, можно принять за неприятеля.

«Так что, если у тебя есть тепловизор, это совсем не значит, что ты всех победил», — уверенно говорит Ярый.

Давать имена винтовкам — ересь

Прошу Ярого рассказать, с каким оружием работают снайперы «Эспаньолы».

«Мы используем практически все номенклатуры боеприпасов, актуальные сегодня для снайперов, — отвечает Ярый. — В арсенале у нас винтовки Лобаева, ORSIS, снайперские винтовки Чукавина, СВ-98».

Винтовки, продолжает Ярый, бывают полуавтоматические и болтовые. Болтовые позволяют использовать боеприпасы калибра до 12,7 мм. Это позволяет стрелять на дальние и сверхдальние дистанции. И даже супер-дальние дистанции, уточнят Ярый. Полуавтоматические винтовки же нужны на близких дистанциях, либо для поражения воздушных целей.

— А НАТОвское оружие к вам в руки попадало? — спрашиваю своего собеседника.

— Была французская винтовка в 50-м Браунинге и британская Accuracy International Arctic Warfare, — говорит Ярый.

И тут же оговаривается, что сравнивать наши и западные образцы не имеет смысла.

«Что из той, что из этой винтовки я могу выстрелить на 1,5 км. И поразить цель. Мне без разницы, из какого оружия стрелять. И мы таким образом готовим всех снайперов. Они должны взять любое оружие и работать с ним, не заморачиваясь», — объясняет Ярый.

Он снова приводит пример. Одно из последних упражнений, которое отрабатывали снайперы «Эспаньолы», заключалось в том, что бойцы вышли на полигон с неизвестным им боеприпасом и без данных в баллистическом калькуляторе. Задача — быстро разобраться и сделать точный выстрел.

«В течение четырех минут мы ввели данные. По первому выстрелу выяснили, что тип боеприпаса отличается от предполагаемого, опытным путем определили тип боеприпаса, перебили данные, и следующим выстрелом поразили цель. Вот так должен работать снайпер. И тебе должно быть все равно, что у тебя за винтовка. Есть такие, кто любят имена давать винтовкам, в платьишки наряжать, но как по мне — все это ересь», — говорит Ярый.

Часов Яр

Настоящей проверкой на прочность для снайперов «Эспаньолы» стал Часов Яр. Здесь им пришлось не только уничтожать живую силу противника, но и корректировать артиллерию, а также — сбивать дроны.

Первой точкой в Часике у снайперской группы «Эспаньолы» был микрорайон Северный. Задача — разведать обстановку, найти места дислокации для штурмовых групп и обеспечить заход штурмовикам. Однако, как это часто бывает во время боевых действий, на месте все планы начали сыпаться.

«Зайдя туда, группа столкнулась с противником. Первичная информация не подтвердилась. Изначально была информация, что противника там немного, оказалось, — много. Было тяжело. Ребята находились там девять дней — без воды и еды. Собирали снег и влагу с эвакуационных одеял. Получили ранения. При этом ждали, когда им поступит приказ о возвращении. Пока они свою работу не выполнили, несмотря на ранения, оставались там и выполняли боевую задачу», — рассказывает Ярый.

Как уже писал RTVI, в Часовом Яре «Эспаньола» понесла серьезные потери. Свои жизни там сложили 25 человек. Это половина всех потерь бригады за все время специальной военной операции. Их могло бы быть больше, — эту крепость ВСУ возводили с 2017 года, и противник там оказывал российской армии невероятное сопротивление. Снайперы, взяв на себя несвойственную им до этого роль дронобоев, как могли прикрывали своих.

Ярый показывает в сторону кубриков.

«Только что прошел человек, который сбил восемь коптеров за два дня [в Часовом Яре]. Это только один снайпер, а их там [снайперов «Эспаньолы»] было четверо. Я даже не возьмусь посчитать, сколько всего они сбили. Прикрывали нашу артиллерию. Противник выявил ее расположение и попытался атаковать ее FPV-дронами. Арта попросила поддержки у снайперов. Они поддержали. Вот уже месяц в этом месте никто не летает», — рассказывает собеседник RTVI.

По его словам, к задаче готовились сутки. «Выехали, грамотно оборудовали позицию, чтобы можно было безопасно перемещаться, и стали работать там по дронам», — объяснил Ярый.

Впереди, говорит замкомандира бригады добровольцев, еще много работы. Инструкторы «Эспаньолы» постоянно пополняют багаж знаний: база — советская школа снайперов, но также изучают и анализируют опыт американских снайперов, благо методических материалов в интернете предостаточно. Украинские снайперы, кстати, проходят обучение именно по американской программе. Ярый говорит, что на СВО с их работой пока не сталкивался, но во время донбасской кампании результаты видел. Так что недооценивать противника точно не стоит, считает он.

Помимо этого, добавляет Ярый, «Эспаньола» постоянно развивается технологически и приводит свои программы подготовки к соответствую с современными реалиями.

Ярый говорит: «Война — двигатель прогресса, и СВО подтолкнула нас в развитии — постоянно изучаем современные приборы разведки, наблюдения, объективного контроля, маскировки и прочее, — короче говоря, идем в ногу со временем на основе анализа данных, получаемых с линии боевого соприкосновения».