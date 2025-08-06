​​Минобороны России отчиталось о взятии Часова Яра. Одновременно с этим в телеграм-каналах появляются тревожные сообщения о стягивании к границам Брянской области большой группировки украинских войск. Спецкор RTVI Денис Волин побывал в расположении бригады «Эспаньола» и поговорил с добровольцем подразделения Алексеем Живовым о перспективах взятия Покровска и Одессы, переговорах между Россией и США, ситуации в Брянском приграничье, о Часовом Яре и вкладе «Эспаньолы» во взятие этой крепости, которую ВСУ готовили к обороне с 2017 года.

— Минобороны на днях сообщило о взятии Часова Яра. Кроме того, по сообщению военкоров, российская армия активизировала наступление на Покровском направлении. Какая сейчас складывается ситуация на Донецком фронте, и может ли, по вашему мнению, в случае взятия Покровска фронт с украинской стороны обрушиться?

— Российские войска предпринимают активные действия на протяжении всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Полное освобождение республики от украинских нацистов является приоритетной задачей СВО с самого первого дня. И, конечно, к этому прилагается огромное количество усилий. Прорыв к Покровску, на мой взгляд, одна из самых успешных операций за все время СВО. В лоб город, по понятным причинам, взять не получилось — там два города рядом — Покровск и Мирноград. Поэтому сейчас проводятся операции по обходу этих городов. И они проходят успешно. По поступающей информации уже начались городские бои, что говорит о том, что в город заходят специальные штурмовые подразделения. И мы можем в говорить, что в обозримом будущем, до конца осени, Покровск будет освобожден.

Надо понимать, что Покровск является крупнейшим в ДНР логистическим узлом, крупным промышленным центром, от которого зависит экономика Украины, поэтому после взятия города — кроме непосредственного удара по украинским интересам и американским интересам на Украине, — мы можем ожидать усложнения украинской логистики по той линии обороны, которая у них выстроена. Это Дружковка, Славянско-Краматорская агломерации, плюс — они находятся также под Торецком, это самая ближняя точка к Донецку. Группировка, которая возьмет Покровск, сможет в дальнейшем развивать наступление как на Северо-Запорожском направлении, в сторону Запорожья, так и на север в сторону указанной мной линии обороны.

Для российских войск со взятием Покровска возникнет хорошая перспектива. Если у нас есть необходимые свежие резервы для наступления, то появляются широкие перспективы для полного освобождения Донецкой народной республики.

Одновременно с этим говорить о том, что ВСУ побросают свои позиции и убегут — не приходится. Их бегство было замечено всего лишь дважды — когда они оставляли Авдеевку, а также — после операции «Поток», когда они бежали из Суджи. При этом, важно понимать, что такое бегство ограничено во времени. Оно длится два-три дня, а затем боевые порядки восстанавливаются.

Соответственно, рассчитывать на то, что, взяв Покровск, мы обрушим фронт, я бы не стал. Но, безусловно, наша боевая работа облегчится, а позиции — улучшатся. Я считаю, что в дальнейшем нам просто будет полегче работать.

— Многие сегодня в разрезе спецоперации упоминают Одессу. Есть ли какие-либо маркеры, позволяющие говорить о том, что в какой-то момент российская армия попытается взять Одессу?

— Попытаться взять Одессу и взять Одессу — две большие разницы, как говорят в Одессе. Я человек маленький и не располагаю реальной информацией о силах и средствах для взятия Одессы и Одесской области.

Одесса — крупнейший военный хаб, сосредоточение британских и американских интересов на Украине, через город идет ретранзит газа и нефти. Обострение ситуации в Молдавии, — указывает, что Одесская область вскоре станет приоритетом. Как раз в силу геополитических интересов для ВС РФ. Имеем ли мы силы и средства для взятия Одессы с моря (десантная операция крайне затруднительная операция)?.. Я так скажу: если команда будет, войска, безусловно, попробуют эту операцию провести. А вот ее успех — вопрос открытый. Для операции такого масштаба нужны очень большие силы и средства и очень серьезное и качественное планирование. Более 100 тысяч человек. При этом наступать нужно с двух направлений — и с земли, и с моря. Поэтому пока я бы оставил вопрос освобождения Одессы открытым.

Кроме того, вы же понимаете, будет колоссальное сопротивление. Одесса, можно сказать, сердце данной войны. Место, куда нас точно не хотят пускать. И если мы вознамеримся взять Одессу и Николаев, то и сопротивление со стороны Великобритании, ЕС и США будет колоссальное. Это совершенно точно будет эскалация конфликта.

— На днях в телеграм-каналах появилась информация о том, что к границам Брянской области стягивается крупная группировка ВСУ в количестве 50 тысяч. Могут ли они попытаться вторгнуться на Брянщину или этой какой-то отвлекающий маневр?

— Попытаться могут. Однако 50 тысяч, на мой взгляд, недостаточно для проведения серьезной наступательной операции. Недостаточно для того, чтобы сломить сопротивление ВС РФ и вырваться на оперативный простор. Брянская область — это холмы и леса. Наступать там сложно. Организовать оборонительную работу легко, особенно, если речь идет о моторизованном наступлении. То есть это засады, причем даже не дронов, а скорее ПТУРов. Любые колонны там можно остановить, если заранее к этому подготовиться. А там все очевидно — как и куда они могли бы теоретически наступать. Плюс ко всему опыт Курской области показал, что во время отключения спутниковой связи ВСУ теряют контроль управления над ситуацией и не могут продвигаться дальше. А в Курской области, очевидно, космическая связь у них была отключена.

Они могут попробовать. Но даже при худшем сценарии [для нас] они не добьются большего результата, чем добились в Курской области. Угробят там, видимо, последние боеспособные силы. Но, я не исключаю, что это также может быть отвлечением внимания от какого-то другого театра военных действий, где они могут нанести внезапные удары. Более того, с учетом того, что личного состава, техники и материальных средств у российской армии сейчас заметно больше, не в интересах Украины еще дополнительно растягивать линию фронта. А попытка зайти в Брянскую область — это как раз про дополнительное растягивание этой самой линии фронта. У нас есть силы и средства, чтобы такое наступление купировать. А вот есть ли у противника силы и средства, чтобы растягивать фронт и продолжать успешно обороняться — я думаю, что у ВСУ этого нет.

— В среду в Москву прилетал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Уже сообщалось, что они общались с президентом Владимиром Путиным около трех часов. Подробностей пока никаких нет. Как вы считаете, стоит ли ждать чего-то от этой встречи и насколько для России важны такие переговоры?

— То, что Уиткофф прилетает в Россию, это хорошо. Это означает, что идет опосредованный диалог между президентами США и России. Дональд Трамп нанес Владимиру Путину откровенное оскорбление, когда начал ставить России ультиматумы. Кроме того, он на этом не остановился, и начал ставить ультиматумы Китаю и Индии. То есть — трем крупным ядерным державам, суммарное население которых превышает три миллиарда человек. Трамп, видимо, очень любит играть в покер, и поэтому повышает ставки. Вероятно, он блефует. У него есть для переговоров с Украиной спецпредставитель Келлог, который имеет там бизнес-интересы. И для переговоров с Россией — Уиткофф, который этнический русский — он же Витков. Видимо, потомок каких-то переселенцев.

Хорошо, что диалог не прекращается. Позиция России очень понятна, а на мой взгляд, наши требования еще и очень скромны. На сегодня это лишь четыре области плюс демилитаризация и денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус. Иными словами, мы оставляем Украине суверенитет, большую часть земель, причем многие из них мы по праву можем считать своими исторически и по праву нашего народа. Я имею в виду Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую, Криворожскую области. Это все, так или иначе, историческая территория России. Поэтому это очень серьезный компромисс с нашей стороны, и отрадно, что Владимир Путин ни на йоту от этого компромиссного предложения не отступает.

Помните, два месяца назад они говорили: мы возьмем под контроль Кинбурнскую косу, а еще Запорожскую АЭС нам отдайте! Очевидно, что с тех пор они немного пришли в себя и перестают озвучивать такие вещи. Плюс ко всему США влезли и бьют по нашим интересам в Закавказье. То есть идет все суммарно.

Я думаю, обсуждаются все моменты. И со стороны России за последние полгода были многократно предприняты попытки наладить с США хотя бы минимальный диалог, чтобы снизить риск ядерной эскалации и втягивания США в прямую войну с Россией. Но для этого, как и говорил наш президент, Штаты должны перестать поставлять Украине вооружение, разведданные и вывести с ее территории своих специалистов, управляющих различными системами, а также ЦРУ. Пойдут ли США на это? Я думаю, нет. Думаю, что Трамп ставит перед собой задачу завершить конфликт, чтобы побыстрее начать качать деньги с Украины, и отложить эту проблему на попозже. Нам, конечно, идти на это не надо. Президент отчетливо понимает, что перемирие без обязательств — это экзистенциальная угроза возобновления конфликта с выдохнувшей, подзагоревшей на южном солнце, заново вооруженной Украине. Никому такое развитие ситуации не нужно.

— Мы с вами находимся в одной из располаг «Эспаньолы», чьи бойцы вместе с другими подразделениями принимали непосредственное участие во взятии Часова Яра. Как вообще настроение у парней?

— Боевое, рабочее. Взятие Часова Яра — это не конец. Можно сказать, что это начало. Объединенной группировке потребовалось больше года для того, чтобы добиться этой важнейшей победы: взять неприступную цитадель, которую готовили к обороне с 2017 года. На полях сражений в Часовом Яре сложили свои жизни 25 бойцов «Эспаньолы». Для нас это половина всех потерь личного состава за все время специальной военной операции. Количество 300-х превысило 200 человек. То есть для нас Часов Яр — ключевое сражение. Большая серьезная боевая работа. Считаю, что мы с ней успешно справляемся. Готовы дальше развиваться в экспериментальное боевое подразделение, которое может разрабатывать и применять новейший опыт боевых действий. Надеюсь, что нам будут в этом помогать, и мы сможем принести России еще больше пользы. Потому что единственная и главная задача нахождения здесь добровольцев бригады «Эспаньола» — защищать свою Родину, выполнять приказ верховного главнокомандующего и добиться для нас победы.