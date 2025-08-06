Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский лидер Владимир Путин завершили переговоры в Кремле. Беседа длилась около трех часов. По итогам встречи никто из них не стал делать заявлений о том, что обсуждалось за закрытыми дверями. Однако помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на повестке были военный конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества» между Москвой и Вашингтоном. RTVI собрал первые реакции мировых СМИ на пятую встречу Путина и Уиткоффа.

Спецпосланник США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле за два дня до истечения крайнего скора ультиматума, установленного президентом Дональдом Трампом для России. Но пока неясно, что Россия может предложить Уиткоффу, чтобы предотвратить угрозу Трампа.

Три источника, близких к Кремлю, сообщили агентству Reuters, что Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Трампа, поскольку он считает, что выигрывает в ***** [военном конфликте]. <…> Путин скептически относится к тому, что очередные санкции США окажут существенное влияние после последовательных волн экономических санкций в течение трех с половиной лет.

Российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели для него важнее.

Незадолго до истечения срока действия ультиматума, предъявленного России по поводу прекращении огня в украинской ***** [военном конфликте], спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Москву с краткосрочной посреднической миссией. Там он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Это был пятый визит Уиткоффа в Москву.

С начала ***** [военного конфликта] против России уже был введен целый ряд экономических санкций, которые так и не оказали решающего эффекта. Поэтому наблюдатели считают, что шансы Уиткоффа на достижение в Москве компромисса, позволяющего сохранить лицо России и США, невелики.

Вместо полного перемирия, которого Трамп требует уже несколько месяцев, Путин, как сообщается в СМИ, скорее всего, предложил частичное прекращение огня, возможно, прекратив ракетные и беспилотные обстрелы (в Минобороны России заявляют, что удары наносятся только по военным, но не гражданским целям. — Прим.RTVI).

Частичное прекращение огня <…> не помешает России продвигаться на востоке Украины.

Это также нейтрализовало бы самый эффективный инструмент Украины в этой ***** [военном конфликте]: атаки беспилотников на ключевые российские военные объекты, включая стратегические авиабазы, бомбардировщики, самолеты-разведчики, нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива и боеприпасов, а также заводы, связанные с военным производством.

Это важная встреча, поскольку Дональд Трамп намерен обосновать результатами переговоров свое решение о введении новых жестких санкций против России и стран, которые финансово поддерживают Москву закупками нефти.

Правительство США, по всей видимости, планирует распространить так называемые вторичные санкции, такие как дополнительные пошлины неопределённого размера, на страны, импортирующие крупные объемы нефти и газа из России. Это призвано оказать дополнительное финансовое давление на Москву. Это затронет не только Китай, но также Индию и Бразилию. <…> Если он примет это решение, последствия может ощутить весь мир.

Пятая встреча Уиткоффа с российским лидером в этом году последовала за очевидным изменением подхода Трампа к ***** [военному конфликту]: изначально он сосредоточил свое давление на президенте Украины Владимире Зеленском, но в последние недели все чаще выражал недовольство Путиным.

Трамп теперь публично делает ставку на то, что растущие экономические проблемы Путина в конечном итоге вынудят его прекратить ***** [военный конфликт], который длится уже четвертый год.

Трампу предстоит столкнуться с повышенным вниманием, когда он решит, стоит ли реализовывать свою последнюю угрозу, касающуюся санкций. Президент США и раньше предлагал ужесточить рестрикции против России, но потом отказывался от них.

Если Путин получит очередную отсрочку, это может укрепить мнение, что «Трамп вечно трусит». Это также может подорвать его самопровозглашенный имидж миротворца, который заслуживает Нобелевской премии мира.