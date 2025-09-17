В России решили реанимировать Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), которое «впало в кому» после Евро-2016 и беспорядков в Марселе. Обновленную организацию возглавит командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов (Испанец). Состав ВОБ будет полностью обновлен. А выборная конференция, куда съедутся фанаты разных клубов, как выяснил RTVI, состоится до конца года.

«Пришло время дать газу по полной»

О том, что ВОБ ждут большие перемены, сообщил бывший президент организации, фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин. Накануне в Ялте прошел футбольный турнир, в рамках которого Шпрыгин и рассказал о планах по реанимации объединения болельщиков, а заодно предложил Испанцу его возглавить. Испанец предложение принял, чем вызвал бурные овации личного состава «Эспаньолы».

«Вперед, Испанец, мы с тобой!», — скандировали бойцы.

«Мы знакомы со Стасом [Орловым] с 1995 года, — объяснил Шпрыгин RTVI свое предложение. — Он был в Red Blue Warriors, я в Blue White Dynamite — это две самые первые и крупные исторические братские группировки фанатов ЦСКА и «Динамо». То есть я этого человека знаю 30 лет. У него безупречный, безукоризненный авторитет».

По словам Шпрыгина, «Эспаньола» своим участием в боевых действиях на Украине это подтвердила «и всем все доказала».

«Я думаю, что ребята, которые отдавали жизнь на фронтах и проливали кровь за Родину, к ним не должно быть каких-то сильных вопросов. Со Станиславом мы переговорили и решили так сделать. В том числе потому, что «Эспаньола» и так уже занимается защитой прав и интересов болельщиков. Она состоит полностью из футбольных фанатов разных клубов. И «Эспаньола» по своей сути и духу, в принципе, уже является всероссийским объединением болельщиков», — отметил Шпрыгин.

Всероссийское объединение болельщиков было создано в 2007 году. Создателями выступили Александр Шпрыгин, фанат ЦСКА, основатель «Русского Фан-вестника» Андрей Малосолов и болельщик владимирского «Торпедо» Валерий Пузанов. Активную помощь в создании ВОБ оказывал на тот момент глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Целью ВОБ было отстаивание интересов болельщиков как на трибунах, так и за их пределами. Во время матчей сборной России ВОБ выделялись бесплатные билеты, которые организация распределяла на свое усмотрение. Участники объединения организовывали поддержку сборной и устраивали красочные перфомансы. В 2012 году с объединением встречался Владимир Путин, который тогда занимал должность премьер-министра. Однако ВОБ периодически сотрясали скандалы. Уже в 2010 году о своем выходе из организации объявили фанаты петербургского «Зенита», а также столичных ЦСКА и Спартака». А в 2016 году, на Евро-2016, который проходил во Франции, произошли массовые беспорядки, после которых были депортированы несколько российских фанатов, а еще несколько — арестованы. После этого инцидента Мутко заявил, что Шпрыгин себя дискредитировал и ВОБ будет исключен из РФС. С тех пор деятельность организации была приостановлена. Однако юрлицо продолжало существовать.

«Закон предусматривает норму, по которой организация не обязана вести деятельность, — объяснил Шпрыгин RTVI. — Если простым языком говорить, ты купил машину и можешь на ней ездить, а может быть так, что она у тебя годами в гараже стоит. И только твое личное дело, когда ее завести, выехать и поехать на полную, дать газу. Так же было и с ВОБ. Так что это юридически действующая организация. И я уверен, что пришло то самое время, когда надо наш мощный автомобиль завести и дать газу по полной. Думаю, у Стаса это получится».

«Движ по-новому»

Сам Станислав Орлов сказал RTVI, что возрождение общефанатской структуры — давно назревшая идея.

«Потому что получается пока довольно странно, — говорит Испанец. — За три с половиной года СВО фанаты доказали, что могут быть значительной опорой государства, здравой, интеллектуальной и договороспособной, но при этом никакого формального закрепления этому пока нет».

Нормативно, продолжает Орлов, фанаты сегодня «просто какие-то зрители, а не участники процесса». «Но ведь всем понятно, чтоб без организованного боления не будет никакого большого спорта. Вот мы сообща и исправляем ситуацию. И государство, и профильные силовые структуры — все сами прекрасно понимают, что нужна качественная опора и поддержка. Обновленный союз болельщиков и станет именно такой структурой», — говорит Испанец.

По его словам, все решение в обновленном ВОБ будут приниматься коллегиально, с учетом мнений всех авторитетных людей в фанатской среде. При этом Испанец дал понять, что представители добровольческой бригады в объединение тоже наверняка войдут.

«Замечу, что в составе «Эспаньолы» с первых дней — множество авторитетных и заслуженных представителей околофутбола, и все они за три с лишним года СВО только повысили свои качества, а значит, вполне достойны участвовать в организации движа по-новому», — сказал Станислав Орлов.

«Запалены все и всюду»

Один из самых болезненных вопросов последних лет для российских фанатов — так называемый Fan ID, или «паспорт болельщика». Он был введен в России в январе 2022 года. Без Fan ID болельщик не может попасть на стадион на матчи РПЛ. Власти объясняли введение цифрового паспорта требованиями безопасности. Впервые система была опробована на матчах Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году. После официального введения Fan ID в России большинство фанатов клубов РПЛ объявили бойкот на посещение матчей. Обусловлено это в том числе тем, что многие активные ультрас по разным причинам не могли его получить.

Отвечая на вопрос, будет ли обновленный ВОБ добиваться отмены Fan ID, Испанец просит смотреть в корень проблемы.

«Мы уже не раз объясняли, и все лидеры фанатского движа об этом не единожды в разных формах и на разных площадках заявляли — протест и бойкот фан-айди связаны не с самим документом, — объясняет Орлов. — Еще раз подчеркиваем: дело не в самом паспорте болельщика. Только полный идиот в XXI веке будет беспокоиться, что его где-то там поименно запишут, а лицо где-то там запалят. Сейчас, с полностью покрытыми камерами городами, системами файндфейс, госуслугами и всей остальной цифровизацией — запалены все и всюду без исключения».

Орлов говорит, что протест фанатов связан с полностью непрозрачной системой допуска. По закону, объясняет Испанец, некий безымянный орган решает — кому можно попасть на футбол, а кому — нет. В пример он приводит случаи недопуска «совершенно безобидных лиц», никак не связанных с околофутболом и иными нарушениями.

Кроме того, продолжает Испанец, система Fan ID не решает главный вопрос — обеспечения безопасности на трибунах.

«Известны прецеденты и с драками на стадионах, и иными нарушениями, невзирая на все эти фан-айди. Ну и уж точно никакие фан-айди не решат проблему подобную той, что случилась в «Крокусе», и никак не предотвратят, допустим, атаки дронов — давно не иллюзорной угрозы. Мы же, научившиеся за три года СВО обеспечивать безопасность в самых горячих точках, готовы предложить совершенно новую и надежную систему организации безопасности на спортивных и массовых мероприятиях, которая будет здравой, справедливой, полностью прозрачной, а главное — рабочей», — сказал Испанец RTVI.

Командира «Эспаньолы» поддерживает и Шпрыгин. Он уверен, что по вопросу «паспортов болельщика» объединение будет готово к конструктивному диалогу с властью и в итоге совместными усилиями будет найдена форма, способная пойти во благо развития футбола.

«Чтобы моя мечта дожить до того момента, когда фан-трибуны России на матчах РПЛ будут одними из лучших в Европе и ничем не хуже, осуществилась. У нас для этого все есть. И мы уже не раз это доказывали. Надо это просто возродить. И именно для этого данный шаг [обновление ВОБ] и был сделан», — заключил Шпрыгин.

По словам Испанца, полноценное восстановление работы Всероссийского объединения болельщиков стоит ждать до конца этого года. Собеседник RTVI также добавил: «Все остальные вопросы, повторюсь, будут решаться и реализовываться сообща, поэтому не будем забегать вперёд».