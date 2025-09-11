Спецкор RTVI побывал в уникальном военно-полевом лагере, где программа обучения едва ли не еженедельно приводится в соответствие с реалиями в зоне боевых действий, а мины, которые не успевают привезти с передовой, печатают на 3D-принтере. Здесь хотят потренироваться многие, но входной билет в приоритетном порядке выдается лишь тем, кто пришел сюда, чтобы пройти курс молодого бойца.

Щелчок затвора автомата. Разрыв дымовой шашки. Команда: «Работаем!». Боевая тройка в полном обмундировании выдвигается в лесополку, подавляя огнем противника. Задача — пройти тропу до конца и уничтожить цель.

Тройка работает слаженно, живо перемещается, занимая все новые и новые позиции. За все время работы парни не произносят ни слова. Взаимодействие в группе всего за три недели доведено до автоматизма. Завершив упражнение, новобранцы быстро возвращаются на базу и перезаряжают оружие.

— Хорошая работа, — говорит инструктор.

В экспериментальный военно-полевой лагерь мы приехали рано утром. Здесь есть все, что нужно будущему добровольцу, чтобы после прохождения курса-молодого бойца (КМБ) сразу же влиться в ряды подразделения и приступить к выполнению боевых задач.

На одной из локаций парней учат работать боевыми двойками-тройками в условиях леса и лесополок. Это важно, потому что сейчас на передке приходится штурмовать много опорников. Тут отрабатывается правильность движений, постоянное подавление огнем, инструкторы смотрят, чтобы у новобранцев не было никаких затыков. На второй локации, так называемом Kill House, есть стены, здания и все то, с чем приходится иметь дело бойцам при работе в городских условиях. Также на территории лагеря есть класс, где проходят теоретические занятия, блиндажи — в которых спят «курсанты», столовая, лобное место и много других вещей, необходимых в процессе подготовки.

В момент моего приезда в лагерь в учебном классе, покрытом маскировочной сеткой, шли теоретические занятия по БПЛА. Курс молодого бойца в лагере проходили 20 новобранцев. В конце недели у них был последний день, после чего парни, успешно прошедшие обучение, заключают контракт и отправляются в свои подразделения по выбранным направлениям, — или же в те, где прямо сейчас есть нехватка личного состава.

Позывной одного из новобранцев Самбо. Через два дня у него выпуск. Самбо приехал сюда издалека.

— Я прохожу курс молодого бойца в подразделении «Эспаньола». Изначально последние четыре года проживал в США. Но так как идет тяжелая война, решил вернуться домой и пойти на войну. Так как и близких начал терять, и одноклассников. Поэтому за Родину решил пойти воевать, — рассказывает Самбо.

— Кем будешь после окончания КМБ?

— Я полгода назад обучался в одном из подразделений ДОСААФ России на направлении оператор-техник БПЛА. Поэтому здесь тоже хотел бы пойти на БПЛА, — отвечает Самбо.

Его «однокурсники» съехались сюда из разных регионов. У каждого есть свои истории, свои надежды и своя мотивация находиться здесь. Общим является, пожалуй что, вера в свою страну и желание ей помочь в трудное для нее время. Возраст у будущих бойцов тоже разный. Есть среди новобранцев и девушки.

У лобного места мы встречаемся с Пеплом.

«Курс молодого бойца занимает три недели,— рассказывает комендант и создатель тренировочного лагеря. — Включает тактико-специальную подготовку, инженерно-саперную подготовку, картографию, тактическую медицину, работу с генераторами, беспилотниками, управление квадроциклами, мотоциклами и прочее».

Особое внимание уделяется тактмеду и саперному делу. В последнем Пепел спец. Сам он с Сибири. В 2022 году попал под мобилизацию. Побывал много где в составе саперной роты, пока не получил ранение. После чего был комиссован, но на гражданку не спешил: за плечами огромный и полезный боевой опыт. Пепел решил, что было бы преступным им не поделиться с товарищами по ратному делу, и пришел в «Эспаньолу», где и организовал это уникальное место.

Уникальность его в том, что программа подготовки новобранцев здесь — ультрасовременная и динамичная. В лагере обкатываются буквально все новшества, только-только появившиеся в зоне боевых действий. Возник на передке новый дрон? Можно быть уверенным, что скоро он появится в лагере, и КМБшники буду учиться, как его сбивать, как от него прятаться и в целом — как себя с ним вести. То же и с минами и прочими боеприпасами.

«Практически со всеми минами, с которыми сталкиваемся [на передке], мы здесь с ними работаем. Если, например, речь о фугасной мине, нагружаем ящик — кидаем. Чтобы люди видели, что будет. Не для того, чтобы застращать их, а показать, что происходит, чтобы они опасались неправильных действий», — объясняет Пепел.

По его словам, сейчас в зоне СВО применяется около 200 разновидностей НАТОвских мин. Это и противотанковые, и противопехотные, и дистанционные, и нажимного действия, есть даже магнитные прыгающие мины.

«Тащат со всего мира. Более тесно нам известны штук 50 разновидностей. Те, что не можем привезти, например, из Часова Яра, распечатываем на 3D-принтере», — говорит Пепел.

После беспилотников, мины, пожалуй, самая большая головная боль на фронте. Сейчас, рассказал Пепел, в зоне СВО дистанционно минируется все — начиная от сухпайков и аптечек и заканчивая бревнами, кустами и даже зажигалками.

— Активно применяются джоники — датчики, которые реагируют на изменения в пространстве. Идешь, поднял, подрыв. Пнул — подрыв. Джоники настраиваются на очень большой функционал. Недавно начали сбрасывать заминированные кусты с дронов, — говорит Пепел.

— Это же, — говорю, — все просто невозможно распознать!

— Пытаемся что-то придумать. Помните, как в советское время была нейтронная бомба, которую бросают, и в радиусе 500 метров вся электроника глохнет, — отвечает Пепел. — Пытаемся создать какой-то сканер, чтобы мы или видели, что впереди нас что-то есть, либо чтобы оно это сразу глушило. Радиоэлектронная борьба существует. Вот с помощью этого мы пытаемся научиться это все глушить. Джоники это очень большая проблема на передке.

— Вы же наверняка видели видео, как сейчас на передке бойцы держат автомат? — вступает в наш разговор доброволец с позывным Адвокат. — Они берут его руками снизу, чтобы закрыть все железно. Как раз на случай магнитных мин.

В качестве примера необычных способов минирования Пепел показывает небольшое бревнышко. С виду — не отличишь от настоящего. Да оно и есть настоящее. Правда, если его перевернуть — внутри будет ниша. В ней — поражающие элементы, пластид и тот самый джоник, настроенный так, что в момент прохождения мимо этого бревна солдата или техники — произойдет взрыв.

Задача инструкторов лагеря — научить будущих бойцов обнаруживать мины, и знать, что делать дальше. Например, уничтожать накладным зарядом — тротиловой шашкой с зажигательной трубкой.

Инструкторы в лагере — в основном действующие бойцы, которые периодически выезжают на передок и привозят оттуда, помимо новых образцов вооружения, еще и свежий опыт ведения боевых действий. Таким бойцом, например, является Старый. В лагере все относятся к нему с почтением и большим уважением. Старый — воспитанник школы ЧВК «Вагнер». Попал туда в 2022 году, прошел Попасную и прочие опасные места. Сейчас он учит новобранцев «Эспаньолы» стрелковой подготовке.

— Я работаю сразу по боевому. У меня нет методичек, нет книжек. У меня есть боевой опыт, который я передаю, — рассказывает Старый. — С каждым выходом война меняется. А я выхожу на боевые задачи, я не только инструктор. У меня все сразу начинают стрелять. И в этот процесс я уже вношу корректировку каждому новобранцу: что он неправильно делает, что он должен сделать. И тем самым они у меня включают свои мозги.

Интересуюсь у Старого, какие ошибки чаще всего допускают новобранцы.

— Они почти у всех одинаковые. [Новобранцы] должны научиться включать мозг одновременно с телом. После 30 лет люди лучше адаптированы к боевой работе. А молодежь до 30 постоянно сидит в телефоне. У них не работает тело. А те, кто после 30, еще не так сильно зависимы от гаджетов, их легче обучать. Дальше уже, в процессе, подход к каждому индивидуальный, — объясняет Старый.

— А как мотивируете парней?

— Говорю, что вы, парни, не одни. Думайте не только о себе, но и о тех, кто рядом с вами. И не только на передке, но и в быту. Все начинается с быта. Как меня научили в «Вагнере», так я все и здесь делаю. Я приверженец вагнеровской системы. Я и в быту с ними здесь. Я с ними живу в блиндаже также. Ем, что они едят. Пью, что они пьют. Я с ними наравне. Не ставлю себя выше, — говорит Старый.

Во время КМБ новобранцы три недели без связи. Это необходимо, чтобы будущие бойцы сконцентрировались на занятиях. Теория здесь всегда идет рука об руку с практикой. До обеда у новобранцев теоретические занятия, после обеда — практические. В тот день, когда там был корреспондент RTVI, после обеда «курсанты» летали на БПЛА. Отбой в лагере в 23 часа, подъем в 7. Ночью новобранцы по очереди учатся стоять в карауле.

— Какие сейчас в основном люди к вам приходят? — интересуюсь у инструктора по физической подготовке, в прошлом футбольного хулигана из Санкт-Петербурга с позывным Шайтан.

— Разные приходят. Все от возраста зависит. От домашних посиделок. Кто чем занимался. Кто-то ломается. Физически не вывозит — таких отправляем домой, — отвечает он, имея в виду, что КМБ проходят не все.

На вопрос о мотивации Шайтан кивает на Старого.

— Мотивируют старшие инструктора: говорят, кто если не мы. Да и на хрена потом стоять родителям и друзьями у гроба, когда их закапывают? Поэтому надо работать. Вообще у нас тут сборная России по раздаче п*******[тумаков], — смеется инструктор по физухе.

Тактическая медицина — это основа основ новобранца. Здесь обучению этой дисциплины уделяется особое внимание. Оно ежедневное. «Тактмед — безусловное базовое знание, которым нужно владеть на уровне рефлексов. Потому что сегодня оказать кому-то помощь на поле боя фактически невозможно, то есть боец должен обслужить себя прежде всего сам, — рассказывает инструктор по тактмеду Дунай. — На этом и строится наше обучение. Чтобы человек не задумывался, что делать, когда он получит, скажем, ранение в ногу. Руки должны работать вперед мозга, потому что в эти моменты мозг отключается».

В учебном классе на стендах и на потолке висят беспилотники. На полках сзади инструктора множество мин, баночек со взрывчатыми веществами, гранатометы, пулеметы и прочее вооружение и снаряды. На столике перед новобранцами «мавики» и FPV-дроны.

«Сейчас обучаем по большей части по БПЛА коптерного типа, поскольку небо здесь насыщено в основном ими. FPVшки часто используются как камикадзе. Они также могут использоваться как дроны для сбросов — дистанционного минирования. Либо для поддержки боевых соединений на переднем краев — ближе к ЛБС. Когда нужно скинуть радиостанцию, вышедшую из строя, зарядник», — рассказывает инструктор с позывным Сегун.

Новобранцам он объясняет, как устроены боевые части дронов — фугасные, осколочно-фугасные, аккумулятивные, термобарические и зажигательные. Как их подготовить, как с ними работать, какие есть приемы маскировки. Также новобранцев учат пайке, настройке и программированию коптеров.

Интересуюсь у инструкторов, как противостоять дронам и чем их сбивают.

— По дронам стреляем особенными патронами, делаем их сами, — говорит Пепел. — На базе 5,45 сделали дробовые. Вытащили сердечник, то есть саму пулю, вставили туда шесть дробин четвертого номера — плюс термоусадка.

— А чем сбиваете? — спрашиваю у Старого.

— У кого как получится. С любого вида оружия, братан, — говорит он.

По окончании курса молодого бойца новобранцев в лагере ждет контрольное занятие. Это самое феерическое зрелище. Для самих новобранцев — это практически настоящий бой. Занятие включает в себя все то, с чем боец может столкнуться в зоне боевых действий. Основное мероприятие — проход по штурмовой тропе. Здесь каждому новобранцу придется применить на деле все те навыки, что он приобрел за три прошедших недели. Это и умение правильно ходить по пресеченной местности, и преодоление инженерных заграждений — взрывных и невзрывных. Растяжки, колючая проволока, мины под ногами, суббоеприпасы — все это тоже в программе.

Обязательно, когда идет группа, по ней работают «птицы» с боевыми сбросами. К тому моменту новобранцы уже должны уметь их обходить. Также по «птицам» группа обязательно работает в ответ. На тропе они встречаются и с имитацией засады, отражением атаки противника, по тропе все время работает артиллерия. В какой-то момент новобранцы могут столкнуться с тем, что им придется эвакуировать раненого на квадроцикле: зацепить за трос, обеспечить прикрытие и вывезти в безопасное место.

«Обычно главная эмоция после прохождения тропы — восторг», — говорит Пепел.

По его словам, часто люди в лагерь приходят совершенно неподготовленные. Бывают те, кто не служил срочку и никогда в жизни не держал в руках автомат. «Спустя три недели уже это практически полноценный боец, который готов к любой сложившейся ситуации на передке», — добавляет Пепел.

О важности и уникальности данного лагеря говорит и еще один штрих. Когда я уже собирался уезжать и мы прощались с Пеплом, сюда приехали двое парней из смежного подразделения. Сказали, что наслышаны о лагере и попросили потренировать и их. Пепел не отказал. Выяснилось, что здесь это — далеко не единичный случай.