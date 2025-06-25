Вооруженные силы Украины в начале недели нанесли удар по базе Морского отряда военной организации «Эспаньола» в Крыму. Одна из ракет разнесла дом, в котором останавливался командир организации Станислав Орлов. Целью атаки было уничтожение ее командного состава. «Эспаньола» рассказала RTVI, почему у ВСУ ничего не вышло.

Ракетный удар по временному расположению морского отряда «Эспаньолы» ВСУ нанесли в ночь с 23 на 24 июня. На кадрах, опубликованных военкорами и военными телеграм-каналми, видны огромные языки пламени, разнесенные в клочья деревянные строения, обрушившиеся стены кирпичных построек, обломки ракет, и — покореженный электровелосипед. Военнослужащий в кадре, с огнетушителем в руке, иронично выпрыскивает содержимое на бушующее пламя. Все дело в том, что в момент удара во временном расположении не было ни единого человека. Бойцы «Эспаньолы» приехали туда уже после атаки, чтобы демонстративно, что называется, «потроллить» ВСУ за неудавшуюся операцию.

«[О готовящейся атаке] узнали заранее, — признался RTVI командир морского отряда военной организации «Эспаньола» с позывным Алтай.

Как уточняет телеграм-канал «Два майора», о планах ВСУ нанести удар по командному составу «Эспаньолы» бойцов своевременно предупредили сотрудники ФСБ. «Эспаньола» в свою очередь временную располагу покинула, оставив неприятелю лишь тот самый велосипед, который потом и будет мелькать в кадре.

«Как бывает в таких случаях, приняли к сведению, провели ряд мероприятий, чтобы обезопасить личный состав отряда», — продолжает Алтай.

По его словам, вероятнее всего, по пункту временной дислокации били украинской ракетой «Нептун», но — с переделанной системой навигации и управления. «Военная электроника западного образца», — рассказал RTVI командир морского отряда.

Кстати, среди тех объектов, которые подверглись удару, оказался и домик, где останавливался командир военной организации «Эспаньола» Станислав Орлов, он же Испанец. Алтай подтвердил RTVI эту информацию.

«Испанец не только наш легендарный командир, но и опытный разведчик. Никто никогда не знает, где он находится, живет, куда едет и так далее. Однако это был именно тот домик, в котором он останавливался», — отметил собеседник RTVI.

Сам Испанец, комментируя удар по временной базе моротрада, особого значения разрушенному домику не придал и даже это не комментировал. «Теперь будем работать с удвоенной силой. За противником должок», — лишь сказал он.

Кто навел противника на штаб «Эспаньолы», сейчас выясняют органы военной разведки и контрразведки. В организации уверены, что обязательно выяснят.

Сами бойцы «Эспаньолы» после атаки ВСУ не то чтобы деморализованы. Скорее, наоборот. Покушение на штаб отряда личный состав только подстегнуло, говорят добровольцы. «Все на кураже», — добавляет командир Алтай.

Уже известно, что сразу после того, как располага подверглась ракетному удару, Вооруженные силы России нанесли удар по пусковым установкам и военным объектам противника в Одесской области, так как именно оттуда били по «Эспаньоле».

В морском отряде говорят, что продолжат и дальше выполнять ту работу, которую ему поручил глава республики и министерство обороны России. «[Будем] уничтожать БЭКи, вести разведку, осуществлять противодиверсионные мероприятия, испытывать новейшие образцы вооружений. За эту работу нас и «отметили» ракетой. Значит все делаем правильно», — добавил Алтай.

Морской отряд военной организации «Эспаньола», как уже писал RTVI, был сформирован в Крыму около года назад. Его основная задача — укрепление безопасности полуострова.