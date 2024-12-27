Проблема низких прокатных сборов независимого кино связана с большим количеством зарубежного кино категории «В» в российском прокате, считает кинопродюсер и основатель Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов. Об этом он рассказал в программе «Специальное интервью» Элизе Данте. Также он объяснил, почему по окончании кинофестивалей фильмы так сложно отыскать, как создается продюсерское кино, чем оно отличается от режиссерского и почему стоит отказываться от теневого проката зарубежных картин.

Что такое «еврейское кино»

Я всегда привожу пример великого фильма «Судьба человека» Сергея Бондарчука, где есть буквально один кадр, когда герой попадает в концлагерь как советский военнопленный, как солдат, который сразу привлекается к работам. И мы видим такой красивый поезд, приезжающий в концлагерь, из которого выходят такие интересные восточноевропейские люди с большим количеством вещей, с детьми, семьями, — такая шумная компания, которая куда-то направляется. И в какой-то момент герой поднимается в гору и видит с этого возвышения, что пассажиры этого поезда заходят в одиноко стоящее здание, из которого валит черный дым, и никто оттуда уже не выходит.

При этом, когда мы смотрим на год создания фильма, на то, что это большое советское кино о войне, то, на мой взгляд, это огромный вклад в сохранение памяти о Холокосте на уровне советского кинематографа. И если бы у меня, предположим, была возможность оказаться в прошлом и провести Еврейский кинофестиваль в Советском Союзе, то, конечно, для той степени, в которой на уровне норм еврейская тема присутствовала в советском кино, это очень еврейское кино.

Где смотреть фильмы после окончания фестиваля

Хотелось бы наиболее востребованные фильмы выпускать в прокат путем частичного субсидирования стоимости лицензии на Россию для целевых дистрибьютеров.

Есть кинофестиваль, где фильмы собраны в удобном формате, в удобное время, они переведены, находятся на центральных площадках… Чтобы не оказаться в ситуации, когда жалко, что фестиваль закончился и что-то не получилось увидеть, надо в нем участвовать.

С кем конкурирует российское кино

Я считаю, что с российским кино конкурировать не обидно. В любом случае мы так или иначе российская киноиндустрия, которая состоит из всех ее основных составляющих: производства, проката и дистрибуции. В этом смысле, конечно, фильмы, ориентированные на широкого зрителя и на запрос аудитории, они поддерживают нашу индустрию. Поэтому мы с ними не конкурируем, это важно — без них не будет всего остального: не будет того количества кинотеатров, не будет тех дистрибьютеров, которые могут нас прокатывать, не будет того денежного оборота, который в целом есть в среде и позволяет крупным компаниям иногда экспериментировать и поддерживать независимое кино, арт-мейнстрим.

Я все-таки здесь сторонник того, что нужно ограничивать количество иностранных релизов. Не основных релизов, мы говорим про те, названия которых вы даже не замечаете, но они все равно занимают достаточно большое количество показов. Мне кажется, что в первую очередь мы конкурируем с ними, и конкурируем… не совсем успешно.

Можно сказать, что я в этом смысле ищу оправдание определенному неуспеху. Мне кажется, что это правда так, всегда хочется найти виноватого, но при этом все равно те ресурсы, которые есть у нас сегодня для создания независимого дебютного арт-мейнстрима, и те ресурсы, которые присутствуют, например, в американской индустрии, они абсолютно несопоставимы. Бюджет небольшого американского фильма составит около $4-5 млн. Для нашего кинематографа — это бюджет новогоднего блокбастера.

Нужно ли бороться с «теневым прокатом»

За последние все-таки годы количество зрительского высокобюджетного для нашего кино контента увеличилось и, наверное, можно потихонечку двигаться к тому, чтобы в кинотеатрах было больше российского кино и меньше теневого иностранного. Хотя, повторюсь, как зритель я иногда грешу и на какие-то релизы хожу, но не горжусь этим.

Кинотеатры — это основа кинорынка, не хочется ставить их в тяжелое положение, причем, в еще более тяжелое положение, чем то, в котором они и так оказались. Мне кажется, что все равно российский кинорынок должен измениться. Даже та инициатива, о которой мы аккуратно говорим в том числе по линии «Гильдии продюсеров», что все-таки должен быть акцент на поддержке российского кино в прокате… Нужно искать грамотное решение, которое не ограничит доступ российского зрителя к выдающемуся международному кино. Но это решение, на мой взгляд, должно быть найдено со временем.

О продюсерском кино

Попытка вмешаться в твое творчество — если ты стоишь рисуешь картину на холсте, который ты купил, в своей квартире или в парке, где ты никому ничего не должен, и к тебе подходят сзади и начинают диктовать на ухо, что тебе рисовать. Как только это совместный процесс, это всегда субъект-субъектное взаимодействие. Как только мы начинаем относиться к этому не как к вмешательству, а как к понятному и обоснованному взаимодействию субъектов, у каждого из которых есть свой интерес…

Режиссерам очень важно вот принимать это как норму, что нужно искать решение, не воспринимать это как вмешательство, а искать решения, точки соприкосновения, если они хотят снимать кино с бюджетами.

Или, пожалуйста, есть путь Романа Михайлова. Это пример режиссера, который ежегодно выпускает несколько полнометражных фильмов исключительно на независимой коммерческой основе: он сначала снимает, а потом это продает платформам и как бы отбивает вложенные средства. Вот прекрасный пример абсолютно независимой режиссуры.

Любимые релизы за год

Если честно, мне понравился фильм «По щучьему велению». Я и с сыном на него сходил, и со студентами. Мне нравится, что в семейном кино все чаще стали работать с настоящей драмой. Это хорошо видно, например, в «Чебурашке», где совершенно нереалистичная история про ожившую игрушку сталкивается с глубокой человеческой драмой. Мне это очень близко как зрителю, и, наверное, мне бы хотелось, чтобы у меня это получалось как у продюсера.

Я бы отметил и несколько сериалов. Из того, что мне кажется прецедентным — это «Аркейн». Не нужно стыдиться посмотреть это на каком-то пиратском сайте, потому что у нас нет официальной возможности, наверное, мы можем позволить себе посмотреть это на каких-то прочих ресурсах.