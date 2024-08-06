С конце апреля 2024 года в Министерстве обороны России идут масштабные чистки. С арестом бывшего начальника Вещевого управления МО Владимира Демчика число попавших под уголовное преследование по делам о коррупции в этом ведомстве попали уже 12 чиновников. Следствие предполагает, что четверо из них получили взятки на общую сумму в 1,25 млрд руб., а остальные причинили государству ущерб более чем на 2,05 млрд. RTVI рассказывает, что вменяют задержанным по делам о коррупции в Минобороны.

Масштабные чистки в Министерстве обороны начались с задержания Тимура Иванова, занимавшего на тот момент пост заместителя министра. 24 апреля 2024 года Басманный суд отправил его в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что сумма вменяемой Иванову взятки оценивается в 1,185 млрд руб.

Задержания продолжились в мае 2024 года. 13 мая под арест был взят начальник управления кадров Минобороны, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. СК сообщал, что в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Кузнецов получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении контрактов на оказание гостиничных услуг. Мартиросян якобы купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре и построил там дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму этой взятки оценивают в 30,5 млн руб., писал «Коммерсант» со ссылкой на следствие. На момент получения взятки, по версии следствия, Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое отвечает за подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для органов службы защиты гостайны.

Спустя три дня был арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Сумма ущерба по этому делу оценивалась в 130 млн руб., однако Попову вменяли только 1 млн из них.

Вместе с Поповым арестовали и другого фигуранта — предпринимателя Сергея Моисеева. По версии следствия, они причастны к хищению более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в 2023 году для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Адвокат Попова утверждал, что, по мнению следствия, Попова вовлек в преступный сговор погибший генерал-лейтенант Цоков.

23 мая под арест заключили начальника управления Департамента по обеспечению гособоронзаказа МО РФ Владимира Вертелецкого. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении обязанностей. По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы по госконтракту, в результате чего государству был нанесен ущерб более 70 млн руб.

В тот же день арестовали заместителя главы Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи, генерала Вадима Шамарина. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СК, с 2016 по 2023 год он получил взятку в 36 млн руб. от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»». За это Шамарин якобы увеличил объемы поставляемой для нужд Минобороны по госконтрактам продукции, а также обеспечил общее покровительство.

25 июля арестовали еще одного бывшего чиновника Минобороны, экс-гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова. Ему вменяют злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ). По версии следствия, Белков закупил томограф по завышенной цене, а его работу в Главном военно-строительном управлении (ГВСУ) по специальным объектам в тот момент курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Ущерб от его действий оценивается в 45 млн руб. — томограф был куплен за 121 млн руб. при реальной стоимости в 76 млн руб., писал «Коммерсант».

26 июля задержали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным ТАСС, сумма ущерба составила 1,3 млрд руб. Следствие считает, что Булгаков закупил 9 млн пайков для ВС РФ по завышенной цене. Правоохранительные органы также считают, что чиновник долгое время с использованием служебного положения лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

1 августа СК возбудил уголовное дело против генерального директора ОА «Военторг» Владимира Павлова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны. По версии следствия, в 2019 году руководство и сотрудники «Военторга» вступили в преступный сговор для хищения средств Минобороны и заключили контракты на поставку «армейских несессеров» по завышенной цене. Следствие оценивает ущерб в 400 млн руб.

В тот же день стало известно о том, что экс-начальник филиала Военно-строительной компании Сергей Сухов ранее был арестован по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела, написал, что в конце июля против бывшего начальника филиала Строительного управления по Центральному военному округу ВСК возбудили уголовное дело, а предварительный ущерб оценивается в 200 млн руб. Какие именно действия вменяются Сухову как мошенничество, не уточняется.

5 августа арестовали директора парка Минобороны «Патриот» Вячеслава Ахмедова по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Ахмедов участвовал в «хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра». Пока, по данным следствия, речь идет об ущербе на сумму в 40 млн руб., однако по мере расследования она может увеличиться, уточняет «Коммерсант».

В тот же день был арестован другой фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в парке «Патриот» — замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ, генерал-майор Владимир Шестеров. Ему вменяется та же сумма ущерба.

6 августа был задержан бывший начальник Вещевого управления МО РФ, замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (ГК «Чайковский текстиль») Владимир Демчик по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным Следкома, занимая пост начальника Вещевого управления Минобороны, Демчик получил взятку в 4 млн руб. от директора коммерческой организации, которую впоследствии привлекали к исполнению госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Минобороны. В общей сложности с компанией заключили 26 контрактов более, чем на 574 млн руб.