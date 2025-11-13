Дюжина московских волонтеров ежедневно печатает на 3D-принтерах и отправляет на фронт сотни изделий для подразделений БПЛА и медиков. У них есть полсотни принтеров, установленных в гаражах и квартирах, работа идет в режиме 24/7. RTVI пытался понять, зачем обычные московские парни, объединившись в “Автозаводский фронт”, тратят свои зарплаты на катушки с пластиком, надоедают женам непрерывным жужжанием техники, причем тут футбольное “Торпедо” и отчего государство не поддерживает такие производства.

Все имена героев в этом тексте изменены из соображений безопасности, так как волонтеры нередко становятся объектами угроз и посягательств со стороны украинских спецслужб.

Весной 2023 года в одном из баров на Автозаводской собралась компания друзей. В этот вечер «Торпедо» сливало свой очередной матч в РПЛ. Однако собравшихся происходящее на поле давно перестало интересовать. Они бурно обсуждали специальную военную операцию и прикидывали, как могут помочь фронту.

Один из приятелей — Василий — рассказал товарищам, что недавно познакомился с волонтерами, которые печатают для военных различные изделия на 3D-принтерах, и предложил попробовать двинуться в том же направлении.

«Давай попробуем — тема интересная», — поддержали его остальные, тут же решив “сбросится” на покупку принтера, тем более, что сумма была вполне подъемной.

Тут же выяснилось, что отец Василия, уже имел дело с такой техникой и был готов помочь с ее выбором и настройкой.

«Тогда я буду печатать, а вы, если готовы поддержать материально, расходников накупите», — кратко объяснил Василий свой план друзьям. Те согласно кивнули: «Почему бы и нет»

Первый блин комом

Первый 3D-принтер Василий поставил у себя дома и сразу же столкнулся с проблемами: техника оказалась ретивой, долго не запускалась, возникли сложности с ее настройкой.

«Это был целый танец с бубнами», — вспоминает то время его приятель Матвей. Технику покупали следуя советам и не учли ряд нюансов, включая и ее стремительное развитие. Сегодня комфортный для печати военных изделий принтер можно найти за 20-30 тысяч рублей и настраивать его особо не нужно. «Купил, принес домой, достал из коробки, снял все защитные пленочки — включил. Он 15−20 минут сам калибруется и все — готов к работе», — рассказывает Матвей.

Но в 2023-м все было сложнее. На то, чтобы приспособиться, потребовалось больше месяца.

Тем не менее, начинающие волонтеры сделали первый шаг, и вскоре влились в крупную группу таких же, как они, владельцев принтеров, печатающих для нужд СВО.

«Почему решили помогать? — задается вопросом Василий. — У меня было осознание того, что если мы не будем помогать нашим пацанам, им никто не поможет. Если они не отработают сейчас по врагу, то враг отработает по ним. Мы же не говорим о том, что хотим, чтобы наши войска зашли в Николаев или Одессу. Никто не хочет войны и гибели людей. Но когда уже кипиш начался, то помогать надо исключительно своим».

Вскоре своим принтером обзавелся и Матвей и также включился в печать. Всю технику покупали на свои деньги, но из той компании, с которой они обсуждали помощь фронту в баре, кроме них двоих, практически никто дальше слов не пошел.

«Быстро стало понятно, что мы, из всех зачинщиков вдвоем и остались», — подвел итог Матвей.

Спустя пару месяцев Василий и Матвей решили выйти из волонтерской группы, с которой они сотрудничали, и создать свой проект.

«Дело в том, что Василий в той группе развел активную деятельность, и так вышло, что в какой-то момент мы вдвоем начали делать процентов 60-70 общих заявок. В общем, появились разногласия», — вспоминает Матвей.

Еще одна причина разлада — желание создать нечто свое, связанное с московским «Торпедо». Оба молодых человека давние болельщики автозаводского клуба и хотели показать, что «черно-белые» не остаются в стороне и тоже помогают стране. По воспоминаниям собеседников RTVI, к тому моменту минимум 20 фанатов «Торпедо» уже принимали участие в СВО: кто-то ушел по мобилизации, кто-то в качестве штатных военнослужащих.

«Сначала решили помогать только нашим пацанам-торпедовцам, — продолжает Матвей, — а если будет хватать сил, то и всем остальным фанатам. В конце концов это все наши пацаны, мы с ними лучше потом повоюем в околофутбольных традициях, когда они с фронта вернутся».

С названием нового проекта товарищи определились быстро — «Автозаводской фронт», с отсылкой к «Торпедо».

Ни Василий, ни Матвей на тот момент и представить себе не могли, что вскоре они выйдут на такие мощности, что помогать будут вообще всем, кто в этом нуждается на передовой. Это же обстоятельство поставит перед молодыми людьми очередную проблему — деньги.

Склад и принтеры в квартирах

Поначалу «Автозаводской фронт» решил базироваться в складском помещении на Авиамоторной. Склад принадлежал болельщику «Торпедо», который согласился отдать его волонтерам бесплатно. «Это был крутейший склад, — вспоминают собеседники RTVI, — и в плане логистики, и в плане комфорта, и в целом туда всем было удобно добираться. Даже военные заезжали, чтобы самостоятельно забирать изделия».

Но в какой-то момент собственник сменился. Новые хозяева были не в восторге от того, что недвижимость не приносит дохода. Волонтерам они сказали: «хватит тут халявы, ребята, платите».

«Нам пришлось оттуда съехать, — объясняет Матвей. — Даже за те деньги, которые нам объявили, сидеть там было не целесообразно. Мы лучше эти деньги на пластик потратим».

К тому моменту группа активно расширялась — к ней стали присоединяться люди, которые уже не были связаны с футболом. Так появились подчиненные Матвея, который владеет небольшой фирмой, торгующей на маркетплейсах. Еще одной категорией волонтеров в «Автозаводском фронте» стали подмосковные студенты. Один из них, Артем, рассказал RTVI, что познакомился с Василием на концерте.

«Я был главой студенческого совета, и у меня было очень много свободных рук, которые хотели что-то делать, помогать стране, фронту, ну и иногда прогуливать уроки, когда можно было», — рассказал молодой человек.

Сам Артем из Люберец. С детства занимается спортом и быстро пришел к патриотическим взглядам. Он говорит, что как только предоставилась возможность помочь, он, не задумываясь, ею воспользовался. «Я подумал, что это, наверное, мой шанс внести какой-то вклад, помочь стране и как-либо развиться», — сказал молодой человек RTVI.

Так сложилось, что на момент, когда волонтеры активно обзаводились принтерами, Артем съехал от родителей и стал жить один в трехкомнатной квартире. Одну из комнат он полностью отдал под нужды “Автозаводского фронта”. В какой-то момент в ней стоял почти десяток 3D-принтеров.

«Дверь в комнату пришлось завешивать одеялом, чтобы ночами не так шумно было и я мог спать — вспоминает Артем. — А днем я был на работе, они мне не мешали и работали вовсю».

Два принтера у себя дома поставил и Матвей. «Жена не очень этому рада, но как бы смирилась уже за три года», — говорит он.

Появление спонсоров

Об «Автозаводском фронте» желающие помочь волонтерам и непосредственно военные, для которых все и делается, узнают из одноименного телеграм-канала, который создал Василий. Там он публикует результаты труда, отчеты о доставке грузов, продает мерч, деньги с которого идут на закупку расходников и пластика, а также время от времени объявляет сборы

«То есть копеечка там, копеечка здесь. Худо-бедно обеспечиваем деятельность организации. Но, конечно же, денег все равно не хватает», — говорит Матвей.

По его словам, сейчас у волонтеров расписано заявок на месяц вперед, и по-хорошему их надо делать за неделю, за две. Но из-за ограниченности в финансах, делать все выходит только за месяц, а то и дольше. «Принтеров могли бы уже штук 100 и больше накупить, но кормить их нечем», — признается Матвей.

Некоторое время назад у волонтеров появились первые спонсоры. Не просто разовые жертвователи, а те, кто донатят на постоянной основе. Это позволяет лучше планировать свою работу. Одним из таких «доноров» стал Евгений. Помогать бойцам на передовой он решил с самого начала СВО.

«Для меня все было очевидно давно, и неизбежность ***** [вооруженного конфликта с Украиной] тоже очевидна, поскольку в тех краях я бывал еще в 90-е и видел, куда все это придет спустя какое-то время, — говорит Евгений RTVI. — Поэтому для меня помогать или не помогать вопрос не стоял, был вопрос как помогать».

Сначала Евгений помогал отдельным бойцам — например, своим бывшим сотрудникам, которые ушли воевать. Затем понял, что есть возможность помогать и каким-то структурам. Решил попробовать давать деньги срочносборщикам (организаторам оперативного сбора денег на нужды фронта — прим.ред.). И сразу же обжегся.

«Очень быстро наступило четкое разочарование, поскольку практически сразу столкнулся с тем, что срочносборщик вдруг решил поменять автомобиль. Как оказалось, это такой устойчивый тренд: “ну а что мне на говне туда ездить?” Поэтому в таком формате помогать я одномоментно прекратил», — говорит Евгений.

И тут он узнал о появлении «Автозаводского фронта».

«Меня заинтересовало то, что они делают, потому что они практически калька с такого группового Данилы — мастера из фильма «На златом крыльце сидели». То что они делают, не сделать большим структурам и отдельным штучным энтузиастам. И это вызывает, прежде всего, уважение с технологической точки зрения, — объясняет Евгений. — Эти люди грамотные инженеры, грамотно все распределили, внутреннюю логистику сделали, механизм приема заказов. Все это выглядит нормальным производством, таким микрозаводом. И не помогать им для меня, было бы ненормальным».

Есть тут наверное еще и что-то личное. Дело в том, что Евгений тоже болельщик московского «Торпедо». «Можно бесконечно смеяться, но выбор клуба, за который болеешь, предопределяет некоторые вещи изнутри. Только [болельщики] «Торпедо» могли сделать «завод»! Это где-то глубоко внутри», — говорит он.

За все время существования «Автозаводского фронта» у них появились три крепких спонсора, которые обеспечивают им до 30% необходимого пластика. Еще 20% удается добрать с помощью пожертвований. Ну а остальная половина ложится на карманы самих волонтеров. Матвей вспоминает, что были месяцы, когда он вынимал из своего кармана и по 200 тысяч рублей, чтобы покрыть расходы.

Сейчас у волонтеров в наличии около 50 принтеров. Еще 10 штук они отдали бойцам, находящимся на передовой, чтобы они могли печатать что-то срочное прямо в блиндажах. Штат волонтерской группы — 12 человек. И эта дюжина людей умудряется печатать изделия в огромных количествах. Только одних ампульниц они напечатали десятки тысяч штук, не говоря о крестах и хвостах для гранат, применяемых с FPV-дронами, накольниках (приспособлений для сброса боеприпасов с дронов — прим.ред) и корпусов бомб, которые крепятся на дроны, а также точек наводки для артиллеристов. Как-то печатали даже оболочки для антидроновых пуль и макет немецкой противотанковой мины MD22.

А не так давно волонтеры нашли себе и новое пристанище: свой «склад», ставший одновременно и офисом, они разбили в гаражах неподалеку от Москвы.

Гаражный промысел

С Сергеем и Александром мы встречаемся поздно вечером у ворот «офиса». На обоих парнях черные бомберы. Несмотря на грозный вид, они оказываются вполне добродушными людьми. Обсуждаем начало СВО и их попадание в «Автозаводской фронт».

«Я всегда был за Донбасс, — говорит Сергей. — Но когда в 2022 году все началось, было, конечно, стремно, что гибнут в том числе мирные люди. Но тем не менее уже на третий день я наклеил себе на машину букву Z из белого скотча».

Александр вспоминает слова актера Сергея Бодрова и пересказывает их на свой лад.

«Сейчас надо поддерживать нашу армию, а кто прав, кто виноват, будем разбираться потом, — говорит он. — Мы отдали голос за нашего президента, поэтому он рулит внешней политикой, а мы подстраиваемся».

«Один мой знакомый уехал со словами: «Воронеж через месяц брать будут». Испугался, что его не то что призовут, а просто грохнут. Оставил тут жену, ребенка, работу. Я не считаю это страшным поступком, считаю его ссыкотным для того, чтобы потом им гордиться», — усмехается Сергей.

По словам Александра, волонтером он решил стать во время празднования дня рождения одного из товарищей. В компании выпили, заговорили о помощи фронту, и кто-то обмолвился, что есть вот такая группа волонтеров. Все молодые люди тут же согласились помогать. Но на утро оказалось, что вспомнил об этом только Александр.

«Говорили: да мы, блин! Да трусы́ последние отдам! А потом мне жена одного из нашей компании рассказала, что он и забыл, что тогда говорил. Я сразу отношение к этому человеку изменил. Не понимаю, зачем такие слова на ветер бросать, даже если выпил», — рассказывает парень.

И у Сергея, и у Александра жены и дети. Интересуюсь, как в семьях реагируют на то, что мужья отдают существенную часть своей зарплаты на волонтерство.

«Не, ну жене можно и не говорить, сколько денег я отдаю», — смеется Александр.

«Моя жена даже не знает, какая у меня зарплата», — подхватывает Сергей, добавляя, что его семья ни в чем не нуждается, а стало быть, пилить не за что.

Всего, по подсчетам парней, месяц деятельности «Автозаводского фронта» сегодня обходится им примерно в 1 млн рублей. Львиная доля денег идет на закупку пластика. За все время работы группы его объемы составили свыше 6 тонн. По словам волонтеров, рынок реагирует, и ценники продавцы задирают. Однако и среди них, пусть и единицы, но находятся те, кто тоже готов помогать. Нашелся такой торговец и в Подмосковье — продает волонтерам пластик по себестоимости. Еще одного нашли в Краснодаре.

В «офисе» стоят пять принтеров. Печатают они 24/7. Прямо сейчас на лотках готовятся свежие ножки для дронов-«ждунов», наглазники для медиков, кресты и накольники. Пока мы пьем кофе, Сергей выносит огромную коробку с уже напечатанными изделиями — здесь есть все от мала до велика: и ампульницы, и корпуса для взрывчатки, и сложные сбросы с микрочипами, и хвосты, и разные штуковины для подразделений артиллеристов.

Модели для 3D-печати разрабатывают инженеры-волонтеры, у них есть общие чаты, где они делятся своими изделиями, и оттуда их уже разбирают «печатники». Что-то волонтеры подсматривают даже у противника. Хотя и признаются: ВСУ в плане 3D-печати делают “дичь” и сейчас сильно отстают.

Самые активные заказчики у волонтеров — подразделения БПЛА.

«Практически все изделия, которые пацаны делают, у нас востребованы, — рассказывает RTVI участник СВО, боец разведки 25-й армии с позывным Сова. — Но понимая тот факт, что они помогают многим подразделениям, я заказываю самое необходимое для нас, чтоб мои бойцы меньше тратили времени на изготовление, находясь на ЛБС из подручных средств. Очень нравятся «Лунтики», «Федор Абрамыч», «Осока» и «крестики» [вариации осколочно-фугасных контейнеров для боеприпасов — прим.ред.], которые просты в использовании и очень эффективны в работе».

Многие изделия называют именами павших бойцов, как, например, в случае с «Лунтиком», или инженеров (например, «Хура»). Одно из изделий планируется назвать и в честь отца Сергея — он умер совсем недавно и до самой смерти вместе с сыном занимался 3D-печатью для помощи фронту. Уже находясь на смертном одре наставлял сына, чтобы тот не забыл снять с лотка свежие детали.

«Сейчас по важности, как я вижу, наиболее востребованы изделия для FPV-дронов», — говорит Сергей.

Отправка курьерской службой

Свою продукцию волонтеры «Автозаводского фронта» раз в неделю свозят на склад, где распределяют по посылкам. Затем отправляют обычной курьерской службой. Иногда возят и сами на машинах до Ростова, а там посылки забирают бойцы. Важно, что зачастую самих бойцов волонтеры лично даже не видят и не знают, кто они. В основном общение идет через чат-бот. Многое здесь строится на доверии либо сарафанном радио.

— Не боитесь, что кто-то ваши изделия использует, мягко говоря, для личной наживы? — интересуюсь у Сергея. — Мне друг, который каждую неделю гоняет в Донецк и Луганск рассказывал, что видел именно наши изделия на рынке, — вклинивается Александр. — Да я уверен, что что-то в итоге попадает в руки тех, кто потом это перепродает. Но хочется верить, что такие случаи единичны, — говорит Сергей.

В добропорядочность военных парни стараются верить. Затем и стали волонтерами. И без волонтеров, как показали эти три с половиной года, военным не обойтись. «Работа волонтеров просто необходима для фронта и СВО в частности, — говорит боец с позывным Сова. — Так как БПЛА это, можно сказать, новое на театре боевых действий. А чтобы до фронта дошло что-то официальное и одобренное высшим командование, для этого необходимо много расчетов, согласований, испытаний и т.д. А парни из «Автозаводского фронта», опираясь на боевой опыт с 2022 года и подсказки боевых товарищей, которые непосредственно работают с их изделиями, делают и тут же передают свои работы на фронт, каждый раз совершенствуя свои навыки и делая удобнее и эффективнее тем самым модели для сброса и работы БПЛА».

На вопрос, почему, если 3D-печать сейчас так необходима фронту, государство до сих пор не оседлает эту отрасль, Сергей отвечает: «Для меня это загадка». «Но и у ***** (украинцев) такая же ситуация, — тот же добавляет он. — У них тоже все это гаражная тема».

Выйдя из гаража на улицу, Сергей закуривает. Его не отпускает мысль о том, почему государство не берет готовую инициативу в свои руки и не развивает в масштабах всей страны.

«Сколько бы жизней спасли, — задумчиво говорит он. — Да и давно бы всех уже в****** (разгромили), включая Польшу».

***

…Не так давно в семье у Василия, стоявшего у истоков «Автозаводского фронта», родился ребенок и он отошел от активной деятельности. Товарищи этого не поняли, что серьезно подкосило волонтера эмоционально. Василий в группе был драйвером, организатором и, если так можно выразиться, искрой. Многие, с кем довелось пообщаться RTVI, отмечали его способность организовать все рабочие процессы. Сейчас часть волонтеров на мое замечание о том, что ребенку нужен отец, а молодой маме — помощник, скупо, но беззлобно замечают: «Так у нас тоже дети».

Сам Василий пытается осмыслить сущность волонтерства и отмечает присущий ему фанатизм: когда люди погружаются в эту деятельность с головой и начинают требовать, чтобы и другие погрузились так же — «не жалея себя, ночами что-то делали, в ущерб своим карьере, работе и семье».

«Я, к сожалению, чуть-чуть по-другому на эти вещи смотрю. Считаю, что все благие вещи должны совершаться, люди и общество в целом должны быть в них вовлечены — и в помощь фронту, и людям, которым не повезло в жизни, и рвение это не ушло. Но ты не разорвешься», — объясняет Василий.

Он считает, что и о себе тоже обязательно нужно думать. «Я не уверен, что случись так, что меня уволят с работы, кто-то меня на работу возьмет или протянет руку помощи. В таких ситуациях ты можешь рассчитывать только на себя. И сейчас, когда стоит вопрос о том, поехать на склад или провести вечер с ребенком и супругой, которой сейчас нужна помощь, — выбор, по-моему, очевиден. Но для многих это, к сожалению, непонятно», — говорит собеседник RTVI.

Пока мы разговариваем с Василием, в его комнате кричит малыш. Он отправляется к нему, чтобы успокоить, а потом, когда ребенок засыпает, заходит в телеграм-канал «Автозаводского фронта», чтобы опубликовать новый пост об очередной партии новых изделий.

Его товарищ Матвей не теряет оптимизма. Его принтеры работают на полную катушку, пробег одного из них — около 10 тысяч часов. Матвей задумывается и о том, что делать с принтерами, когда СВО закончится. «Есть мысли и в коммерческую 3D-печать залезть, потому что война когда-нибудь закончится и куда все эти принтеры девать? Неплохо бы было потом и денежку на этом начать зарабатывать. Но пока никак не докручу мысль, в какое направление лезть. Сейчас же домашние принтеры на 99% печатают только на фронт, чем-то другим заниматься некогда», — говорит Матвей.

Пока шла работа над этим материалом, волонтеры сформировали очередную крупную посылку для бойцов. В свою очередь с передка им пришла благодарность от мотострелкового батальона 237-го танкового полка, а в гаражах продолжают гудеть 3D-принтеры.