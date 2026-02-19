Россия почти стала страной безнала: в третьем квартале 2025 года доля безналичных платежей в рознице достигла 88%. Но фраза «если можно — наличными» снова звучит там, где вчера спокойно брали карты: в кафе у дома, в мелких магазинах, в сервисах по соседству. Эксперты, с которыми поговорил RTVI, объясняют, какие риски несет оплата наличными для покупателей и продавцов и как платить безопасно.

В последние годы платежная инфраструктура в России развивалась стремительно. «За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%… Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет», — объясняла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для сравнения: в 2013—2014 годах эта доля не превышала 20%.

Государство активно строило инфраструктуру. В 2014 году Банк России создал Национальную систему платежных карт — на ее базе появились карты «Мир». Систему быстрых платежей (СБП) запустили в 2019-м. В третьем квартале 2025 года доля покупок без карт (включая QR-коды) составила 14%. СБП стал мощным двигателем: в 2025 году через него прошло 18,3 млрд операций на 103 трлн рублей. Высокие ставки по депозитам также сделали хранение денег в банках выгоднее, чем в наличной форме, объясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На этом фоне возврат к наличным выглядит как шаг назад. Но тренд налицо. В 2025 году рост наличных в обращении привел к оттоку ликвидности из банков примерно на 1 трлн рублей, напоминает Беленькая. ЦБ отмечал, что это выше значений прошлых лет, хотя доля наличных в денежной массе остается стабильной — около 14%.

Спрос на наличные, по словам Беленькой, мог подрасти из-за сбоев безнала на фоне отключений мобильного интернета в ряде регионов, а также из-за усиления банковского контроля в борьбе с мошенничеством: часть людей предпочла держать запас наличных, чтобы снизить риск блокировок.

Но это не единственная причина. Из-за изменений налогового законодательства в Новосибирске малый бизнес массово переходит на наличные, пишут местные СМИ. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказывает о массовых случаях, когда покупателей уговаривают платить наличными, обещая скидки вместо кешбэка — чтобы уйти от НДС.

Бизнес начал готовиться к таким изменениям в 2025 году, говорит Делягин. Но измерить масштаб “возврата к наличным” на уровне малых и средних предприятий сложно. Профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отмечает, что детальной публичной статистики, которая показывала бы переток в наличность у компаний “на границе” оборота, в открытом доступе почти нет: такие срезы чаще остаются коммерческими.

К чему готовился бизнес

С 2026 года для упрощенки ввели новый порядок НДС: ключевой порог снизили до 20 млн рублей годовой выручки. Эта граница особенно ударила по микро- и малому бизнесу. С 1 января 2026 года отменили освобождение от НДС для ряда платежных услуг по картам — включая эквайринг и процессинг. Налог теперь берут не с суммы покупки, а с банковской комиссии, но для предпринимателя прием карт все равно дорожает.

«Разница между рублем «по карте» и рублем «из кошелька» для малого бизнеса стала чувствоваться буквально на каждом чеке. Но линия между законной оптимизацией и уходом в «серую» зону здесь очень тонкая — особенно с учетом требований по онлайн‑кассам и контролю выручки», — объясняет руководитель юридического отдела «Центра Правосудия» Валентина Куделина.

Для типичного малого бизнеса — кафе, мелких магазинов, салонов красоты — нагрузка от эквайринга, налогов и растущих издержек стала критической на малых чеках, добавляет Куделина. “Комиссии эквайринга для МСП в общепите и рознице сегодня 1,3—2,5% от оборота, по отдельным категориям и банкам — до 2—3%. Страховые взносы, аренда, зарплаты в 2025—2026 годах растут быстрее выручки, и предприниматели не всегда могут переложить эти 2—3% в цену, не потеряв клиента”, — объясняет она.

К прочим триггерам, побуждающим бизнес уходить в наличность, относится постоянно нарастающее санкционное давление, сложности с осуществлением платежей и риски полной потери средств от использования альтернативных каналов проведения расчетов, рассказали RTVI в «Цифра банке». Еще одним фактором там назвали стремление государства к усилению контроля за деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса.

Внесли вклад и перебои с мобильным интернетом — они участились в 2025 году из-за борьбы с атаками дронов. «Сбои терминалов и связи бывают, но это скорее раздражающий фактор. Бизнес в первую очередь считает маржу, а не минуты простоя», — говорит Куделина. Клиенты тоже помогают: многие понимают просьбу платить наличными как поддержку локального бизнеса, особенно в регионах, где все знают про комиссии банков.

Как попасть под НДС

Если организация или ИП превысит порог в 20 млн рублей по итогам 2025 года или в 2026-м, придется начислять НДС. «Нужно выставлять документы со ставкой, ежеквартально сдавать декларацию и платить налог», — рассказывает эксперт по налогам и кадрам сервиса «Кнопка» Дарья Юферева.

Есть нюанс: доходы считают кассовым методом — по факту поступления денег на счет или в кассу, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Елена Смирнова. Если компания работает как агент, в лимит входит только вознаграждение. Поступления, не облагаемые налогом (по ст. 251 НК РФ), тоже не учитывают.

Если порог превышен в 2025-м, НДС вводят с 1 января 2026-го. Если в 2026-м — со следующего месяца после превышения. Например, если лимит пробили в феврале, НДС платят с 1 марта 2026-го. На практике это усложняет жизнь: предприниматели отслеживают не только оборот, но и даты платежей, структуру доходов, сроки документов. За ошибку заплатят штрафом.

Типичные ошибки бизнеса с НДС

Во-первых, можно ошибиться с датой старта, рассказывает эксперт по налогам и кадрам бухгалтерского сервиса «Кнопка» Дарья Юферева. Компания становится плательщиком НДС со следующего месяца после превышения лимита — с 1-го числа нужно добавлять НДС во все документы. Чтобы это сработало, заранее подписывают допсоглашения с контрагентами и меняют шаблоны договоров и счетов.

Во-вторых, добавляет она, можно выставить документы по оказанным ранее услугам уже после перехода на НДС. Например, ООО на УСН начинает НДС с 1 января 2026-го; услуги оказали в 2025-м, акт выставили в 2026-м. Из-за этого добавляется НДС. В итоге бизнес переплачивает, хотя мог избежать этого, выставив акт в конце 2025-го.

В-третьих, с выбором ставки и пониманием аудитории, говорит Юферева. Если продают в основном физлицам, ставка 22% может завести в тупик — вычеты не компенсируют нагрузку, как в B2B. Если контрагенты крупные и на общей системе, лучше выбрать 22%, а не 5%.

С учётом новых реалий бизнес пытается перестроиться и получать выручку с максимальной для себя экономией. “Например, всё больше организаций уходят в оплату наличными, возможно, под свой страх и риск не отражая часть своих доходов так, как это требует закон. Таким образом, чистая выручка растет, шансы быстро “попасть” на НДС уменьшаются, но при этом компании рискуют не только в части появления вопросов со стороны ИФНС, но и отказа со стороны контрагентов в такой работе”, — указывает Юферева.

Также часть предпринимателей осознанно переносит часть доходов на другой период. Особенно актуально это было в 2025-м году, когда налогоплательщик вот-вот перейдет на УСН, и просит своих контрагентов позднее направлять оплаты, поясняет Юферева: “Сами контрагенты в этом случае теряют в моменте суммы, которые можно отнести к расходам. То есть не всё так радужно”.

Для тех, кто понимает, что оборот стабильно будет выше лимита, добавляется админнагрузка — учет, документооборот и работа с контрагентами, добавляет МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

«Возникает необходимость в полноценном бухгалтерском сопровождении, а для малого бизнеса это дополнительные десятки тысяч рублей ежемесячных расходов. В год это может составлять сумму до млн рублей, сопоставимую с пятью процентами оборота на уровне 20 млн рублей», — говорит он.

В итоге предприниматель, по словам Войлукова, оказывается перед сложным выбором: масштабироваться и повышать эффективность, поднимать цены, сокращать маржу или искать способы оптимизации, включая неформальные.

В чем опасность налички

Наличные по этой логике удобнее всего, особенно если предприниматель общается с клиентом лично. «Переток “карта → СБП → наличные” в 2025—2026 выглядит так: крупные и сетевые игроки продолжают держать акцент на картах и СБП… малый бизнес… подбирает наличные как третий, а иногда и первый по значимости канал», — говорит Куделина.

Чаще это видно в кафе и ресторанах вне ТЦ, в услугах у дома, в региональной мелкой рознице, добавляет эксперт. Просьбу о наличных объясняют сбоями электричества или интернета, иногда добавляют скидку, делится наблюдениями Смирнова.

Когда бизнес сознательно наращивает долю наличных, главные риски сосредоточены в трех зонах, поясняет Куделина:

  • Кассовые аппараты: не пробивают чеки, занижают суммы, разбивают покупки без полной фиксации выручки — это грозит штрафами должностным лицам и компаниям, а при повторениях — блокировкой счетов;
  • Налоги: скрытая наличная выручка приводит к доначислениям НДС (если порог превышен), налога на УСН или на прибыль, плюс пени и штрафы;
  • Финмониторинг и дробление: искусственно делят бизнес на несколько ИП или ООО, крутят наличные без реальных причин — налоговики увидят в этом схему уклонения от налогов.

Смирнова уточняет: наличные — законный способ оплаты. Риски начинаются, когда продавец берет деньги «мимо чека» и не показывает выручку в отчетности. В такой ситуации у проверяющих возникают вопросы к бизнесу, а у покупателя — проблемы с возвратом и доказательствами оплаты.

Что грозит за “махинации” с наличкой

Если чек не пробили

Штраф обычно считают от суммы продажи. Для ИП и руководителей — примерно от четверти до половины суммы, но есть минимум (в базовом варианте — от 10 тыс. руб.). Для компаний — от трех четвертей до всей суммы, тоже с минимумом (обычно от 30 тыс. руб.).

Если это повторяется и суммы большие

В тяжелых случаях возможны более жесткие меры — вплоть до приостановки работы на срок до 90 суток.

Если из-за этого недоплатили налоги

Налоговая может доначислить налог и назначить штраф: 20% от недоимки, а если докажет умысел — 40%.

Что это значит для покупателей

Полного «возврата к наличке» в крупных городах юристы не ждут: игрокам проще жить в безнале, спрос на оплату картой никуда не исчезает. Но в сегменте услуг «у дома» просьб «наличными будет удобнее» действительно может стать больше — особенно там, где бизнес экономит на комиссиях и боится лишних формальностей.

Для покупателей в случае с наличной оплатой есть ряд рисков, предупреждают опрошенные RTVI юристы.

Первое, на что стоит смотреть, — отказ принять карту. «Наличные — законное средство платежа, но это не означает, что бизнес вправе произвольно отказывать в безнале», — говорит Вячеслав Ушкалов, управляющий партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры». При этом закон обязывает многих продавцов обеспечивать возможность оплаты национальными платежными инструментами (по сути — картой «Мир»); есть и исключения для совсем небольших оборотов и отдельных условий работы.

Юлия Морозова / ТАСС

«Наиболее распространённый скрипт побуждения потребителей к оплате наличными — предупреждение “терминал не работает”», — говорит кандидат юридических наук Михаил Меркулов (КСК ГРУПП). Иногда так и бывает. Для покупателя — главный ориентир: если терминал действительно не работает, продавец всё равно должен предложить понятную альтернативу, при которой останется подтверждение оплаты.

Вторая зона риска — просьба оплатить переводом “по номеру телефона” на карту физлица. Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», называет такой сценарий «самой проблемной зоной»: без чека и нормальных реквизитов покупателю сложнее доказать оплату и добиться возврата. Если продавец настаивает на переводе, просите оформить платеж как оплату официально (по реквизитам ИП/ООО, через ссылку/QR на расчетный счет, с электронным чеком).

Третья история — крупные суммы наличными (ремонт, авто-сервис, техника, стройка). «Если с вас просят крупную сумму наличными (от 100-300 тыс.) — это почти всегда попытка ухода от налогов, а нередко и способ мошенничества. Ваша защита — максимальная документальная фиксация», — предупреждает юрист практики разрешения споров INTELLECT Александр Абросимов. Минимальный набор — договор/заказ-наряд, смета, акт выполненных работ и расписка о получении денег.

Цена не должна меняться из-за способа оплаты. Если «картой дороже, а наличными дешевле» — это плохой сигнал. Закон прямо запрещает ставить разные цены на один и тот же товар (работу/услугу) в зависимости от формы оплаты; за это предусмотрены штрафы.

Опрошенные RTVI юристы советуют, как платить безопасно

  1. Всегда просите чек (бумажный или электронный). «Чек потом решает споры», даже если сумма небольшая.
  2. Если говорят «терминал не работает» — попросите альтернативу: QR/перевод на счет бизнеса, оплату по ссылке.
  3. Не переводите на личную карту без документов: если другого варианта нет — фиксируйте переписку, просите подтверждение, что карта принадлежит продавцу, и сохраняйте назначение платежа/скрин.
  4. При крупных суммах — договор + акт + расписка (или кассовый/товарный чек).
  5. Если «картой дороже» — просите продать по цене на ценнике/в заказе; фиксируйте фото/скрин и, при необходимости, жалобу.
  6. В сервисах (ремонт/авто) просите заказ-наряд и перечень работ до оплаты — это ваша страховка на случай переделок и гарантий.