Россия почти стала страной безнала: в третьем квартале 2025 года доля безналичных платежей в рознице достигла 88%. Но фраза «если можно — наличными» снова звучит там, где вчера спокойно брали карты: в кафе у дома, в мелких магазинах, в сервисах по соседству. Эксперты, с которыми поговорил RTVI, объясняют, какие риски несет оплата наличными для покупателей и продавцов и как платить безопасно.

В последние годы платежная инфраструктура в России развивалась стремительно. «За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%… Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет», — объясняла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для сравнения: в 2013—2014 годах эта доля не превышала 20%.

Государство активно строило инфраструктуру. В 2014 году Банк России создал Национальную систему платежных карт — на ее базе появились карты «Мир». Систему быстрых платежей (СБП) запустили в 2019-м. В третьем квартале 2025 года доля покупок без карт (включая QR-коды) составила 14%. СБП стал мощным двигателем: в 2025 году через него прошло 18,3 млрд операций на 103 трлн рублей. Высокие ставки по депозитам также сделали хранение денег в банках выгоднее, чем в наличной форме, объясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На этом фоне возврат к наличным выглядит как шаг назад. Но тренд налицо. В 2025 году рост наличных в обращении привел к оттоку ликвидности из банков примерно на 1 трлн рублей, напоминает Беленькая. ЦБ отмечал, что это выше значений прошлых лет, хотя доля наличных в денежной массе остается стабильной — около 14%.

Спрос на наличные, по словам Беленькой, мог подрасти из-за сбоев безнала на фоне отключений мобильного интернета в ряде регионов, а также из-за усиления банковского контроля в борьбе с мошенничеством: часть людей предпочла держать запас наличных, чтобы снизить риск блокировок.

Но это не единственная причина. Из-за изменений налогового законодательства в Новосибирске малый бизнес массово переходит на наличные, пишут местные СМИ. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказывает о массовых случаях, когда покупателей уговаривают платить наличными, обещая скидки вместо кешбэка — чтобы уйти от НДС.

Бизнес начал готовиться к таким изменениям в 2025 году, говорит Делягин. Но измерить масштаб “возврата к наличным” на уровне малых и средних предприятий сложно. Профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отмечает, что детальной публичной статистики, которая показывала бы переток в наличность у компаний “на границе” оборота, в открытом доступе почти нет: такие срезы чаще остаются коммерческими.

К чему готовился бизнес

С 2026 года для упрощенки ввели новый порядок НДС: ключевой порог снизили до 20 млн рублей годовой выручки. Эта граница особенно ударила по микро- и малому бизнесу. С 1 января 2026 года отменили освобождение от НДС для ряда платежных услуг по картам — включая эквайринг и процессинг. Налог теперь берут не с суммы покупки, а с банковской комиссии, но для предпринимателя прием карт все равно дорожает.

«Разница между рублем «по карте» и рублем «из кошелька» для малого бизнеса стала чувствоваться буквально на каждом чеке. Но линия между законной оптимизацией и уходом в «серую» зону здесь очень тонкая — особенно с учетом требований по онлайн‑кассам и контролю выручки», — объясняет руководитель юридического отдела «Центра Правосудия» Валентина Куделина.

Для типичного малого бизнеса — кафе, мелких магазинов, салонов красоты — нагрузка от эквайринга, налогов и растущих издержек стала критической на малых чеках, добавляет Куделина. “Комиссии эквайринга для МСП в общепите и рознице сегодня 1,3—2,5% от оборота, по отдельным категориям и банкам — до 2—3%. Страховые взносы, аренда, зарплаты в 2025—2026 годах растут быстрее выручки, и предприниматели не всегда могут переложить эти 2—3% в цену, не потеряв клиента”, — объясняет она.

К прочим триггерам, побуждающим бизнес уходить в наличность, относится постоянно нарастающее санкционное давление, сложности с осуществлением платежей и риски полной потери средств от использования альтернативных каналов проведения расчетов, рассказали RTVI в «Цифра банке». Еще одним фактором там назвали стремление государства к усилению контроля за деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса.

Внесли вклад и перебои с мобильным интернетом — они участились в 2025 году из-за борьбы с атаками дронов. «Сбои терминалов и связи бывают, но это скорее раздражающий фактор. Бизнес в первую очередь считает маржу, а не минуты простоя», — говорит Куделина. Клиенты тоже помогают: многие понимают просьбу платить наличными как поддержку локального бизнеса, особенно в регионах, где все знают про комиссии банков.

Как попасть под НДС

Если организация или ИП превысит порог в 20 млн рублей по итогам 2025 года или в 2026-м, придется начислять НДС. «Нужно выставлять документы со ставкой, ежеквартально сдавать декларацию и платить налог», — рассказывает эксперт по налогам и кадрам сервиса «Кнопка» Дарья Юферева.

Есть нюанс: доходы считают кассовым методом — по факту поступления денег на счет или в кассу, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Елена Смирнова. Если компания работает как агент, в лимит входит только вознаграждение. Поступления, не облагаемые налогом (по ст. 251 НК РФ), тоже не учитывают.

Если порог превышен в 2025-м, НДС вводят с 1 января 2026-го. Если в 2026-м — со следующего месяца после превышения. Например, если лимит пробили в феврале, НДС платят с 1 марта 2026-го. На практике это усложняет жизнь: предприниматели отслеживают не только оборот, но и даты платежей, структуру доходов, сроки документов. За ошибку заплатят штрафом.

Типичные ошибки бизнеса с НДС

Во-первых, можно ошибиться с датой старта, рассказывает эксперт по налогам и кадрам бухгалтерского сервиса «Кнопка» Дарья Юферева. Компания становится плательщиком НДС со следующего месяца после превышения лимита — с 1-го числа нужно добавлять НДС во все документы. Чтобы это сработало, заранее подписывают допсоглашения с контрагентами и меняют шаблоны договоров и счетов.

Во-вторых, добавляет она, можно выставить документы по оказанным ранее услугам уже после перехода на НДС. Например, ООО на УСН начинает НДС с 1 января 2026-го; услуги оказали в 2025-м, акт выставили в 2026-м. Из-за этого добавляется НДС. В итоге бизнес переплачивает, хотя мог избежать этого, выставив акт в конце 2025-го.

В-третьих, с выбором ставки и пониманием аудитории, говорит Юферева. Если продают в основном физлицам, ставка 22% может завести в тупик — вычеты не компенсируют нагрузку, как в B2B. Если контрагенты крупные и на общей системе, лучше выбрать 22%, а не 5%.

С учётом новых реалий бизнес пытается перестроиться и получать выручку с максимальной для себя экономией. “Например, всё больше организаций уходят в оплату наличными, возможно, под свой страх и риск не отражая часть своих доходов так, как это требует закон. Таким образом, чистая выручка растет, шансы быстро “попасть” на НДС уменьшаются, но при этом компании рискуют не только в части появления вопросов со стороны ИФНС, но и отказа со стороны контрагентов в такой работе”, — указывает Юферева.

Также часть предпринимателей осознанно переносит часть доходов на другой период. Особенно актуально это было в 2025-м году, когда налогоплательщик вот-вот перейдет на УСН, и просит своих контрагентов позднее направлять оплаты, поясняет Юферева: “Сами контрагенты в этом случае теряют в моменте суммы, которые можно отнести к расходам. То есть не всё так радужно”.

Для тех, кто понимает, что оборот стабильно будет выше лимита, добавляется админнагрузка — учет, документооборот и работа с контрагентами, добавляет МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

«Возникает необходимость в полноценном бухгалтерском сопровождении, а для малого бизнеса это дополнительные десятки тысяч рублей ежемесячных расходов. В год это может составлять сумму до млн рублей, сопоставимую с пятью процентами оборота на уровне 20 млн рублей», — говорит он.

В итоге предприниматель, по словам Войлукова, оказывается перед сложным выбором: масштабироваться и повышать эффективность, поднимать цены, сокращать маржу или искать способы оптимизации, включая неформальные.

В чем опасность налички

Наличные по этой логике удобнее всего, особенно если предприниматель общается с клиентом лично. «Переток “карта → СБП → наличные” в 2025—2026 выглядит так: крупные и сетевые игроки продолжают держать акцент на картах и СБП… малый бизнес… подбирает наличные как третий, а иногда и первый по значимости канал», — говорит Куделина.

Чаще это видно в кафе и ресторанах вне ТЦ, в услугах у дома, в региональной мелкой рознице, добавляет эксперт. Просьбу о наличных объясняют сбоями электричества или интернета, иногда добавляют скидку, делится наблюдениями Смирнова.

Когда бизнес сознательно наращивает долю наличных, главные риски сосредоточены в трех зонах, поясняет Куделина:

Кассовые аппараты: не пробивают чеки, занижают суммы, разбивают покупки без полной фиксации выручки — это грозит штрафами должностным лицам и компаниям, а при повторениях — блокировкой счетов;

не пробивают чеки, занижают суммы, разбивают покупки без полной фиксации выручки — это грозит штрафами должностным лицам и компаниям, а при повторениях — блокировкой счетов; Налоги: скрытая наличная выручка приводит к доначислениям НДС (если порог превышен), налога на УСН или на прибыль, плюс пени и штрафы;

скрытая наличная выручка приводит к доначислениям НДС (если порог превышен), налога на УСН или на прибыль, плюс пени и штрафы; Финмониторинг и дробление: искусственно делят бизнес на несколько ИП или ООО, крутят наличные без реальных причин — налоговики увидят в этом схему уклонения от налогов.

Смирнова уточняет: наличные — законный способ оплаты. Риски начинаются, когда продавец берет деньги «мимо чека» и не показывает выручку в отчетности. В такой ситуации у проверяющих возникают вопросы к бизнесу, а у покупателя — проблемы с возвратом и доказательствами оплаты.

Что грозит за “махинации” с наличкой Если чек не пробили Штраф обычно считают от суммы продажи. Для ИП и руководителей — примерно от четверти до половины суммы, но есть минимум (в базовом варианте — от 10 тыс. руб.). Для компаний — от трех четвертей до всей суммы, тоже с минимумом (обычно от 30 тыс. руб.). Если это повторяется и суммы большие В тяжелых случаях возможны более жесткие меры — вплоть до приостановки работы на срок до 90 суток. Если из-за этого недоплатили налоги Налоговая может доначислить налог и назначить штраф: 20% от недоимки, а если докажет умысел — 40%.

Что это значит для покупателей

Полного «возврата к наличке» в крупных городах юристы не ждут: игрокам проще жить в безнале, спрос на оплату картой никуда не исчезает. Но в сегменте услуг «у дома» просьб «наличными будет удобнее» действительно может стать больше — особенно там, где бизнес экономит на комиссиях и боится лишних формальностей.

Для покупателей в случае с наличной оплатой есть ряд рисков, предупреждают опрошенные RTVI юристы.

Первое, на что стоит смотреть, — отказ принять карту. «Наличные — законное средство платежа, но это не означает, что бизнес вправе произвольно отказывать в безнале», — говорит Вячеслав Ушкалов, управляющий партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры». При этом закон обязывает многих продавцов обеспечивать возможность оплаты национальными платежными инструментами (по сути — картой «Мир»); есть и исключения для совсем небольших оборотов и отдельных условий работы.

«Наиболее распространённый скрипт побуждения потребителей к оплате наличными — предупреждение “терминал не работает”», — говорит кандидат юридических наук Михаил Меркулов (КСК ГРУПП). Иногда так и бывает. Для покупателя — главный ориентир: если терминал действительно не работает, продавец всё равно должен предложить понятную альтернативу, при которой останется подтверждение оплаты.

Вторая зона риска — просьба оплатить переводом “по номеру телефона” на карту физлица. Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», называет такой сценарий «самой проблемной зоной»: без чека и нормальных реквизитов покупателю сложнее доказать оплату и добиться возврата. Если продавец настаивает на переводе, просите оформить платеж как оплату официально (по реквизитам ИП/ООО, через ссылку/QR на расчетный счет, с электронным чеком).

Третья история — крупные суммы наличными (ремонт, авто-сервис, техника, стройка). «Если с вас просят крупную сумму наличными (от 100-300 тыс.) — это почти всегда попытка ухода от налогов, а нередко и способ мошенничества. Ваша защита — максимальная документальная фиксация», — предупреждает юрист практики разрешения споров INTELLECT Александр Абросимов. Минимальный набор — договор/заказ-наряд, смета, акт выполненных работ и расписка о получении денег.

Цена не должна меняться из-за способа оплаты. Если «картой дороже, а наличными дешевле» — это плохой сигнал. Закон прямо запрещает ставить разные цены на один и тот же товар (работу/услугу) в зависимости от формы оплаты; за это предусмотрены штрафы.