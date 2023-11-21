Адвокат Евгений Кондауров направил в Госдуму предложение внести изменения в пять статей уголовного кодекса, касающихся половой неприкосновенности несовершеннолетних (статьи 131-135 УК), в том числе выделить в отдельную статью «иные действия сексуального характера». По его словам, обращение подписали более 400 человек, в том числе родственники осужденных по «педофильским» статьям, которые уверены, что им назначили чрезмерные сроки, не имея четких доказательств умысла преступления. В парламенте пообещали обратить внимание на проблему. Подробности — в материале RTVI.

Какие изменения предлагаются и зачем

Кондауров в первую очередь обращает внимание на квалифицирующий признак «иные действия сексуального характера» — по его мнению, он подлежит изменению «вплоть до выделения в отдельную статью УК с существенно меньшими критериями назначения наказания».

«Человек мог погладить ребенка без сексуального умысла, мог справить нужду в общественном месте, где проходили дети, мог просто купать ребенка и т.д., не причиняя никакого насилия со своей стороны, не нарушая его половую неприкосновенность…. Все это следствием и судами квалифицируется как «иные действия сексуального характера» по указанным выше статьям. Сроки наказания по которым назначаются от 12 до 20 лет. Такие же или меньшие сроки получают и реальные насильники, которые причиняют вред потерпевшим», — поясняет он в документе.

По его словам, под обращением подписались порядка 400 человек — в основном, это родственники, знакомые и друзья осужденных по статьям о половой неприкосновенности.

Помимо уточнения признака «иные действия», автор обращения предлагает следующие изменения: законодательно закрепить проведение экспертиз на акселерацию, проведение полиграфических экспертиз, исключить из санкций рассматриваемых статей пожизненное заключение, а также выделить отдельную статью или пункт по данной категории дел «со значительно меньшей диспозицией назначения наказания».

Кондауров в разговоре с RTVI пояснил, что под экспертизами «на акселерацию» понимает проведение исследования с участием врача-эксперта, который должен выяснить, выглядит ли потерпевшая старше своих лет, ориентируясь на определенные параметры. По словам юриста, исходя из его практики, дети сейчас выглядят старше своих лет и зачастую сами проявляют инициативу при знакомстве, а будущим подследственным не приходит в голову мысли задать вопрос о возрасте, так как внешний вид новой знакомой был «как у совершеннолетней». При этом, подчеркивает он, для возбуждения дела необязателен сексуальный контакт, достаточно переписки, в которой будут затрагиваться интимные темы.

«Пописал не там, дали 14 лет»

«Понимаете, я против настоящих преступников, такие действительно есть. Но у нас же не пол-России маньяки, педофилы. Пачками штампуют приговоры. Одно дело, когда действительно педофил — и правильно им дают такие срока. Но мы даем факт из дел, которые я знаю, — например, обнял ребенка человек, пописал не в том месте. Разве за это ему можно давать 14 или 15 лет лишения свободы строгого режима? — поясняет Кондауров.

«У меня были случаи, когда за убийство шесть лет дают. А здесь пописал не там, ему 14 нагрузили. Нарушен принцип справедливости и тяжести содеянного».

Также юрист отмечает, что пропорция осужденных по данной категории от общего числа заключенных в последние годы сильно увеличилась, что повлияло на отношение к ним со стороны тюремного контингента.

«Всем хорошо известно, как относятся в местах лишения свободы к людям, осужденным по этим статьям. Уже давно изменился этот порядок, осужденных по этим статьям «пробивают», и ко многим относятся очень хорошо, и многие из них хорошее положение занимают, потому что остальные заключенные видят, что эти люди невиновны. Если раньше в среднем на колонию были один-два человека по этим статьям, то сейчас 50-200 человек на колонию», — заявил он.

Кондауров сказал, что законодательство в сфере половых преступлений против несовершеннолетних ужесточилось в 2010-2011 годах — увеличились сроки наказания. По его словам, для следователей эта категория дел — золотая жила, так как «делать особо ничего не нужно, они штампуют такие дела бездоказательно, видят практику, что подсудимых осуждают». Адвокат добавил, что мотивация следствия проявлять обвинительный уклон еще и в том, что раскрытие преступлений по категории «особо тяжких» поощряется премиями и повышением в звании.

История 19-летнего Тимура Холматова, осужденного на 13 лет

RTVI поговорил с Юлией Холматовой — матерью осужденного по 131 и 132 статьям УК 19-летнего Тимура. По ее словам, ее сын попал за решетку из-за оговора 12-летней девочки — она утверждала, что Тимур приставал к ней и оказывал всяческие знаки внимания. Ее отец обратился в полицию, где они вдвоем с дочерью дали показания против Холматова.

Однако вскоре девочка призналась отцу, что выдумала приставания со стороны молодого человека. Через пару дней они снова обратились в полицию, чтобы опровергнуть собственные слова и заявить об оговоре. В правоохранительных органах заявление приняли и устроили повторный допрос потерпевшей (есть в распоряжении RTVI). На нем она повторила, что действительно оговорила Тимура, потому что боялась реакции отца — по поселку, в котором жила семья, начали распространяться слухи об их связи. Несмотря на повторные показания, Холматов остался под стражей.

Слова об оговоре девочка подтвердила и в Подольском городском суде, однако это не повлияло на приговор: молодого человека признали виновным по двум статьям — «изнасилование» (131 УК) и «насильственные действия сексуального характера» (132 УК) — отправили в колонию на 13 лет. Родственники Холматова были удивлены появлению в обвинении эпизода с изнасилованием, так как в деле присутствует заключение экспертизы (есть в распоряжении RTVI), согласно выводам которой у девочки не было ни с кем сексуальных контактов.

Защита Холматова обжаловала приговор в судах апелляционной и кассационной инстанции, однако это не дало результата — приговор остался в силе. Мать осужденного Юлия говорит, что в кассации даже гособвинитель выступил за то, чтобы отправить дело на пересмотр, так как события преступления не установлено — неизвестны время и место. Однако судья не прислушался к доводам ни одной из сторон.

Юлия и еще несколько человек, попавших в похожую ситуацию, объединились и создали чат «Закон един для всех». Там они советуются друг с другом, просят помощи, обсуждают новые дела по «педофильским» статьям, разрабатывают тактику совместных действий, чтобы помочь своим близким.

«Я сначала была вообще в шоковом состоянии. Месяца два даже разговаривать не могла после суда. Я писала во все чаты, просила о помощи, писала в адвокатские, правозащитные организации, рассказывала свою историю, всех просила «Помогите, что мне делать?». Ко мне кто-то присоединился и сказал, что есть такая группа», — рассказала она.

Поначалу в сообществе ничего не происходило, говорит она. Участники просто рассказывали свои истории, иногда конфликтовали между собой, но о конкретных действиях речи не шло. Тогда Юлия объединилась с еще несколькими активными людьми, и они стали развивать чат, к нему присоединились адвокаты, правозащитники, журналисты. Затем появился одноименный канал в телеграме, а также возник координационный совет. Последний представляет из себя периодические встречи активных участников сообщества, на которых они решают, какие действия по тому или иному случаю можно предпринять — например, написать обращение или организовать встречу с депутатами.

Отмены приговоров в индивидуальном порядке

Кондауров рассказал, что ему удалось добиться отмены трех приговоров по «педофильским» статьям благодаря индивидуальным обращениям в Генпрокуратуру.

«Перед каждым таким судебным заседанием я езжу в Генеральную прокуратуру, пытаюсь показать, убедить прокурора, что в деле есть нарушения, очень часто он соглашается. И уже в суде прокурор говорит, что в деле есть действительно нарушения, например, по квалификации. То есть прокурор выходит в суд с ходатайством об отмене приговора. В данном случае, пока закон не поменяли, эффективнее всего с каждым делом обращаться индивидуально», — пояснил он.

Юрист добавил, что приговоры отменялись в кассационных судах, где в рассмотрении жалоб нередко участвуют и представители Генпрокуратуры.

Кондауров уже получил ответ из Госдумы по поводу своей инициативы по изменении законодательства. В комитете по госстроительству и законодательству ему сообщили, что обращение получено, а информация «принята во внимание».

«Не нужно менять закон, надо менять практику»

Депутат Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал RTVI инициативу Кондаурова. По его мнению, обозначенная проблема действительно существует, однако решать ее нужно не через законодательные изменения, а через корректировку правоприменительной практики.

«Действительно время от времени прорывается такая информация, что несколько поспешно человека осудили, и жалобы такие поступали к нам. Такие вещи прослеживаются, но закон менять я не вижу смысла. Речь идет о другом, что практика неправильная, не закон. Здесь не нужно менять закон, надо менять практику», — считает он.

Коррективы в практику должен внести Верховный суд, полагает парламентарий.

«Верховному суду России надо было бы изучить эту практику и дать соответствующие разъяснения, указания нижестоящим судам. Вот что сейчас надо было бы сделать. Верховный суд этим занимается, он это делает по-разному, по различным категориям преступлений. Он должен обобщить эту практику. Громких дел не так уж много. Их вообще можно все изучить. <…> На базе этого устроить обсуждение в Верховном суде, на пленуме Верховного суда и подготовить разъяснение для судов, для судей, в чем они не правы. Думаю, это самый правильный путь», — резюмировал Синельщиков.