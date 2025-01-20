Сразу после новогодних праздников суд в Калуге вынес решение о запрете местной музыкальной панк-группы Antisocial Distancing*. Свою музыкальную деятельность она завершила еще в 2022 году. При этом силовики уверены, что под вывеской панк-рок команды скрывалась террористическая организация анархистов, которая считала своим кумиром Михаила Жлобицкого, совершившего в 2018 году теракт в приемной архангельского управления ФСБ. Как выяснил RTVI, четверо калужских анархистов, которых связывают с Antisocial Distancing*, уже осуждены, а как минимум один из них уехал из России. Однако не исключено и еще одно более масштабное уголовное дело.

С иском в суд о запрете Antisocial Distancing* (в переводе на русский — антисоциальное дистанцирование) обратился в конце 2024 года прокурор Калужской области Константин Жиляков. Он потребовал признать террористическими как музыкальный коллектив, так и одноименную организацию, созданную, по данным ведомства, еще в 2019 году местными неформалами, причисляющими себя к антифашистам и анархистам. В иске прокурора говорилось, что члены организации занимались публичным оправданием терроризма и исповедовали идеологию возбуждения социальной розни. Судя по материалам дела, социальные группы, против которых возбуждали ненависть участники организации — это «боны», как антифашисты называют наци-скинхедов, и силовики.

«Их члены призывали к совершению насильственных действий и убийству в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов, — говорилось в иске прокурора. — В качестве символики организации использовался флаг с изображением панка-анархиста, приставившего острое лезвие клинка к горлу представителя правоохранительных органов, имевшего внешность животного».

Кроме того, указано в иске прокурора (имеется в распоряжении RTVI — прим.ред.), для идентификации друг друга участники объединения носили черные футболки с указанной символикой, а также с изображением «полицейской фуражки с кокардой и дубинки, выброшенных в мусорный бак к крысам». Участники Antisocial Distancing*, следует из иска, также носили значки и нашивки с аббревиатурой A.C.A.B. (All Cops Are Bastards), «Будь врагом системы» и буквой «А» в круге — «символ анархизма», уточняет в документе прокурор Калужской области.

«Для обозначения территории влияния и ее контроля перед другими неформальными объединениями на фасады здания в г. Калуга наносятся граффити анархистской тематики, на которых, в частности, имеются надписи «ФСБ России методы дознания since XIV в.», «AFA 161», — говорится в иске.

По данным калужских ФСБ и полиции, участники организации активно занимались пропагандой своих идей. Они создали несколько закрытых чатов в VK и мессенджере Telegram, а также распространяли свои взгляды в неформальных пабликах. В материалах дела, например, говорится, что в чатах участники Antisocial Distancing* обменивались «рекомендациями по ношению средств самообороны», обсуждали, как их лучше хранить и применять. Кроме того, молодые люди обменивались литературой «анархистского и террористического толка», а также методичками «по улучшению навыков рукопашного боя».

Музыку, судя по иску прокурора, радикалы тоже использовали в качестве пропаганды. Музыкальная группа была создана лишь спустя два года деятельности объединения, говорится в материалах прокуратуры.

В паблике панк-группы Antisocial Distancing* (сейчас уже недоступен) говорилось, что это «анархо-музыка из гаража авторитарной провинции». По собственным данным группы, она существовала с 2021 по 2022 годы, у нее был женский вокал и достаточно грязный звук. Группа в том числе делала несколько каверов и на известные в антифашистской среде коллективы, типа «Проверочной линейки» из Москвы и Contra la Contra из Гродно (Беларусь). В 2023 году несколько песен Antisocial Distancing* вошли в питерский сборник музыкальных коллективов, которые выступают против проводимой армией РФ спецоперации на Украине. Сегодня несколько песен группы внесены в реестр экстремистских материалов.

Прокуратура и силовые органы также считают, что участники группы занимались расклейкой в Калуге листовок с фотографией террориста Михаила Жлобицкого — 17-летнего студента Архангельского политехнического техникума, который осенью 2018 года пришел в приемную местного управления ФСБ со взрывчаткой, которая сдетанировала прямо у него в руках. В результате сам Жлобицкий, который считал себя анархистом, погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.

С тех пор в России было возбуждено несколько десятков уголовных дел, фигурантам которых вменялось оправдание терроризма в связи с одобрением Жлобицкого. В марте 2022 году три участника Antisocial

Distancing* Александр Столбин, Ольга Прошкина и Артем Парамонов, — также стали фигурантами такого дела. Его рассматривал 2-й Западный окружной военный суд по ч. 1 ст. 205.2 УК, а причиной уголовного преследования послужили те самые листовки в Калуге, в которых фигуранты дела буквально героизировали террориста.

Во время расследования этого дела силовики проводили в городе целую серию обысков, в том числе — на репетиционной точке группы, которая располагалась в гараже. Там, как рассказал RTVI источник, близкий к расследованию дела, висел портрет Жлобицкого, а сами участники группы в закрытых чатах в том числе, по данным силовиков, обсуждали силовые «действия».

В ходе одного из обысков у участника Antisocial Distancing* были изъяты «металлическое изделие, похожее на кастет», молоток для аварийного разбития окна (их часто можно встретить в поездах типа «Ласточки»), телескопическую дубинку, «Сигнал охотника», аэрозольный пистолет «Пионер», патроны к нему и несколько ножей.

«Они интересовались акциями протеста, бунтами, революциями и другой деструктивной деятельностью против госвласти. Всего там насчитывалось около 20 человек», — объяснил RTVI собеседник, знакомый с расследованием дел радикалов.

По его словам, несколько участников объединения в апреле 2021 года выходили на акцию в поддержку Алексея Навального в сквер Ленина в Калуге. На тот момент оппозиционер уже вернулся в Россию из Германии и находился в колонии в Покрове Владимирской области. Среди участников организации, считают силовики, молодые люди до 25 лет. Причем не только парни, но и девушки.

Как рассказал RTVI знакомый молодых людей, на момент волны обысков большинство из них были студентами, но были и те, кто уже работал — например, на заводе. По его словам, сама «тусовка» анархистов в Калуге образовалась в 2019 году на почве общих взглядов — кто-то влился в нее благодаря музыке и знакомствам на концертах левых коллективов, а «некоторые читали всякую левую литературу». То, что начиналось как молодежная тусовка, впоследствии, как уверены силовики, вылилось в экстремистскую организацию.

Участники Antisocial Distancing* 22-летний Александр Столбин, которого силовики считают лидером группы, 21-летние Ольга Прошкина и Артем Парамонов впоследствии были осуждены. 18 октября 2022 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к штрафам от 30 до 150 тысяч рублей. Все трое внесены в реестр террористов Росфинмониторинга. Столбин от комментариев RTVI отказался. Как выяснил RTVI, есть и четвертый калужский анархист, связанный, по данным силовиков, с Antisocial Distancing*, который был осужден уже Калужским районным судом. Это 24-летний Дмитрий Иванов — его судили по статье о публичных призывах к экстремизму (ч.2,ст.280 УК РФ). Следствие вменило ему создание паблика «AFA Crew», в котором, по версии прокуратуры, публиковались в том числе призывы к убийству полицейских. Суд приговорил его к полутора годам условного срока.

В своем иске, обосновывающем необходимость запрета Antisocial Distancing*, прокурор Калужской области пишет, что она продолжает существовать, а члены организации лишь «усилили меры конспирации». «Они организуют регулярные сборы (два раза в месяц) в закрытых помещениях, в частности, принадлежащем Столбину гараже», — говорится в иске. Силовики уверены, что молодые люди до сих пор состоят в чатах «деструктивной направленности», а также подписаны на сообщества в VK, распространяющие информацию в том числе заблокированных в РФ журнала Doxa** и «Народной самообороны»*.

Вместе с тем, после того, как музыкальная группа Antisocial Distancing* и одноименное объединение признаны экстремистскими и запрещены, любое продолжение их деятельности грозит участникам сроком от 15 до 20 лет. Собеседник RTVI, знакомый с теперь уже бывшими участниками музыкальной группы, рассказал RTVI, что те опасаются, что после вступления решения суда в силу, в отношении них заведут уголовное дело уже об участии в террористическом сообществе.

Адвокат Дмитрий Джулай, имеющий опыт участия в делах об экстремизме, впрочем, считает такой сценарий маловероятным. При условии, если ничем противозаконным после запрета данной организации, участники Antisocial Distancing* не занимаются и никаким образом не продолжают деятельности объединения. Однако следить за ними теперь будут пристально. «Они теперь на контроле, опера будут регулярно мониторить их соцсети и проверять чем они занимаются в онлайне и в оффлайне», — сказал Джулай RTVI.

«Это *****», — прокомментировал RTVI признание Antisocial Distancing* террористической организацией Дмитрий Иванов, которого прокуратура также считает ее участником. «Мне пришлось бросать хорошую работу, близких и друзей, и почти без ничего валить из страны», — добавил он.

Буквально сразу после решения суда о запрете организации Иванов покинул РФ, опасаясь очередного уголовного преследования.

* признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ

** признана иноагентом и нежелательной организацией в РФ