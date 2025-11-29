Кто из жителей России относит себя к язычникам, кто такие виккане, родноверы, как происходят их обряды и жертвоприношения? О разнообразии языческих течений, верований и обрядов RTVI рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению межэтнических отношений этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов.

Сколько в России язычников и где они живут

Можно ли оценить количество язычников в России?

Социологическая служба «Среда» в 2012 году проводила исследование конфессиональной принадлежности россиян. Среди предлагаемых вариантов ответа было и язычество, формулировалось так: «Исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и силам природы». Эту дефиницию выбрали 1,2% ответивших. То есть, современные язычники составляют 1,2% взрослого населения России.

Надо учитывать, что в это число входят и народные верования — у нас есть несколько регионов, в которых местные языческие верования сохранились настолько полно, что они воспринимаются как религия. На эти регионы приходится 0,45%, а остальные 0,75% — это «русские» регионы, в которых проживают современные, условно, городские язычники. Эти цифры видны по другим исследованиям конфессиональной идентичности в России.

В каких регионах отмечен наибольший процент язычников? В Северной Осетии — 29%, Якутии — 13%, на Алтае — 12%, в Тыве — 13%, Марий-Эл — 6%.

Сравнимы ли эти показатели с количеством язычников в других странах?

Например, согласно официальной статистике, в 2021 году в Англии и Уэльсе неоязычники составляли 0,14% взрослого населения. В их число входили собственно язычники (pagan) — 0,12%, последователи викки — 0,01% и шаманизма — 0,01%. В США язычники составляют 0,3% взрослого населения, причем в это число не входят представители коренных американцев, среди которых очень мало считающих себя последователями народных верований.

Доля язычников на Украине составляет 0,4% взрослого населения. Причем различается по регионам: на западе и юге страны их количество стремится к нулю, в центральном регионе находится на среднем уровне (0,4%), на востоке — выше среднего (1,2%).

Как мы видим, в целом современных язычников одинаково мало в разных странах, и ситуация в России является здесь частью общей тенденции.

Кого можно называть язычником?

Прежде всего, язычниками стоит называть только тех, кто сам себя считает язычниками. Иначе возникнет большая путаница. Например, можно ли считать язычником человека, который написал славянское фэнтези или же взял себе славянский псевдоним? Это ничего не значит, поскольку в действительности такой человек может быть или православным, или неверующим. Можно в качестве примера привести писателя Михаила Задорнова, который по всем чертам был язычником, в каждой второй статье про язычество упоминают именно его; но сам-то себя он язычником не считал, был православным, а к язычеству испытывал интерес чисто, как к историческому и культурному явлению.

Язычество необходимо изучать в динамике, потому что оно постоянно изменяется. Это новое религиозное движение, которое находится в процессе формирования. Появляется множество идей, некоторые впоследствии исчезают, им на смену приходят новые.

Как различается современное язычество внутри?

Язычество не является единым, монолитным явлением, оно очень разнообразно, и внутри него разделение настолько серьезное, что люди из одной группы не общаются с людьми из другой группы, потому что они не интересны друг другу. Один из способов разделения — по тому, какому культурно-историческому образцу следуют язычники. У нас есть славянские язычники, которые ориентируются на славянскую культуру, на историческое язычество; есть германо-скандинавские язычники, чаще всего их называют асатру. Есть виккане — современное направление, возникшее в 50-е годы XX века в Великобритании.

Родноверы и Купала

Говоря о славянских язычниках, мы имеем в виду родноверов?

Да. Я их называю родноверами, это наиболее приемлемое название. Их значительно больше, чем других язычников, во-вторых, они более заметны, более представительны.

На одного российского викканина приходится два асатру и одиннадцать родноверов — это я подсчитал, исходя из посещаемости тематических сайтов.

Для родноверов характерно многобожие?

На самом деле не многобожие, а комплекс многобожия и единобожия, то есть как такового, многобожия в чистом виде сейчас нет. Есть идея монизма — то есть, понимание мира как некоего единства, где есть единый бог, который проявляется людям в разных видах. Люди воспринимают мир по-разному, и разные боги — это различные описания единого мира.

Но пантеон этих богов, верования, имеют пересечения с теми, что были у славянских язычников, которые жили до принятия христианства?

Конечно, родноверие основывается на древнем язычестве. Исторической информации о нем мало, но есть. Данные можно почерпнуть и из этнографических материалов. Родноверческие авторы очень много внимания уделяют реконструкции древней мифологии. Есть понимание, что единого культа и единого пантеона богов в историческом язычестве не было; нет единого подхода и сейчас, такое многообразие считается за благо.

Что касается пантеона, наиболее известен пантеон князя Владимира, созданный им за несколько лет до крещения Руси и включавший шесть богов: Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла, Макошь, во главе стоял Перун. Надо понимать, что это один из возможных вариантов пантеона, исторически он мог принимать разные формы. Сейчас есть представление о Перуне, как боге грома и молнии, воинских искусств, неба; Велесе — как боге подземного мира, плодородия и связанного со смертью. Макошь это богиня-мать, — опять же плодородие, подземный мир, зима в том числе.

Родноверы собираются вместе, отмечают праздники?

Есть общины, которые отмечают праздники и общаются между собой, и есть одиночки, которые в общины не входят; причем одиночек большинство. Такая же ситуация в православии, в исламе; последователей много, но реально ходит в церкви очень мало верующих, единицы процентов. Такова специфика современной религиозности.

Самая заметная форма деятельности общин — отмечание календарных праздников. Поскольку язычество во многом замешано на почитании природы, почитании божественного через проявление природы и круговорот времени, то славление богов и выражается в календарных праздниках.

Есть большие праздники; есть маленькие, человек на пять. Делается обряд, происходит славление богов, потом трапеза. Однажды я присутствовал на мероприятии, собравшем две тысячи человек. Это огромная масса людей на большом пространстве. Есть такой обрядовый центр «Красотынка» в Калужской области. Это частная территория с капищным комплексом, есть храм, и регулярно на Купалу, на Перунов день и в другие праздники проводятся большие обряды.

Это как большой фестиваль, куда съезжаются люди из разных регионов. Например, на Купалу там возжигается огромный ночной костер высотой метров пятнадцать, — очень впечатляюще. Вокруг него водятся хороводы, проводятся обрядовые действия. Очень красивый обряд совершается на утро, когда восходит солнце, и первый луч должен упасть на храмовый очаг — считается, что небесный огонь зажигает земной огонь.

Свадьбы в языческой среде делаются довольно часто; они не являются заменой официального бракосочетания, это как венчание. На больших обрядах под свадьбы отводится специальное время: приходят молодожены, иногда даже люди, давно живущие в браке, но решившие обвенчаться. Они заходят внутрь капища, жрец проводит с ними определенный обряд: они соединяют руки (иногда рука жениха и невесты оборачивается рушником); брак оказывается представлен перед чурами богов и перед предками.

У каждой общины свой набор праздников. Кто-то отмечает только два основных праздника, то есть, зимнее и летнее солнцестояние; кто-то по два праздника в месяц. В основе календаря лежат четыре «солнечных» праздника: два солнцестояния и два равноденствия. Кроме того, есть праздники, реконструированные на основе народного календаря; например, считается, что день святого Власия — это двоеверческое отражение Велесова дня. В конце октября — начале ноября отмечаются Осенние Деды — день почитания предков; он реконструируется исходя из того, что осенью на Дмитровскую субботу действительно приходился один из дней почитания предков.

На Купалу прыгают через костер?

Прыгают. На этот праздник довольно большой цикл обрядов. Например, вытирается «живой огонь»: на крупных капищах есть особый стан, и несколько мужчин, сменяя друг друга, трением добывают огонь, от которого зажигается священный костер, или, как его называют, крада. Еще одно обрядовое действо: парни и девушки состязаются за украшенную лентами березку; согласно сценарию, парни побеждают и бросают березку в воду.

Язычники и радикалы

Кто такие ведорусы и инглинги?

Родноверы стараются воспроизвести древние формы языческих верований, но есть и группы, стоящие на других позициях: в основе их культов конспирологические теории. Так, представители церкви инглингов, ссылаясь на некие тексты, которым сорок тысяч лет, заявляют, что земные расы были созданы инопланетянами. Есть несколько таких направлений; они внешне выглядят как языческие, потому что пользуются именами языческих богов и заявляют о дохристианской древности своего учения; однако многие ключевые черты, свойственные языческим верованиям, у них отсутствуют. Например, там нет обожествления природы, почитания предков. Родноверы инглингов и подобных им на дух не переносят и при каждом удобном случае открещиваются от них.

Язычников часто связывают с политизированными и радикальными течениями, скинхедами. Это заблуждение?

В истории современного российского язычества было два периода, когда возникало заметное радикальное крыло: это конец 1980-х — начало 1990-х и конец 1990-х — начало 2000-х. Первая волна радикализма связана с появлением на волне перестройки ультраправых черносотенных движений. В то время было написано несколько книг, в которых радикальные политические идеи высказывались с языческих позиций, эти книги имели большой резонанс.

Вторая волна — скин-движение, возникшее в конце 1990-е и закончившееся к 2005 году. Каким в подобных движениях было соотношение православных, язычников и, скажем, неверующих сейчас определить трудно. Но знаю, что, например, в обществе «Память» было десять православных групп и одна языческая; в скин-движении тоже было очень много православных. В любом случае, даже во времена радикализма большинство язычников радикальных взглядов не придерживались и от политики держались подальше. В настоящее время в язычестве радикального ультраправого крыла практически нет.

Какое определение вы бы дали язычеству?

Язычество в современном мире — обобщающее зонтичное понятие, объединяющее нативистские верования, включающие в себя в комплексе почитание природы и встроенность в ее циклы, многобожие (политеизм или пантеизм), почитание предков, интерес к магии, ориентацию на этнокультурность. Подчеркну, эти черты должны присутствовать в комплексе. Например, если у какой-то группы есть только интерес к магии, это оккультисты, но не язычники.

Можно ли говорить об изменении отношения официальной церкви к язычеству?

Оно строго отрицательное, язычество находится под давлением церкви. Церковь обязана бороться с язычеством потому, что это записано в Священном Писании, там около трехсот мест, посвященных взаимоотношениям с язычниками. Когда христианство формировалось, оно активно противопоставляло себя существовавшим тогда религиям; собственно, этим и обусловлен такой интерес к полемике с язычеством.

В настоящее время фактически воспроизводятся политические реалии двухтысячелетней давности.

Есть ли жертвоприношения в язычестве?

Жертвоприношения делаются растительными продуктами. Распространенная форма коллективного обряда: специально испеченный каравай хлеба разрезается надвое, верхняя часть кладется в костер, то есть, отдается богам, нижняя раздается присутствующим. По кругу пускается братина с квасом, каждый отпивает из нее, произносит короткую речь (славления богам и пожелания присутствующим) и в качестве жертвы плещет немного кваса на землю. В качестве жертвы часто используют подсолнечное масло, потому что оно горит и его можно лить в обрядовый костер. Мясные продукты не используются, я ни разу не видел на обрядах даже колбасу. Один раз я присутствовал при забивании черного петуха на день Перуна, но это очень редкое исключение.

На СВО языческих батальонов нет

Один мой знакомый участвовал летом в жертвоприношении козы в горном осетинском селении… Там это действительное распространено?

У многих кавказских народов сохранились народные традиции, в том числе восходящие к языческим временам. В Северной Осетии интерес к народным обычаям очень велик, у молодежи в том числе. Это органично входит в местную культуру, и не воспринимается каким-то «языческим безобразием». Там есть система святилищ, например, роща Хетага в равнинной части Осетии, а в горной части — старинный языческий храм Реком.

Да, там есть жертвоприношения, но народные жертвоприношения есть, например, и в исламе, собственно, в Курбан Байрам — праздник, связанный с жертвоприношением, когда забивают барана. Надо учитывать, что это деревенская практика, то есть в деревнях в принципе забивают животных. И в том случае, когда я видел забивание петуха, это было фермерское хозяйство. Это был свой фермерский петух, который рано или поздно должен был попасть на стол, и в данном случае его жизнь закончилась так.

И это люди с разным уровнем образования? Можете ли Вы описать среднего язычника?

Нет, не могу. Это люди совершенно разные. Бывают очень образованные, кандидаты, доктора наук, бывают люди с невысоким уровнем образования, которым просто это всё нравится, они испытывают эмоциональную привязанность.

А среди язычников не больше сторонников всевозможных теорий заговора, плоской Земли, антипрививочников и т.д.?

Нет, я не вижу корреляции. Конспирологией сейчас пронизано всё общество, в языческой среде ее не больше и не меньше. Научная картина мира не противоречит религиозному мировоззрению, например, для многих верующих (в том числе и язычников) работает такая объяснительная стратегия: при научном познании мира остается область непознаваемого, связанного с божественным; хотя познание и продвигается всё дальше, но полного познания мира достичь не удается.

Как язычники относятся к пропаганде своих верований и привлечению неофитов?

Миссионерской политики здесь нет; считается, что кому нужно — тот сам придет. У виккан вообще прописано, что пропаганду вести нельзя, это противоречит свободе выбора как базовой ценности.

Язычники и СВО. Есть мнение что с обеих сторон существуют чуть ли не языческие батальоны.

И с той, и с другой стороны есть подразделения, в которых много язычников, но полностью языческих батальонов нет. Понятно, что основные задачи для воюющих — боевые, а не объединение единоверцев. Сказать, сколько в добровольческих батальонах язычников, а сколько, скажем, православных или неверующих, трудно; не уверен, что кто-либо такие исследования проводил.

А языческие каноны, представления о морали не порицают участие в военных действиях?

В родноверии нет каких-то общепринятых канонов этики, каких-то условных «девяти принципов». Это общечеловеческая этика, естественно, не одобряющая никакого убийства, смерти. Это уважение к жизни во всех ее проявлениях, стремление к продолжению жизни. Ценность семьи очень высока, ценность потомства, ценность предков. Но так, чтобы именно война была ценностью, такого нет. Война — одно из проявлений многогранного мира. Есть славянский бог Перун, есть скандинавский Тор, они связаны с войной и покровительствуют воюющим.

Капище в Лосином острове

Есть ли проблема искажения восприятия язычников в обществе, когда на основе отдельных, иногда не относящихся к ним случаев, на язычников вешаются какие-то ярлыки?

Негативное отношение к язычникам строится по трем схемам. Во-первых, борьба с язычеством исторически заложена в христианстве; это догма, и христиане, в принципе, обязаны бороться с язычеством. Это, грубо говоря, ксенофобия, непримиримость к представителям других религий. Адекватно мыслящие христиане понимают, что мы живем в светском мире, в гражданском обществе, и поэтому мы должны относиться к людям как к людям, независимо от того, к какой религии они относятся.

Во-вторых, многими язычество воспринимается как дремучая архаика. Все помнят, что язычество у нас существовало до христианства, после христианства был еще советский период, и люди представляют себе, что язычник — это какой-то дикий человек, хлебающий щи лаптем. Это не совсем точно, потому что современное язычество не отрицает научной картины мира; это одна из современных форм выражения религиозности.

Наконец, третья форма стигматизации — приписывание язычникам экстремистских настроений. Это тоже не соответствует действительности; как мы уже говорили, в настоящее время у язычества практически нет радикального крыла.

Недавно на вашем семинаре прозвучал доклад про язычество в Марий-Эл. В чем его особенности?

В этой республике сохранились многие древние обычаи языческого плана, много священных рощ, проводятся коллективные обряды. Если сельские жители себя считают православными, это им совершенно не мешает участвовать в такого рода обрядах, это не воспринимается как проблема, нет внутреннего конфликта. Наоборот, местные верования воспринимаются как часть марийской культуры и поддерживаются.

Есть институт священников (чаще всего их называют картами). В марийские жреческие сословия входят постепенно; сначала становятся помощниками, которые из года в год участвуют в обрядах, потом они переходят в жрецы, потом они могут становиться руководителями обрядов. И когда там говорят, что стараются привлекать к священнодействию молодежь, имеется в виду что старцы лет 70 говорят про мужчин лет 40. Жреческий статус не передается от отца к сыну, но есть коллективная практика, которую воспроизводят из поколения в поколение.

А что в язычестве с шаманизмом?

Под шаманизмом в данном случае надо понимать не направление верований, а один из подходов к священнодействию. Этот подход присутствует и в родноверии, и в германо-скандинавском язычестве, и в викке, в нем большое внимание уделяется экстатическим состояниям. В качестве примера можно привести одного из авторитетных родноверов Николая Николаевича Сперанского (Велимира), который в конце своей жизни высказывался о необходимости развивать шаманские практики, создал отдельную группу, создал в Лосином острове капище.

Родноверы пускают на свои обряды посторонних с добрыми намерениями?

В ходе исследования я опросил около пятидесяти человек, и у меня не было ни одного отказа, я беседовал с теми, с кем хотел; это очень открытая среда. Естественно, общаются с теми, в ком видят доброжелательных гостей. Доброжелательность проявляется, в частности, через участие в обрядах. Когда мы приходим к кому-то домой, то подчиняемся правилам, которые есть в этом доме. Также и здесь: пришел к людям — вырази уважение через совместное действие с ними.

Так что я для себя сразу определился, что, хотя я сам не язычник, но никаких возражений против содержания обрядов у меня нет, и поэтому я в них спокойно участвую. Конечно, надо себя вести деликатно и стараться не сделать ничего некорректного. Например, нельзя присутствовать при обряде имянаречения, потому что это индивидуальный обряд, глубоко интимное действие, человек должен быть наедине с собой, с богами, с ведущим обряда.

Какой прогноз вы даете язычеству в России — ему что-то угрожает, будет ли оно развиваться?

Оно развивалось, развивается и будет развиваться, но есть опасность, что его запретят. Сейчас есть тенденция к стигматизации больших социальных групп, к поискам врагов. Причем врагом объявляется не конкретный человек, а целая социальная группа. Если их объявят врагами, у них настанет тяжелый период в жизни. А делается это в два щелчка — если появится какой-нибудь медийный повод, так и произойдет.