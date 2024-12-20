По итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» журналисты западных изданий сделали акцент на таких сюжетах, как военный конфликт России и Украины, возможные переговоры российского президента с Дональдом Трампом и «ностальгия» Путина по «старым добрым временам». Как СМИ из США, Великобритании и стран Европы преподнесли своим читателям мероприятие в Гостином дворе — в обзоре RTVI.

«Позвони мне»: что пишет американская пресса

Американские СМИ выделили заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Так, издание Politico озаглавило свой материал «Влад хочет поговорить с Дональдом», а его европейское отделение вспомнило песню канадской певицы Карли Рэй Джепсен Call Me Maybe: «Путин — Трампу: Позвони мне, может быть».

При этом The Wall Street Journal отмечает, что Путин на «Прямой линии» выглядел так, будто не спешит добиваться прекращения военных действий на Украине. Вместо этого он «стремился продемонстрировать силу России, вопреки заявленной Трампом цели быстрого достижения мира», утверждает газета.

Агентство Associated Press и вовсе назвало заявления Путина «хвастовством успехами на Украине», а саму пресс-конференцию — средством «укрепить его авторитет».

Помимо Украины, в центре внимания американских журналистов была и Сирия. The New York Times зашла в своей статье именно с сирийской темы, отметив заявление российского президента о том, что он еще не виделся со сбежавшим в Москву экс-главой Сирии Башаром Асадом, но планирует это сделать. «Путин пытается придать позитивный оттенок неудаче России в Сирии», — считает американская газета.

Американский телеканал NBC News, чей корреспондент Кир Симмонс задал на «Прямой линии» Владимиру Путину вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе, подчеркнул обещание президента России поговорить на эту тему с Башаром Асадом.

Кстати, в посольстве США в Москве «из соображений приватности» не стали комментировать RTVI данные Симмонса о том, что мать Тайса накануне направила президенту России письмо с просьбой посодействовать поискам.

«Хвалит прическу Джонсона»: о чем говорят в Великобритании

Британская The Guardian сделала упор на заявлении Путина о том, что военный конфликт с Украиной сделал Россию «гораздо сильнее». Газета отметила «оптимистичный» настрой президента России, а также его заявление о «нелегитимности» президента Украины Владимира Зеленского. Не осталось незамеченным и предложение Вашингтону провести «ракетную дуэль» на украинской территории для демонстрации возможностей новой российской ракеты «Орешник» в противостоянии с американскими системами ПРО.

The Independent обратила внимание на слова Путина об экс-премьере Великобритании Борисе Джонсона и его «хорошей прическе». «Путин хвалит прическу Бориса Джонсона, продвигая безосновательную теорию об украинской армии», — пишет британская газета. Журналисты отмечают, что на «Прямой линии» Путин говорил о препятствовании Джонсоном мирным переговорам между Москвой и Киевом в 2022 году, и напоминают, что сам британский политик называл это «полной чушью и российской пропагандой».

«Би-би-си» считает, что доминирующей темой выступления Путина был «российский суверенитет». Президент России «утверждал, что меньшая зависимость от международных партнеров — отчасти в результате западных санкций — стала одним из главных достижений» боевых действий на Украине, отмечает издание.

Российская экономика находится, по словам Путина, в «стабильном» состоянии и по темпам роста обгоняет Германию, но при этом российский президент признал, что уровень инфляции «тревожит», добавляет «Би-би-си». «На самом деле экономика перегревается и сильно зависит от военного производства», — утверждает в своем материале британское издание.

Вместе с тем «Би-би-си» подчеркивает заявление Путина о готовности Москвы сотрудничать с Лондоном, если британцы этого захотят. «Затем он [Путин] во второй раз напомнил зрителям, что Великобритания и США помогли России пережить Вторую мировую войну благодаря арктическим конвоям. <..> Путин явно сожалеет о крахе отношений с Западом, даже если он и рад, что Россия идет по жизни одна», — считает европейский обозреватель «Би-би-си» Пол Кирби.

«С позиции военачальника»: что отмечают европейские СМИ

Европейский телеканал Euronews вынес в заголовок слова, с которых Путин начал подводить итоги года: «Когда все тихо и спокойно, нам становится скучно». На эту же фразу обратила внимание швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, отметив, что президент России «выглядит уверенным и находится в хорошем настроении», но «практикует отрицание реальности»

Итальянская газета La Repubblica отметила, что Путин, «похоже, удовлетворен тем, как идут дела на Украине», а Зеленский для него «не является собеседником» из-за истекшего срока полномочий украинского президента.

Французская газета Le Monde назвала выступление Путина «позицией военачальника, далекой от надежд на перемирие на Украине», а Spiegel Online — «самопрезентацией» российского президента длиной в 4 часа 31 минуту.

Корреспондент немецкого издания в Москве Кристина Хебель выделила слова президента России о том, с кем из ушедших из жизни политиков он «хотел бы выпить чашку чая»: с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, экс-президентом Франции Жаком Шираком и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. «Раньше все было лучше, похоже, хочет сказать Путин, впадая в ностальгию», — отмечает Хебель.

«Ах, старые добрые времена», — подобным же образом итальянская Corriere della Sera комментирует это высказывание Путина. Газета вынесла в заголовок слова российского президента о Берлускони, а также подчеркнула заявления Путина о «восхвалении» российской экономики, «похвале симпатии к России со стороны итальянского общества» и «неминуемого достижения» поставленных Москвой целей боевых действий на Украине.

«„Все спокойно, тихо и стабильно“. По крайней мере, в его понимании это так», — пишет Corriere della Sera.