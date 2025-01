Неофициальным хедлайнером второй инаугурации Дональда Трампа стала группа Village People. Республиканец уже станцевал свой фирменный танец под «Y.M.C.A.» на победном митинге, теперь же эту песню ждут на вечернем балу в день инаугурации 20 января. Что особенного в этой композиции и ее исполнителях и как она обрела второе дыхание благодаря Трампу — в материале RTVI.

Диско-хит «Y.M.C.A.» 1978 года группы Village People стал неотделимой частью мероприятий избранного президента США Дональда Трампа. Под эту песню он исполняет незатейливый танец, покачивая бедрами и двигая сжатые в кулаки руки вперед-назад.

Фирменные движения республиканца, прозванные «танцем Трампа», завирусились в соцсетях после его победы на выборах 2024 года. Танцевальный тренд подхватили спортсмены: например, боец UFC Джон Джонс и игрок сборной США по футболу Кристиан Пулишич.

Впрочем, «Y.M.C.A.» можно было услышать и во время предвыборной кампании Трампа в 2020 году. Именно под нее республиканец уступал Джо Байдену кресло в Белом доме, когда в день инаугурации демократа поднимался на борт самолета, чтобы улететь во Флориду.

Включенная в зал славы «Грэмми» песня «Y.M.C.A.» повествует о жизни «Молодежной христианской ассоциации» (Young Men’s Christian Association) — именно так расшифровывается эта аббревиатура. Эта одна из старейших и крупнейших молодежных волонтерских организаций была основана в 1844 году. Она существует и в России, где известна как ИМКА.

Хит Village People стал культовым во многом благодаря узнаваемому танцу, в котором четыре буквы названия песни по очереди изображаются руками. «Y.M.C.A.» часто можно услышать на спортивных мероприятиях в США. Эта композиция установила мировой рекорд Гиннесса, когда в 2008 году на игре в студенческий американский футбол в Техасе под нее одновременно танцевали более 44 тыс. человек.

Песню «Y.M.C.A.» исполняет диско-группа Village People («Люди из Виллидж»), чье название отсылает к району Гринвич-Виллидж на Манхэттене. В этом квартале зародилось ЛГБТ*-движение — в частности, в 1970 году там прошел первый гей-парад в Нью-Йорке.

Всего в группе шесть человек, каждый из которых отыгрывает образ «американской маскулинности»: «полицейский», «военный», «строитель», «ковбой», «байкер» (или «мужчина в кожаном костюме») и «коренной американец» (или «индеец»). В поиске первых участников группы ее продюсеры разместили в газете такое объявление: «Требуются мачо для всемирно известной диско-группы — должны уметь танцевать и носить усы».

В тех же образах группа Village People выступила на победном митинге перед инаугурацией Трампа на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне.

Единственным участником из оригинального состава группы остался один из ее основателей, 73-летний Виктор Уиллис. Он неоднократно выступал против использования Дональдом Трампом песен Village People: например, на фоне волнений после убийства Джорджа Флойда в 2020 году и после завирусившегося в 2023 году видео, где республиканец танцует под живое исполнение «Macho Man» в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Но в октябре 2024 года Уиллис заявил, что изменил свое мнение, так как танцы Трампа под «Y.M.C.A.» «значительно пошли на пользу» хиту и подняли его в чартах. Впрочем, музыкант тогда добавил, что Камала Харрис — его фаворит в предвыборной гонке — также может использовать эту песню.

А незадолго до инаугурации Трампа Уиллис подтвердил, что Village People примет участие в торжественных мероприятиях в честь избрания республиканца. «Наша песня Y.M.C.A. — это глобальный гимн, который, надеюсь, поможет объединить страну после бурной и разделенной кампании, в которой проиграл наш любимый кандидат», — так музыкант объявил об этом на своей странице на Facebook**.

Позже Уиллис выступил с новым заявлением, в котором призвал поклонников Village People «дать шанс» Трампу, и заверил, что группа «выскажется первой», если республиканец начнет ограничивать права ЛГБТ*-сообщества.

«Не ЛГБТК*-сообщество сделало „Y.M.C.A.“ снова великим, продвинув песню на первое место в чарте Billboard в течение пяти недель. <…> Это сделало и не афроамериканское сообщество. <…>В последнее время один человек сделал очень много для Village People. Его зовут Дональд Джей Трамп. Он принес много радости американскому народу, используя „Y.M.C.A.“ И вы хотите, чтобы Village People отодвинули все это на второй план и не выступали на его инаугурации? Ответ отрицательный!» — написал артист на Facebook**.

По оценкам самого Уиллиса от 2 декабря, использование Трампом «Y.M.C.A.» принесло группе «несколько миллионов долларов».

Согласно данным Google Trends, за последнее десятилетие пользователи YouTube в США чаще всего искали песню «Y.M.C.A.» в ноябре 2024 года, когда Трамп одержал победу на президентских выборах.

«Я не против, чтобы геи считали „Y.M.C.A.“ своим гимном»

В преддверии инаугурации Трампа Уиллис выступил на своей странице на Facebook** с заявлением, что в «Y.M.C.A.» нет отсылок к ЛГБТ*-культуре. Он также пригрозил судом СМИ, которые будут утверждать обратное.

По словам артиста, те, кто называет музыкантов из Village People «геями», а их песню — «гимном геев», хотят «опозорить использование этой песни избранным президентом».

Уиллис добавил, что фраза «тусоваться со всеми парнями» («hang out with all the boys» ) из «Y.M.C.A.» отсылает к сленгу афроамериканцев 1970-х годов, означающему совместные занятия спортом и азартными играми. «В этом нет ничего гейского», — подчеркнул музыкант.