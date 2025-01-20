20 января Дональд Трамп во второй раз станет президентом США, на инаугурации в Вашингтоне 47-й глава государства принесет присягу. Также, вернувшись в Белый дом, республиканец планирует сразу подписать несколько десятков документов в различных сферах, пишет CNN. В первый день он может издать более сотни указов, в том числе помиловать участников штурма Капитолия и обнародовать документы об убийстве президента Кеннеди. RTVI собрал топ-5 документов или инициатив, за которые новый президент США может взяться в первую очередь.

Надежда для TikTok

Одно из решений администрации Джо Байдена «выстрелило» в последние дни демократов в Белом доме. Уходящий американский лидер подписал законопроект, который запрещает работу TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес в Штатах в течение следующих 270 дней.

В итоге 17 января Верховный суд США поддержал идею, а уже вечером 18 января соцсеть перестала работать у американских пользователей.

«Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok после вступления в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами!» — говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке зайти.

19 января, выступая на митинге, Дональд Трамп заявил, что «с сегодняшнего дня TikTok вернулся». И добавил: «У нас нет выбора, мы должны его спасти». Советник 47-го президента Джейсон Миллер сообщил, что команда республиканца пока готовит указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней.

Моментальная депортация

Еще во время первого президентского срока Трамп выступал за ужесточение миграционного законодательства и контроля за нелегалами — одна стена на границе с Мексикой чего стоит.

«Если вам понравилось то, что было в течение первых четырех лет администрации Трампа, вам понравится то, что он собирается сделать. <…> Я ожидаю, что Раздел 42 вернется, и, вероятно, будут некоторые другие меры — буквально в первый день», — рассказал Миллер в декабре.

В ноябре 2024-го Дональд Трамп подтвердил, что планирует использовать «военные силы» для депортации нелегалов.

«В первый день я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы выдворить преступников», — обещал избранный президент США еще во время гонки за Овальный кабинет.

Гражданство — не всем

Еще один факт, который может изменить Трамп в первые дни своего президентства, — отменить возможность получить американское гражданство по праву рождения. В интервью NBC News 47-й глава государства заявил, что это «нелепо».

«Мы единственная страна, где такое есть, знаете ли», — утверждал он.

При этом телеканал отметил, что гражданство по рождению выдается в более чем 30 странах. Впрочем, Трамп признался, что открыт для сотрудничества с демократами касательно «мечтателей», то есть нелегалов, которые приехали в США еще в детстве.

Право на гражданство по рождению закреплено 14-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов, которую приняли 9 июля 1868-го после окончания гражданской войны в США.

Пошлины на импорт

Другим направлением, которым неотложно хочет заняться Трамп, — экономика. Еще в ноябре избранный президент объявил, что одним из первых указов станет введение 25% пошлин на весь импорт из Канады и Мексики. Кроме того, 47-й американский лидер пообещал ввести дополнительную пошлину в 10% на китайский импорт.

Помимо этого: новый президент во время своего второго срока отдаст приоритет нефтедобыче. В частности, в первый день на посту Дональд Трамп может попытаться отменить ограничения на бурение нефтяных скважин, которые были введены в эпоху Джо Байдена.

Также новый глава государства может свернуть усилия по переходу США на возобновляемые источники энергии.

Конфликт — на заморозку

Ну и как можно говорить о планах Трампа, не упомянув его решимость остановить военный конфликт на Украине. С тех пор, как республиканец вступил в гонку за Белый дом, он неоднократно повторял, что может остановить конфликт за 24 часа.

Однако президентские выборы в США прошли, Трамп их благополучно выиграл, а обещания все разрешить за сутки постепенно превратились в обещания просто все разрешить, но уже без конкретных временных отрезков.

«Я завершу ***** [военный конфликт] на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — заявил Трамп 19 января на митинге в Вашингтоне.

В середине января агентство Reuters писало, что в команде 47-го президента предполагают, что урегулирование конфликта на Украине может занять «месяцы или даже больше».