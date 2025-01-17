Дональд Трамп готовится к инаугурации, которая пройдет 20 января, в своем стиле: впервые за более чем 150 лет церемонию передачи власти в США посетят мировые политики. Официально же торжественные мероприятия начнутся уже в субботу, 18 января. Кого Трамп пригласил на свою вторую инаугурацию и какие особенности у мероприятия в этом году — в материале RTVI.

Наперекор традиции



На предыдущей инаугурации президента США Дональд Трамп отсутствовал — тогда он проигнорировал триумф Джо Байдена, улетев во Флориду. В этот же раз республиканец соберет у Капитолия не только американских политиков различных мировоззрений, но и своих единомышленников со всего мира.

Самый яркий пример — это приглашение главе Аргентины Хавьеру Милею, «любимому президенту» Трампа. Еще в декабре пресс-секретарь Милея подтвердил, что аргентинец приедет на инаугурацию.

Тем самым Трамп вновь нарушает привычный порядок вещей американской политической жизни — традиционно инаугурации президентов США посещали только иностранные дипломаты, в первую очередь послы. Согласно записям Госдепартамента США, на которые ссылается CBS News, с 1874 года ни один мировой политик не присутствовал на церемонии передачи власти в Соединенных Штатах.

Трамп решил пойти наперекор традиции. Помимо Милея приглашения на инаугурацию получили премьер-министр Италии Джорджа Мелони (ее Трамп недавно назвал «фантастической женщиной»), президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Эквадора Даниэль Нобоа и председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава Китая однако сам на инаугурацию не поедет, но вместо него в Вашингтон отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн, пишет Reuters со ссылкой на китайские государственные информационные агентства.

Как сообщало издание Politico, на инаугурацию был приглашен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Впрочем, это отрицает госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Давайте проясним факты: в отличие от любого другого иностранного лидера — ни один представитель венгерского правительства не получил „официального“ приглашения на инаугурацию американского президента 20 января. <…> Виктор Орбан не будет участвовать в мероприятии», — написал он на своей странице в Facebook*.

Трамп также пригласил разделить торжество и «бывших»: экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого и «тропического Трампа» Жаира Болсонару, экс-президента Бразилии. Последний, однако, церемонию посетить не сможет: бразильский суд отклонил его просьбу о временной выдаче паспорта, который у него отобрали на время расследования о причастности политика к беспорядкам после президентских выборов 2022 года.

Почетные гости из европейских крайне правых



Как отмечает Politico, Дональд Трамп хочет видеть на своей инаугурации целую обойму правых и крайне правых политиков из европейских стран. Приглашения получили сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель (вместо нее в Вашингтон поедет ее коллега Тино Хрупалла), известный своей антимигрантской риторикой кандидат в президенты Франции на выборах 2022 года Эрик Земмур, а также евроскептик из Великобритании Найджел Фарадж.

Не обделены вниманием были и лидеры еще нескольких крайне правых европейских партий: бельгиец Том Ван Грикен («Фламандский интерес»), испанец Сантьяго Абаскаль (партия «Голос») и португалец Андре Вентура (партия «Хватит!»).

«У приглашенных им людей есть общая идеологическая нить: многие из них представляют правую или даже крайне правую часть политического спектра или являются лидерами, которых Трамп ранее хвалил. В этом смысле инаугурация многое говорит о политической траектории его администрации», — говорится в материале Politico.

А вот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа «явно не была приглашена», пишет издание. Впрочем, приглашение не получил и «нидерландский Трамп» Герт Вилдерс, которому после сенсационной победы на парламентских выборах не хватило чуть-чуть, чтобы занять кресло премьера Нидерландов,

«Я не получал приглашения. Возможно, я тоже мог бы поехать, но в любом случае я не поеду», — передает слова Вилдерса нидерландское издание NRC.

В первых рядах тройка самых богатых людей мира

Важными гостями торжественных мероприятий Трампа станут американские миллиардеры, входящие в тройку самых богатых людей мира по индексу Bloomberg. Места в первом ряду на инаугурации займут глава SpaceX, X и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta** Марк Цукерберг.

Если Маск активно поддерживал Трампа еще во время предвыборной кампании, то Цукербергу пришлось потрудиться после победы республиканца на выборах, «чтобы соответствовать новой республиканской администрации», отмечает телеканал NBC News.

Так, компания Meta** пересмотрела политику модерации контента и пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа $1 млн. Такую же сумму внес как Amazon Джеффа Безоса, так и компания Сэма Альтмана OpenAI, создавшая нейросеть ChatGPT.

Инаугурационный комитет Трампа еще в начале января этого года собрал рекордную сумму пожертвований в размере $170 млн, сообщает AP. Для сравнения, четыре года назад Байден собрал на свою инаугурацию почти в три раза меньше — около $62 млн.

Кроме того, на церемонии, по данным Politico, будет присутствовать французский миллиардер и технологический предприниматель Ксавье Ниль — тот самый, который помогал основателю Telegram Павлу Дурову после его задержания во Франции.

Как пройдут инаугурационные мероприятия

Официальные торжества по случаю второго президентского срока Дональда Трампа начнутся в субботу, 18 января. В программе на этот день: прием с фейерверком в гольф-клубе Trump National Golf Club в Вирджинии и ужин от имени избранного вице-президента Джей Ди Вэнса для членов нового кабинета министров.

На следующий день Трамп выступит с речью на своем «победном митинге», а до этого возложит венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Вечером в воскресенье запланирован еще один торжественный ужин.

День инаугурации 20 января откроется богослужением в церкви Св. Иоанна. Затем, в качестве традиционного символа мирной передачи власти, Дональд Трамп со своей супругой Меланией встретится с Джо Байденом и его женой Джилл за утренним чаем в Белом доме.

В полдень по местному времени Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в присутствии бывших президентов США с их супругами (кроме Мишель Обамы, которой не было и на похоронах экс-президента Джимми Картера) будут приведены к присяге возле Капитолия. После этого их предшественники Джо Байден и Камала Харрис официально покинут Белый дом.

В тот же день Трамп уже в роли 47-го президента США подпишет несколько документов в Овальном кабинете, откроет военный парад на Пенсильвания-авеню (в нем примет участие ставший символом предвыборной кампании Трампа мусоровоз с логотипом Make America Great Again) и выступит на нескольких вечерних балах. Праздничные торжества закроет еще одно богослужение, которое пройдет во вторник.

Примечательная деталь: во время инаугурации Дональда Трампа флаги США приспущены не будут, несмотря на указ Джо Байдена сделать так в знак траура по умершему 29 декабря 2024 года экс-президенту Джимми Картеру.

Инаугурация республиканца после двух прошлогодних покушений на него пройдет в условиях повышенной безопасности. Ее в Вашингтоне будут обеспечивать 7800 солдат Национальной гвардии и несколько тысяч сотрудников службы безопасности.

Больше всего американские правоохранители опасаются так называемых «одиноких волков» — как, например, устроившего теракт в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. «Угроза со стороны одного преступника остается главным основанием для того, чтобы мы находились в состоянии повышенной готовности в течение всей следующей недели», — цитирует Reuters начальника полиции Капитолия Томаса Мангера.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России

** компания признана экстремистской и запрещена в России